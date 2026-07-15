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15 Temmuz 2026 altın fiyatları: Bugün yarım, tam, gram, çeyrek altın ne kadar?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle resmi tatilde iç piyasalarda işlemler dururken, serbest piyasada altın alım satımı devam ediyor. Düğün sezonuyla birlikte yatırımcılar ve vatandaşlar 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatlarını yakından takip ediyor. İşte güncel altın alış-satış fiyatları...

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15 Temmuz 2026 altın fiyatları: Bugün yarım, tam, gram, çeyrek altın ne kadar?

15 Temmuz 2026 Çarşamba günü altın fiyatları yatırımcıların ve vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altınının güncel alış-satış fiyatları Kapalıçarşı ve serbest piyasada yakından takip ediliyor. İşte anlık altın fiyatları...

(Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)(Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

15 TEMMUZ 2026 ALTIN FİYATLARI

HAS ALTIN

  • Alış: 6.075,97 TL

  • Satış: 6.104,74 TL

ONS

  • Alış: 4.030,3 USD

  • Satış: 4.030,8 USD

Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları canlı piyasada güncellendi.Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları canlı piyasada güncellendi.

USD/KG

  • Alış: 128.760

  • Satış: 129.160

EUR/KG

  • Alış: 112.670

  • Satış: 113.270

Altın piyasasında güncel alış ve satış rakamları yatırımcıların odağında yer aldı.Altın piyasasında güncel alış ve satış rakamları yatırımcıların odağında yer aldı.

22 AYAR

  • Alış: 5.527,13 TL

  • Satış: 5.718,46 TL

GRAM ALTIN

  • Alış: 6.045,59 TL

  • Satış: 6.116,95 TL

Düğün sezonunun etkisiyle altın fiyatlarındaki değişim yakından izleniyor.Düğün sezonunun etkisiyle altın fiyatlarındaki değişim yakından izleniyor.

ALTIN/GÜMÜŞ

  • Alış: 65,36

  • Satış: 69,57

YENİ ÇEYREK

  • Alış: 9.910 TL

  • Satış: 9.986 TL

ESKİ ÇEYREK

  • Alış: 9.873 TL

  • Satış: 9.956 TL

Serbest piyasada altın fiyatları gün boyunca anlık olarak güncellenmeye devam ediyor.Serbest piyasada altın fiyatları gün boyunca anlık olarak güncellenmeye devam ediyor.

YENİ YARIM

  • Alış: 19.820 TL

  • Satış: 19.985 TL

ESKİ YARIM

  • Alış: 19.735 TL

  • Satış: 19.863 TL

Yatırım ve birikim amacıyla altın alacak vatandaşlar güncel fiyat listesini inceliyor.Yatırım ve birikim amacıyla altın alacak vatandaşlar güncel fiyat listesini inceliyor.

YENİ TAM

  • Alış: 39.512 TL

  • Satış: 39.780 TL

ESKİ TAM

  • Alış: 39.202 TL

  • Satış: 39.518 TL

Çeyrek, yarım, tam ve ata altın fiyatlarında alış ve satış makası dikkat çekiyor.Çeyrek, yarım, tam ve ata altın fiyatlarında alış ve satış makası dikkat çekiyor.

YENİ ATA

  • Alış: 40.466 TL

  • Satış: 40.800 TL

ESKİ ATA

  • Alış: 40.272 TL

  • Satış: 40.647 TL

YENİ ATA 5'Lİ

  • Alış: 202.026 TL

  • Satış: 203.948 TL

Çeyrek altın satış fiyatı 9.986 TL, alış fiyatı ise 9.910 TL olarak kaydedildi.Çeyrek altın satış fiyatı 9.986 TL, alış fiyatı ise 9.910 TL olarak kaydedildi.

ESKİ ATA 5'Lİ

  • Alış: 201.115 TL

  • Satış: 202.727 TL

YENİ GREMSE

  • Alış: 98.431 TL

  • Satış: 99.557 TL

ESKİ GREMSE

  • Alış: 98.005 TL

  • Satış: 98.825 TL

Yarım altın satışta 19.985 TL, alışta 19.820 TL seviyesinde bulunuyor.Yarım altın satışta 19.985 TL, alışta 19.820 TL seviyesinde bulunuyor.

14 AYAR

  • Alış: 3.312,54 TL

  • Satış: 4.468,08 TL

GÜMÜŞ TL

  • Alış: 87,160 TL

  • Satış: 92,653 TL

GÜMÜŞ ONS

  • Alış: 58,25 USD

  • Satış: 58,28 USD

GÜMÜŞ USD

  • Alış: 1.856,60

  • Satış: 1.970,10

PLATİN ONS

  • Alış: 1.632,80 USD

  • Satış: 1.636,10 USD

Tam altın satış fiyatı 39.780 TL, alış fiyatı ise 39.512 TL olarak açıklandı.Tam altın satış fiyatı 39.780 TL, alış fiyatı ise 39.512 TL olarak açıklandı.

PALADYUM ONS

  • Alış: 1.310,70 USD

  • Satış: 1.314,30 USD

PLATİN/USD

  • Alış: 47.500

  • Satış: 52.600

PALADYUM/USD

  • Alış: 32.140

  • Satış: 42.260

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