15 Temmuz 2026 altın fiyatları: Bugün yarım, tam, gram, çeyrek altın ne kadar?
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle resmi tatilde iç piyasalarda işlemler dururken, serbest piyasada altın alım satımı devam ediyor. Düğün sezonuyla birlikte yatırımcılar ve vatandaşlar 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatlarını yakından takip ediyor. İşte güncel altın alış-satış fiyatları...
15 Temmuz 2026 Çarşamba günü altın fiyatları yatırımcıların ve vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altınının güncel alış-satış fiyatları Kapalıçarşı ve serbest piyasada yakından takip ediliyor. İşte anlık altın fiyatları...
15 TEMMUZ 2026 ALTIN FİYATLARI
HAS ALTIN
-
Alış: 6.075,97 TL
-
Satış: 6.104,74 TL
ONS
-
Alış: 4.030,3 USD
-
Satış: 4.030,8 USD
USD/KG
-
Alış: 128.760
-
Satış: 129.160
EUR/KG
-
Alış: 112.670
-
Satış: 113.270
22 AYAR
-
Alış: 5.527,13 TL
-
Satış: 5.718,46 TL
GRAM ALTIN
-
Alış: 6.045,59 TL
-
Satış: 6.116,95 TL
ALTIN/GÜMÜŞ
-
Alış: 65,36
-
Satış: 69,57
YENİ ÇEYREK
-
Alış: 9.910 TL
-
Satış: 9.986 TL
ESKİ ÇEYREK
-
Alış: 9.873 TL
-
Satış: 9.956 TL
YENİ YARIM
-
Alış: 19.820 TL
-
Satış: 19.985 TL
ESKİ YARIM
-
Alış: 19.735 TL
-
Satış: 19.863 TL
YENİ TAM
-
Alış: 39.512 TL
-
Satış: 39.780 TL
ESKİ TAM
-
Alış: 39.202 TL
-
Satış: 39.518 TL
YENİ ATA
-
Alış: 40.466 TL
-
Satış: 40.800 TL
ESKİ ATA
-
Alış: 40.272 TL
-
Satış: 40.647 TL
YENİ ATA 5'Lİ
-
Alış: 202.026 TL
-
Satış: 203.948 TL
ESKİ ATA 5'Lİ
-
Alış: 201.115 TL
-
Satış: 202.727 TL
YENİ GREMSE
-
Alış: 98.431 TL
-
Satış: 99.557 TL
ESKİ GREMSE
-
Alış: 98.005 TL
-
Satış: 98.825 TL
14 AYAR
-
Alış: 3.312,54 TL
-
Satış: 4.468,08 TL
GÜMÜŞ TL
-
Alış: 87,160 TL
-
Satış: 92,653 TL
GÜMÜŞ ONS
-
Alış: 58,25 USD
-
Satış: 58,28 USD
GÜMÜŞ USD
-
Alış: 1.856,60
-
Satış: 1.970,10
PLATİN ONS
-
Alış: 1.632,80 USD
-
Satış: 1.636,10 USD
PALADYUM ONS
-
Alış: 1.310,70 USD
-
Satış: 1.314,30 USD
PLATİN/USD
-
Alış: 47.500
-
Satış: 52.600
PALADYUM/USD
-
Alış: 32.140
-
Satış: 42.260