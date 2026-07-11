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11 Temmuz 2026 akaryakıt fiyatları: İstanbul, İzmir, Ankara güncel liste

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan hareketlilik araç sahiplerinin gündeminde kalmaya devam ediyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerde benzin, motorin ve LPG litre fiyatları belli oldu. İşte 11 Temmuz 2026 il il güncel akaryakıt fiyatları...

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11 Temmuz 2026 akaryakıt fiyatları: İstanbul, İzmir, Ankara güncel liste

Akaryakıt fiyatları 11 Temmuz 2026 itibarıyla güncellendi. Brent petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi değişimleriyle birlikte yakıt fiyatları da yakından takip ediliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG litre fiyatları belli oldu. İşte şehir şehir güncel akaryakıt fiyatları...

(Haberde kullanılan fotoğraflar AA'dan alınmıştır.)(Haberde kullanılan fotoğraflar AA'dan alınmıştır.)

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI (11 TEMMUZ 2026)

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

  • Benzin: 62,90 TL/LT
  • Motorin: 69,88 TL/LT
  • LPG: 31,19 TL/LT
Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin, motorin ve LPG litre fiyatları belli oldu.İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin, motorin ve LPG litre fiyatları belli oldu.

İSTANBUL ANADOLU YAKASI (11 TEMMUZ 2026)

  • Benzin: 62,75 TL/LT
  • Motorin: 69,73 TL/LT
  • LPG: 30,59 TL/LT

İstanbul Avrupa Yakası’nda benzinin litre fiyatı 62,90 TL olarak açıklandı.İstanbul Avrupa Yakası’nda benzinin litre fiyatı 62,90 TL olarak açıklandı.

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI (11 TEMMUZ 2026)

  • Benzin: 63,86 TL/LT
  • Motorin: 70,99 TL/LT
  • LPG: 31,19 TL/LT

İstanbul Avrupa Yakası’nda motorin 69,88 TL, LPG ise 31,19 TL’den satılıyor.İstanbul Avrupa Yakası’nda motorin 69,88 TL, LPG ise 31,19 TL’den satılıyor.

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI (11 TEMMUZ 2026)

  • Benzin: 64,14 TL/LT
  • Motorin: 71,26 TL/LT
  • LPG: 30,99 TL/LT

İstanbul Anadolu Yakası’nda benzin fiyatı 62,75 TL, motorin fiyatı 69,73 TL oldu.İstanbul Anadolu Yakası’nda benzin fiyatı 62,75 TL, motorin fiyatı 69,73 TL oldu.

Fiyatlar neden değişiyor?

Akaryakıt fiyatları brent petrol fiyatları, döviz kuru ve rafineri çıkış fiyatlarına bağlı olarak sürekli güncelleniyor. Ayrıca piyasa koşulları da fiyatlar üzerinde etkili oluyor.

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