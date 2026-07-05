Vakıflar Genel Müdürlüğü muhtaç aylığını artırdı: 1 Temmuz 2026 itibariyla geçerli
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), muhtaç aylığı ödemelerinde artışa gitti. Yüzde 40 ve üzeri engel oranına sahip ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile anne veya babasını kaybetmiş yetim ve öksüz çocuklara yapılan aylık destek, 1 Temmuz 2026 itibarıyla zamlı olarak ödenecek.
Yapılan düzenlemeyle muhtaç aylığına yüzde 13,52 oranında artış uygulandı. Yeni ödeme tutarı, 1 Temmuz-31 Aralık 2026 tarihleri arasında geçerli olacak ve destekten yararlanan binlerce hak sahibine zamlı ödeme yapılacak.
MUHTAÇ AYLIĞINA YÜZDE 13,52 ZAM
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), sosyal destek ödemeleri kapsamında verilen muhtaç aylığının artırıldığını duyurdu.
VGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, daha önce 9 bin 89 lira 11 kuruş olarak ödenen muhtaç aylığı, yüzde 13,52 oranında artırılarak 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 10 bin 317 lira 96 kuruşa yükseltildi.
Muhtaç aylığı, yüzde 40 ve üzeri engel oranına sahip ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile yetim veya öksüz çocuklara yönelik olarak ödeniyor.
Halihazırda 7 bin 23 vatandaşın yararlandığı destek kapsamında belirlenen yeni ödeme tutarı, 1 Temmuz-31 Aralık 2026 döneminde uygulanacak. Böylece hak sahipleri söz konusu tarihler arasında aylıklarını 10 bin 317 lira 96 kuruş olarak alacak.