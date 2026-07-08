ABD İran'ı değil piyasaları vurdu! Hürmüz krizi sonrası petrol ve benzin fiyatlarına zam gelecek mi?

ABD ve İran arasındaki gerilim yeni gelişmelerle tırmanırken gözler dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'na çevrildi. Tanker trafiğine yönelik riskler ve enerji arzına ilişkin endişeler petrol piyasalarını hareketlendirirken, Brent petrol fiyatlarındaki değişim Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları için de yakından takip ediliyor. Peki Hürmüz krizi akaryakıta zam olarak yansıyacak mı? İşte küresel enerji piyasasında yaşanan son gelişmeler ve Türkiye'ye olası etkileri...

(Haberde kullanılan fotoğraflar AA'dan alınmıştır.)

ABD-İran geriliminde son durum ne?

Reuters'ta yer alan habere göre ABD ile İran arasındaki gerilim Hürmüz Boğazı çevresindeki tanker saldırıları ve enerji güvenliği endişeleriyle yeniden küresel gündemin ilk sırasına çıktı. ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırıları ve Tahran'ın misilleme açıklamaları bölgede kırılgan dengeleri yeniden sarstı.

ABD yönetimi, Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik saldırılar sonrası İran'a karşı askeri adımlar attığını ve İran petrol satışlarına yönelik daha önce verilen lisansı iptal ettiğini açıkladı. Bu gelişmeler piyasaların yeniden "arz kesintisi" riskine odaklanmasına neden oldu.

Enerji piyasalarında en büyük endişe ise çatışmanın doğrudan petrol taşımacılığına sıçraması. Tanker güvenliğiyle ilgili gelişmeler petrol fiyatlarında hızlı hareketlere yol açabilecek başlıca risk unsuru olarak görülüyor.