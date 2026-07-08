TÜİK açıkladı: Haziran 2026’da hangi yatırım kazandırdı?
Haziran 2026 finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre aylık bazda en yüksek reel getiri Devlet İç Borçlanma Senetleri’nde (DİBS) gerçekleşirken yıllık değerlendirmede zirvede BIST 100 endeksi yer aldı.
Haziran 2026'da yatırım araçlarının performansı belli oldu. TÜİK verilerine göre aylık değerlendirmede yatırımcısına en fazla reel kazancı DİBS sağladı. Son bir yıllık dönemde ise zirvede BIST 100 endeksi yer aldı.
HAZİRAN 2026'DA EN FAZLA REEL GETİRİ DİBS'TE GERÇEKLEŞTİ
Finansal yatırım araçlarının Haziran 2026 performansına göre DİBS yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan araç oldu. DİBS'in aylık reel getirisi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,60, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2,42 olarak hesaplandı.
AYLIK GETİRİDE MEVDUAT VE DOLAR KAZANDIRDI
Haziran ayında yatırım araçlarının performansı farklılık gösterdi.
Yİ-ÜFE bazında değerlendirildiğinde;
- Mevduat faizi (brüt) yüzde 1,36 reel getiri sağladı.
- Amerikan Doları yüzde 0,05 oranında yatırımcısına kazandırdı.
- Euro yüzde 1,41 kaybettirdi.
- BIST 100 endeksi yüzde 3,13 geriledi.
- Külçe altın yüzde 7,39 oranında değer kaybetti.
TÜFE ile yapılan hesaplamada ise;
- Mevduat faizi yüzde 2,17,
- Dolar yüzde 0,85 reel getiri sağladı.
- Euro yüzde 0,62, BIST 100 yüzde 2,36, külçe altın ise yüzde 6,64 oranında yatırımcısına kaybettirdi.
ÜÇ AYLIK DÖNEMDE EN ÇOK KAZANDIRAN YATIRIM ARACI HANGİSİ?
Üç aylık değerlendirmede yatırımcıların en fazla reel kazanç elde ettiği araç mevduat faizi (brüt) oldu.
Mevduat faizi;
- Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,22,
- TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,07 oranında reel getiri sağladı.
- Aynı dönemde külçe altın, yatırımcısına en fazla kaybettiren yatırım aracı oldu. Altının üç aylık kaybı Yİ-ÜFE bazında yüzde 16,99, TÜFE bazında ise yüzde 16,29 olarak gerçekleşti.
ALTI AYLIK GETİRİDE BIST 100 ZİRVEDE YER ALDI
Altı aylık yatırım performansında en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde görüldü. BIST 100 Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,70, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,16 oranında yatırımcısına reel kazanç sağladı.
Bu dönemde külçe altın ise en fazla değer kaybeden yatırım aracı oldu. Altının altı aylık kaybı Yİ-ÜFE bazında yüzde 8,66, TÜFE bazında yüzde 9,95 olarak açıklandı.
YILLIK BAZDA EN ÇOK KAZANDIRAN YATIRIM ARACI HANGİSİ?
Yıllık değerlendirmede yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı BIST 100 endeksi oldu. BIST 100'ün yıllık reel getirisi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17,93, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14,34 olarak hesaplandı.
YILLIK PERFORMANSTA ALTIN DA REEL GETİRİ SAĞLADI
Yıllık değerlendirmede bazı yatırım araçları yatırımcısına reel kazanç sağlarken bazıları değer kaybetti.
Yİ-ÜFE bazında;
- Külçe altın: yüzde 16,14
- DİBS: yüzde 6,87
- Mevduat faizi: yüzde 5,24 reel getiri sağladı.
Aynı dönemde;
- Amerikan Doları yüzde 8,48
- Euro yüzde 8,60 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.
TÜFE bazında ise;
- Külçe altın yüzde 12,60,
- DİBS yüzde 3,62,
- Mevduat faizi yüzde 2,04 oranında reel kazanç sağladı.