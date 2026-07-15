15 Temmuz 2026 Çarşamba günü altın fiyatları yatırımcıların ve vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altınının güncel alış-satış fiyatları Kapalıçarşı ve serbest piyasada yakından takip ediliyor. İşte anlık altın fiyatları...