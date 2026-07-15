Ticaret Bakanlığı DOA sonrası su zammı yapan firmaları uyardı: 1,8 milyon lira ceza geliyor
Ticaret Bakanlığı DOA sonrası suya yapılan zamlara sert çıktı. Maliyeti vatandaşın sırtına yüklemeye çalışan firmalar bakanlığa çağrıldı. Fiyatını geri çekmeyene 1,8 milyon ceza gelecek.
Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi'nin hayata geçmesiyle birlikte su fiyatlarına zam yapan fırsatçılara Ticaret Bakanlığı geçit vermedi. Geçtiğimiz hafta firmalara denetim gerçekleştiren Ticaret Bakanlığı, önceki gün ise ambalajlı su üreticilerini uyardı. 1 Temmuz itibariyle ürettikleri şişe başına 1,5 lira Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) ödemekle yükümlü kılınan firmalara, bunu su fiyatlarına yansıtmaları halinde 1,8 milyon lira ceza yazılacağı iletildi.
NE OLMUŞTU?
1 Temmuz'da ülke genelinde uygulamaya alınan DOA'yı suistimal eden bazı ambalajlı su üreticileri, su fiyatlarına fahiş oranda zamlar yapmıştı. Zamların ardından Ticaret Bakanlığı ambalajlı su başta olmak üzere, ilgili içecek ürünlerinde üretici, tedarikçi ve perakende satış noktalarına denetim gerçekleştirdi.
FİYATA YANSITAMAYACAKLAR
Önceki gün ise Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan başkanlığında Ambalajlı Su Üreticileri Derneği (SUDER) Yönetim Kurulu Başkanı Yaşabey Kalebaşı ve yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu bir görüşme gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, görüşmede DOA uygulamasının 1 Temmuz itibarıyla başlamasıyla birlikte firmaların Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki GEKAP sistemine ürettikleri şişe başına 1,5 lira yatırmakla yükümlü kılındığı hatırlatıldı.
Bu bedelin 1 lirası şişesini teslim eden vatandaşa ödenirken, şişe başı kalan 50 kuruş ise bakanlık tarafından geri dönüşüm sistemini finanse etmek için kullanılıyor. DOA uygulamasıyla firmalara getirilen 1,5 liralık yükümlülüğü vatandaşın üzerine yüklemek isteyen su firmalarına bu ücreti kesinlikle vatandaşa zam olarak yansıtamayacakları uyarısı yapıldı.
ZAMLAR KANITLANDI
Görüşmede marketlerdeki 1 Temmuz öncesi su satış fiyatları ile bu tarihten sonraki su satış fiyatlarının listesi de üreticilere sunularak, yapılan zamlar somut şekilde gösterildi.
Fiyatların 1 Temmuz öncesine çekilmemesi halinde her bir firmaya haksız fiyattan 1.8 milyon liraya kadar ceza yazılacağı ifade edildi.
Ayrıca su üreticilerinin ise görüşmede ülkede 1.400 adet depozito makinesi olduğu ve bunun yetersiz kaldığı için cihazların sürekli arızalandığı bilgisi verildi. Bu kapsamda cihaz sayısının artırılması talebi iletildi.
REKABET ORTAMI KORUNACAK
Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sektörün mevcut durumu, üretim süreçleri, tedarik zinciri ve piyasalardaki son gelişmeleri kapsamlı şekilde değerlendirdik. Vatandaşlarımızın temel tüketim ürünlerine adil ve makul fiyatlarla erişiminin sağlanması ile piyasada sağlıklı rekabet ortamının korunması, bakanlığımızın öncelikli çalışma alanları arasında yer almaktadır. Sektör temsilcileriyle gerçekleştirdiğimiz istişarelerde tüketici menfaatlerinin korunması ve piyasada fiyat istikrarının güçlendirilmesine yönelik atılabilecek adımları ele aldık. Üreticilerimiz, sektör paydaşlarımızla istişare içinde çalışmaya hem üreticimizi hem de tüketicimizi gözeten ticaret anlayışı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.
Haber: Barış ŞİMŞEK