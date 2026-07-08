TÜİK açıkladı: Haziran 2026’da hangi yatırım kazandırdı?

ÜÇ AYLIK DÖNEMDE EN ÇOK KAZANDIRAN YATIRIM ARACI HANGİSİ? Üç aylık değerlendirmede yatırımcıların en fazla reel kazanç elde ettiği araç mevduat faizi (brüt) oldu. Mevduat faizi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,22,

TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,07 oranında reel getiri sağladı.

Aynı dönemde külçe altın, yatırımcısına en fazla kaybettiren yatırım aracı oldu. Altının üç aylık kaybı Yİ-ÜFE bazında yüzde 16,99, TÜFE bazında ise yüzde 16,29 olarak gerçekleşti.

ALTI AYLIK GETİRİDE BIST 100 ZİRVEDE YER ALDI Altı aylık yatırım performansında en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde görüldü. BIST 100 Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,70, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,16 oranında yatırımcısına reel kazanç sağladı. Bu dönemde külçe altın ise en fazla değer kaybeden yatırım aracı oldu. Altının altı aylık kaybı Yİ-ÜFE bazında yüzde 8,66, TÜFE bazında yüzde 9,95 olarak açıklandı.

YILLIK BAZDA EN ÇOK KAZANDIRAN YATIRIM ARACI HANGİSİ? Yıllık değerlendirmede yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı BIST 100 endeksi oldu. BIST 100'ün yıllık reel getirisi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17,93, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14,34 olarak hesaplandı.

YILLIK PERFORMANSTA ALTIN DA REEL GETİRİ SAĞLADI Yıllık değerlendirmede bazı yatırım araçları yatırımcısına reel kazanç sağlarken bazıları değer kaybetti. Yİ-ÜFE bazında; Külçe altın: yüzde 16,14

DİBS: yüzde 6,87

Mevduat faizi: yüzde 5,24 reel getiri sağladı.