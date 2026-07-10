Motorine indirim var mı? 10 Temmuz 2026 akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini sevindirecek gelişme yaşandı. Son dönemde petrol piyasalarındaki hareketlilik ve jeopolitik gelişmeler nedeniyle yükselen motorin fiyatları için indirim kararı alındı. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorinin litre fiyatına 11 Temmuz itibarıyla geçerli olmak üzere 2,16 TL indirim uygulanacak.