ABD İran'ı değil piyasaları vurdu! Hürmüz krizi sonrası petrol ve benzin fiyatlarına zam gelecek mi?
ABD’nin İran’a yönelik saldırıları sonrası bölgede tansiyon yükselirken Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler küresel enerji piyasalarının odağına yerleşti. Petrol taşımacılığının kalbi olarak görülen bölgede yaşanan hareketlilik, petrol fiyatları ve Türkiye’deki akaryakıt maliyetleri üzerindeki olası etkileri yeniden gündeme taşıdı.
ABD ve İran arasındaki gerilim yeni gelişmelerle tırmanırken gözler dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'na çevrildi. Tanker trafiğine yönelik riskler ve enerji arzına ilişkin endişeler petrol piyasalarını hareketlendirirken, Brent petrol fiyatlarındaki değişim Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları için de yakından takip ediliyor. Peki Hürmüz krizi akaryakıta zam olarak yansıyacak mı? İşte küresel enerji piyasasında yaşanan son gelişmeler ve Türkiye'ye olası etkileri...
ABD-İran geriliminde son durum ne?
Reuters'ta yer alan habere göre ABD ile İran arasındaki gerilim Hürmüz Boğazı çevresindeki tanker saldırıları ve enerji güvenliği endişeleriyle yeniden küresel gündemin ilk sırasına çıktı. ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırıları ve Tahran'ın misilleme açıklamaları bölgede kırılgan dengeleri yeniden sarstı.
ABD yönetimi, Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik saldırılar sonrası İran'a karşı askeri adımlar attığını ve İran petrol satışlarına yönelik daha önce verilen lisansı iptal ettiğini açıkladı. Bu gelişmeler piyasaların yeniden "arz kesintisi" riskine odaklanmasına neden oldu.
Enerji piyasalarında en büyük endişe ise çatışmanın doğrudan petrol taşımacılığına sıçraması. Tanker güvenliğiyle ilgili gelişmeler petrol fiyatlarında hızlı hareketlere yol açabilecek başlıca risk unsuru olarak görülüyor.
"ATEŞKES BİTTİ"
Son olarak ABD Başkanı Donald Trump 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile birlikte açıklama yaptı. Trump, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Bence ateşkes sona erdi. Pisliklerle anlaşmak istemiyorum. Bunlar hastalıklı insanlar. Bana kalırsa bu iş bitti. İranlılar yalanca bir anlaşma yaptı. İranlılarla bir anlaşma yaptık. Hiç konuşmamışız gibi davranmaya devam ettiler. Görüşebilirler. Ancak vakit kaybederler. Onlar yalancı hilebaz ve hastalıklı. 35 bin kişiyi öldürdüler. İnsanlar da sorgulamaya başladı. Nasıl bu devleti ele geçiremezler diye. İnsanlar öldü. Ben bu insanlarla vaktimi harcamak istemiyorum. Bizim ekibimiz görüşmeye devam edebilir. Ben İran'ı artık sevmiyorum. ABD'ye hiç adil davranmadılar. Erdoğan'ı seviyorum. O benim için kırmızı halıları serdi.
Hürmüz Boğazı neden kritik?
Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi ile Umman Denizi'ni birbirine bağlayan ve dünya enerji ticaretinin en önemli geçiş noktalarından biri olarak kabul edilen stratejik bir deniz yolu konumunda bulunuyor.
Bölgeden geçen petrol ve enerji ürünleri, özellikle Asya başta olmak üzere küresel piyasaların arz güvenliği açısından büyük önem taşıyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), Hürmüz'ü dünyanın en kritik petrol geçiş noktalarından biri olarak tanımlıyor.
Boğazda yaşanabilecek uzun süreli bir kesinti veya tanker trafiğinin aksaması petrol arzında daralma beklentisi oluşturarak fiyatları yukarı yönlü baskılayabilir. EIA ve enerji kuruluşları, Hürmüz'deki akışların petrol piyasaları için belirleyici olduğunu vurguluyor.
Petrol fiyatları ne olur?
Petrol fiyatlarının yönünü belirleyecek en önemli faktör, Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiğinin ne kadar süreyle aksayacağı olacak. Kısa vadede bölgedeki askeri gerilim, tanker güvenliği endişeleri ve İran'ın petrol ihracatına yönelik riskler petrol fiyatlarında yukarı yönlü baskı oluşturabilir. Son gelişmelerin ardından piyasalarda enerji arzı endişeleri yeniden öne çıktı.
Ancak petrol fiyatlarında tek belirleyici unsur jeopolitik riskler değil. Küresel arz miktarı, talep beklentileri ve üretici ülkelerin politikaları da fiyatların yönünü etkiliyor. Reuters analizlerinde de Hürmüz'den petrol akışlarının seyri ve arz fazlası beklentilerinin fiyat hareketlerinde etkili olduğu belirtiliyor. Uzmanlara göre Hürmüz'de kalıcı bir aksama olursa petrol fiyatları sert yükselebilir. Tanker geçişleri normale dönerse fiyat baskısı azalabilir.
Hürmüz krizinin Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına etkisi ne?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları doğrudan uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlerden etkileniyor. Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek bir arz sorunu:
- Brent petrol fiyatlarını yükseltebilir,
- Rafineri maliyetlerini artırabilir,
- Türkiye'de akaryakıt fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabilir.
- Ancak petrol fiyatındaki her artış otomatik olarak pompaya aynı gün yansımaz.
- Küresel petrol piyasalarında Hürmüz Boğazı eksenli yaşanan sıcak gelişmeler, yurt içinde akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Dün yapılan 1,39 TL'lik artışın ardından, motorin fiyatlarına bugün (8 Temmuz) itibarıyla 76 kuruşluk bir güncelleme daha yansıdı.
Fiyatlarda etkili olan diğer unsurlar:
- Dolar/TL kuru,
- Vergi düzenlemeleri,
- Rafineri marjları,
- Uluslararası ürün fiyatlarıdır.
8 Temmuz 2026 Brent petrolde son durum ne?
Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 76,60 dolardan işlem görüyor. Dün 76,60 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 74,16 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 3,29 artarak 76,60 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 72,65 dolardan alıcı buldu.
Petrol fiyatları, ABD'nin İran'a yönelik yeni askeri saldırıları düzenlemesi, İran'ın petrol satışına imkan tanıyan lisansı iptal etmesi ve Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere yönelik saldırıların ardından arz güvenliğine ilişkin endişelerin artmasıyla yükseldi. Fiyatlardaki artışta, ABD'nin dün İran'da 80'den fazla hedefe yönelik hava saldırısı düzenlediğini açıklaması ve İran'ın uluslararası piyasalara petrol satışını kolaylaştıran lisansını iptal etmesi etkili oldu.
Söz konusu gelişmeler, Hürmüz Boğazı'nda 3 ticari tankerin hedef alınmasının ardından küresel enerji arzında aksama yaşanabileceğine yönelik endişeleri güçlendirdi. ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı, saldırılarda İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait deniz unsurlarının yanı sıra hava savunma sistemleri, kıyı gözetleme sistemleri ve gemisavar füze altyapısının da hedef alındığını duyurdu.
İran ise saldırıları "açık bir saldırganlık" olarak nitelendirerek sert karşılık verileceğini açıkladı. Tahran yönetimi ayrıca Hürmüz Boğazı'nın yönetimine dış müdahaleye izin vermeyeceğini bildirdi. Öte yandan, Katar bayraklı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tankeri Al Rekayyat'ın insansız hava aracıyla hedef alındığını açıklanırken deniz güvenliği kaynakları Umman açıklarında Suudi Arabistan bayraklı bir ham petrol tankerinin de hasar gördüğünü bildirdi.
Küresel piyasalarda deniz yoluyla taşınan ham petrolün yaklaşık beşte biri Hürmüz Boğazı'ndan geçerken boğazda yaşanabilecek herhangi bir aksamanın petrol ve LNG arzını olumsuz etkileyebileceği değerlendiriliyor. Piyasalarda ayrıca ABD Hazine Bakanlığının İran menşeli ham petrol ile petrol ve petrokimya ürünlerinin uluslararası piyasalarda satışına imkan sağlayan geçici lisansı iptal etmesi de arz görünümünü sıkılaştırabilecek bir gelişme olarak öne çıktı.
Bölgede barış sürecinin kalıcı olmayabileceğine yönelik endişelerle yükselen petrol fiyatları, enflasyon görünümü ve buna bağlı olarak merkez bankalarının para politikalarına yönelik beklentilerdeki değişimler yakından izleniyor.
Uzmanlar ne diyor?
Uzmanlar, jeopolitik gerilimin tırmanması ve Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik risklerinin artmasının petrol piyasasında arz kesintisi endişelerini güçlendirdiğini belirterek, bölgede çatışmaların yayılması veya deniz trafiğinin aksaması halinde fiyatlardaki yükseliş eğiliminin sürebileceğini ifade ediyor.
Buna karşın uzmanlar, taraflar arasında diplomatik temasların yeniden başlaması ve Hürmüz Boğazı'nda petrol sevkiyatının kesintisiz sürmesi durumunda jeopolitik risk priminin azalabileceğini ve petrol fiyatlarındaki yükselişin sınırlanabileceğini kaydediyor. Brent petrolde teknik olarak 75,92 doların destek, 77,08 doların ise direnç bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
8 Temmuz 2026 akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?
⛽ İstanbul (Avrupa)
- Benzin: 62,87 TL/Litre
- Motorin: 66,78 TL/Litre
- LPG: 31,19 TL/Litre
⛽ İstanbul (Anadolu)
- Benzin: 62,68 TL/Litre
- Motorin: 66,63 TL/Litre
- LPG: 30,59 TL/Litre
⛽ Ankara
- Benzin: 63,82 TL/Litre
- Motorin: 67,90 TL/Litre
- LPG: 31,19 TL/Litre
⛽ İzmir
- Benzin: 64,06 TL/Litre
- Motorin: 68,17 TL/Litre
- LPG: 30,99 TL/Litre
Haberde Reuters, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verileri kaynak alınmıştır.