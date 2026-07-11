11 Temmuz 2026 akaryakıt fiyatları: İstanbul, İzmir, Ankara güncel liste

Akaryakıt fiyatları 11 Temmuz 2026 itibarıyla güncellendi. Brent petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi değişimleriyle birlikte yakıt fiyatları da yakından takip ediliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG litre fiyatları belli oldu. İşte şehir şehir güncel akaryakıt fiyatları...