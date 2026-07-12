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Süper Lig'de fatura kabardı: Üç büyüklerin vergi yükü 10 basamağı aştı

Süper Lig kulüpleri bu kez transferlerle değil vergi denetimleriyle gündemde. Son dört yıla ilişkin mali incelemelerin ardından kulüplere ilave vergi cezası ve yükümlülükler getirildi. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın toplam vergi yükünün 1 milyar TL'yi aştığı belirtilirken, en düşük vergi yükünün ise Gaziantep FK'da olduğu ifade edildi

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Süper Lig'de fatura kabardı: Üç büyüklerin vergi yükü 10 basamağı aştı

Transfer dönemi hız kesmeden devam ederken Süper Lig kulüpleri bu kez vergi denetimleriyle gündeme geldi.

1 MİLYAR TL'Yİ AŞTI

Kulüpler Birliği toplantısında son dört yıla ilişkin mali incelemelerin sonuçları ele alınırken, denetimlerin ardından kulüplerin vergi borçlarına ilave ceza ve yükümlülükler getirildiği belirtildi.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın vergi borçları ile ceza tutarlarının toplamının 1 milyar TL'yi aştığı ifade edildi.

Süper Lig'de fatura kabardı: Üç büyüklerin vergi yükü 10 basamağı aştı-2

Kulüpler Birliği'nin gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig kulüplerinin son dört yıla ait mali kayıtlarına yönelik vergi denetimlerinin sonuçları değerlendirildi.

Denetimlerde tespit edilen eksiklikler nedeniyle kulüplerin mevcut vergi borçlarına ilave ceza ve yükümlülükler getirildiği belirtildi.

Vergi borçları ile denetimler sonucunda ortaya çıkan ceza tutarları birlikte değerlendirildiğinde en yüksek toplam yükün Beşiktaş'ta olduğu ifade edildi.

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

Süper Lig'de fatura kabardı: Üç büyüklerin vergi yükü 10 basamağı aştı-3

EN DÜŞÜK VERGİ YÜKÜ KİMDE

Paylaşılan verilere göre Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın vergi borçları ile denetimler sonucunda ortaya çıkan ceza tutarlarının toplamı 1 milyar TL'yi aştı. Listenin en altında Gaziantep FK yer aldı.

Yaklaşık 180 milyon TL ile en düşük vergi yüküne sahip kulübün Gaziantep FK olduğu, onu yaklaşık 500 milyon TL ile Göztepe'nin takip ettiği aktarıldı.

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