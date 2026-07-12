Süper Lig'de fatura kabardı: Üç büyüklerin vergi yükü 10 basamağı aştı

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın vergi borçları ile ceza tutarlarının toplamının 1 milyar TL'yi aştığı ifade edildi.

Vergi borçları ile denetimler sonucunda ortaya çıkan ceza tutarları birlikte değerlendirildiğinde en yüksek toplam yükün Beşiktaş'ta olduğu ifade edildi.

EN DÜŞÜK VERGİ YÜKÜ KİMDE



Paylaşılan verilere göre Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın vergi borçları ile denetimler sonucunda ortaya çıkan ceza tutarlarının toplamı 1 milyar TL'yi aştı. Listenin en altında Gaziantep FK yer aldı.

Yaklaşık 180 milyon TL ile en düşük vergi yüküne sahip kulübün Gaziantep FK olduğu, onu yaklaşık 500 milyon TL ile Göztepe'nin takip ettiği aktarıldı.

Ebru Bektaş Takvim.com.tr Spor