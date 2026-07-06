İndirim kampanyaları mercek altında: Aldatıcı tanıtım yapan yandı

Ticaret Bakanlığı, tüketicilere yönelik indirim kampanyalarını mercek altına aldı. Ticaret Bakanlığı'na ulaşan tüketici şikayetleri ile gerçekleştirilen denetimler, indirimli satış reklamlarının mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmediğini ve tüketicilerin mağdur edildiğini ortaya koydu.

Ticaret Bakanlığı tüketicileri yanıltmaya yönelik indirim kampanyalarını yakın takibe aldı. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir) İSTİSNALAR GİZLENİYOR Yapılan tespitler üzerine iş ve esnaf örgütlerine uyarıda bulunan bakanlık, tanıtım ve reklamlarda indirimli satışların başlangıç ve bitiş tarihlerine yer verilmemesi, yüzde 50 + yüzde 20 + yüzde 10 gibi birden fazla orana yer verilerek nihai indirim oranına ilişkin anlam karışıklığına neden olunması gibi ihlallere işaret etti. İndirimden önce uygulanan ve ne kadar indirim yapıldığını ortaya koyan fiyatın tespitinde, belirlenen süreye uyulmadığına dikkat çekilen bakanlık yazısında, tüketiciye vaad edilen indirim ile istisnai durumlardaki uyumsuzluğa işaret edildi. Takvim Kaynak Tercihleri