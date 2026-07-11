11 Temmuz 2026 akaryakıt fiyatları: İstanbul, İzmir, Ankara güncel liste
Akaryakıt fiyatlarında yaşanan hareketlilik araç sahiplerinin gündeminde kalmaya devam ediyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerde benzin, motorin ve LPG litre fiyatları belli oldu. İşte 11 Temmuz 2026 il il güncel akaryakıt fiyatları...
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Akaryakıt fiyatları 11 Temmuz 2026 itibarıyla güncellendi. Brent petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi değişimleriyle birlikte yakıt fiyatları da yakından takip ediliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG litre fiyatları belli oldu. İşte şehir şehir güncel akaryakıt fiyatları...
İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI (11 TEMMUZ 2026)
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
- Benzin: 62,90 TL/LT
- Motorin: 69,88 TL/LT
- LPG: 31,19 TL/LT
İSTANBUL ANADOLU YAKASI (11 TEMMUZ 2026)
- Benzin: 62,75 TL/LT
- Motorin: 69,73 TL/LT
- LPG: 30,59 TL/LT
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI (11 TEMMUZ 2026)
- Benzin: 63,86 TL/LT
- Motorin: 70,99 TL/LT
- LPG: 31,19 TL/LT
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI (11 TEMMUZ 2026)
- Benzin: 64,14 TL/LT
- Motorin: 71,26 TL/LT
- LPG: 30,99 TL/LT
Fiyatlar neden değişiyor?
Akaryakıt fiyatları brent petrol fiyatları, döviz kuru ve rafineri çıkış fiyatlarına bağlı olarak sürekli güncelleniyor. Ayrıca piyasa koşulları da fiyatlar üzerinde etkili oluyor.
Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Ekonomi