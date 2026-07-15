Bu bedelin 1 lirası şişesini teslim eden vatandaşa ödenirken, şişe başı kalan 50 kuruş ise bakanlık tarafından geri dönüşüm sistemini finanse etmek için kullanılıyor. DOA uygulamasıyla firmalara getirilen 1,5 liralık yükümlülüğü vatandaşın üzerine yüklemek isteyen su firmalarına bu ücreti kesinlikle vatandaşa zam olarak yansıtamayacakları uyarısı yapıldı.

ZAMLAR KANITLANDI Görüşmede marketlerdeki 1 Temmuz öncesi su satış fiyatları ile bu tarihten sonraki su satış fiyatlarının listesi de üreticilere sunularak, yapılan zamlar somut şekilde gösterildi.

Fiyatların 1 Temmuz öncesine çekilmemesi halinde her bir firmaya haksız fiyattan 1.8 milyon liraya kadar ceza yazılacağı ifade edildi.

Ayrıca su üreticilerinin ise görüşmede ülkede 1.400 adet depozito makinesi olduğu ve bunun yetersiz kaldığı için cihazların sürekli arızalandığı bilgisi verildi. Bu kapsamda cihaz sayısının artırılması talebi iletildi.