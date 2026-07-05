Vakıflar Genel Müdürlüğü muhtaç aylığını artırdı: 1 Temmuz 2026 itibariyla geçerli

Yapılan düzenlemeyle muhtaç aylığına yüzde 13,52 oranında artış uygulandı. Yeni ödeme tutarı, 1 Temmuz-31 Aralık 2026 tarihleri arasında geçerli olacak ve destekten yararlanan binlerce hak sahibine zamlı ödeme yapılacak.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, muhtaç aylığı ödemelerine yüzde 13,52 oranında zam yaptı. (Takvim foto arşiv)

MUHTAÇ AYLIĞINA YÜZDE 13,52 ZAM

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), sosyal destek ödemeleri kapsamında verilen muhtaç aylığının artırıldığını duyurdu.

VGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, daha önce 9 bin 89 lira 11 kuruş olarak ödenen muhtaç aylığı, yüzde 13,52 oranında artırılarak 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 10 bin 317 lira 96 kuruşa yükseltildi.

VGM'nin açıkladığı yeni düzenleme, halen 7 bin 23 hak sahibini kapsıyor. (Takvim foto arşiv)

Muhtaç aylığı, yüzde 40 ve üzeri engel oranına sahip ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile yetim veya öksüz çocuklara yönelik olarak ödeniyor.

Halihazırda 7 bin 23 vatandaşın yararlandığı destek kapsamında belirlenen yeni ödeme tutarı, 1 Temmuz-31 Aralık 2026 döneminde uygulanacak. Böylece hak sahipleri söz konusu tarihler arasında aylıklarını 10 bin 317 lira 96 kuruş olarak alacak.

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Sena Demiröz Takvim.com.tr Ekonomi