Motorine indirim var mı? 10 Temmuz 2026 akaryakıt fiyatları
Akaryakıt fiyatlarında yaşanan hareketlilik araç sahiplerinin gündeminde kalmaya devam ediyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerde benzin, motorin ve LPG litre fiyatları belli oldu. İşte 10 Temmuz 2026 il il güncel akaryakıt fiyatları...
Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini sevindirecek gelişme yaşandı. Son dönemde petrol piyasalarındaki hareketlilik ve jeopolitik gelişmeler nedeniyle yükselen motorin fiyatları için indirim kararı alındı. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorinin litre fiyatına 11 Temmuz itibarıyla geçerli olmak üzere 2,16 TL indirim uygulanacak.
MOTORİN FİYATLARI HANGİ SEVİYEYE İNECEK?
Brent petrol fiyatlarının son günlerde gerilemesiyle birlikte akaryakıt fiyatlarında aşağı yönlü hareketlilik başladı. Motorin fiyatlarında kısa süre içinde yaşanan artışların ardından gelecek indirimle birlikte birçok şehirde litre fiyatları yeniden 70 TL seviyesinin altına gerileyecek. Motorine yapılacak 2,16 TL'lik indirimin ardından yeni fiyatların büyükşehirlerde şu seviyelerde olması bekleniyor:
- İstanbul: 67,72 TL
- Ankara: 68,83 TL
- İzmir: 69,10 TL
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (10 TEMMUZ 2026)
İndirim öncesinde akaryakıt istasyonlarındaki mevcut fiyatlar ise şöyle:
İstanbul Avrupa Yakası
- Benzin: 62,90 TL
- Motorin: 69,88 TL
- LPG: 31,19 TL
İstanbul Anadolu Yakası
- Benzin: 62,72 TL
- Motorin: 69,73 TL
- LPG: 30,59 TL
Ankara
- Benzin: 63,86 TL
- Motorin: 70,99 TL
- LPG: 31,19 TL
İzmir
- Benzin: 64,12 TL
- Motorin: 71,26 TL
- LPG: 30,99 TL
Fiyatlar neden değişiyor?
Akaryakıt fiyatları brent petrol fiyatları, döviz kuru ve rafineri çıkış fiyatlarına bağlı olarak sürekli güncelleniyor. Ayrıca piyasa koşulları da fiyatlar üzerinde etkili oluyor.