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Gelir vergisi ve MTV'de ikinci taksit dönemi başladı: Gecikenlere faiz uygulanacak

Gelir vergisinde ve MTV’de ikinci taksit dönemi başladı. Ödemelerin ay sonuna kadar yapılması gerekiyor...

Kaynak Gazete
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Gelir vergisi ve MTV'de ikinci taksit dönemi başladı: Gecikenlere faiz uygulanacak

Hem 2025 yılına ait yıllık gelir vergisinin hem de 2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ikinci taksit dönemi başladı. Ödemelerin bu ay sonuna kadar tamamlanması gerekiyor.

Gelir vergisi ve MTV'de ikinci taksit dönemi başladı: Gecikenlere faiz uygulanacak-2

Araç sahiplerinin yatırması gereken MTV; vergi daireleri, PTT ve banka şubelerinden tahsil edilebiliyor. Ayrıca Dijital Vergi Dairesi, bankaların internet siteleri ve mobil uygulamalardan da ödeme yapmak mümkün.

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Gelir vergisi ve MTV'de ikinci taksit dönemi başladı: Gecikenlere faiz uygulanacak-3

Motorlu Taşıtlar Vergisi, dijital platformlar üzerinden plaka, TC kimlik numarası ve tescil tarihi bilgileri girilerek hızlıca yatırılabiliyor. Bankalar, MTV ödemesinde müşterilerine taksit imkanı sunuyor. Kimi bankalardan 3-4 taksitle MTV ödemesi yapılabiliyor. Ödemesini süresinde yapmayan mükelleflere gecikme faizi uygulanıyor.

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Gelir vergisi ve MTV'de ikinci taksit dönemi başladı: Gecikenlere faiz uygulanacak-5 Gelir vergisi ve MTV'de ikinci taksit dönemi başladı: Gecikenlere faiz uygulanacak-6 Gelir vergisi ve MTV'de ikinci taksit dönemi başladı: Gecikenlere faiz uygulanacak-7

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