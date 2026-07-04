Milyonluk hesapları köstebek bankacılar sızdırıyor: Çetelerin yeni hedefi yaşlı vatandaşlar

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) bu soruna daha önce hazırladığı "B ankacılıkta Dolandırıcılık Eylemleri Tespit ve Önleme Yöntemleri" raporunda değinirken veri sızıntısı dolandırıcılığının başında "Kurum içindeki kötü niyetli çalışanların kötü bir amaca hizmet için gerçekleştirdikleri veri sızıntıları (müşteri bilgileri, hesap bilgileri)" geldiğini açıkladı.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) ise benzer bir konuya ilişkin daha önce verdiği kararda bir banka çalışanının 6 farklı müşteriye ait banka hesap bilgilerini şahsi e-posta hesabına kaydettiğini anlatırken, " Personelin en az 6 müşterinin verilerini Banka dışarısına çıkartarak yüksek miktarlı dolandırıcılık eylemlerine aracı olduğu ve menfaat sağlamış olmasının da kuvvetle muhtemel olduğu kanaatine ulaşılmıştır" açıklamasında bulundu.

Önleyici tedbirler devrede vatandaş mağduriyetinin önüne geçmek için bankalar çok sıkı tedbirler uygularken, içlerindeki "çürük elmaları" da geliştirdikleri yöntemlerle tespit ediyor.

İhlalin sonucunda personelin usulsüz eylemleri nedeni ile bankayla iş akdinin feshedildiği, personel ve olaya karışan tüm şahıslar hakkında dolandırıcılık ve zimmet suçlarından Savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu anlatıldı.

Bu kapsamda çalışanlar tarafından banka dışına gönderilen e-postalara ilişkin "Veri Sızıntısı Tespit Önleme Sistemi" devreye alınırken, müşterilerinin bilgilerini kayıt altına alan ya da bunu bir şekilde kötü amaçlarla kullanmak isteyen köstebek bankacılar tespit ediliyor.

Ayrıca bilgisayar sistemlerinde, yazılımlarda veya ağlarda gerçekleşen olayların, işlemlerin ve hata durumlarının zaman damgalı olarak kayıt altına alınmasını sağlayan loglama yöntemi ile de müşteri hesaplarının en son hangi yetkili tarafından kontrol ettiği kayıt altına alınıyor. Böylece olası bir dolandırıcılık olayında, çeteleri o kişiye kimin yönlendirmiş olabileceği hakkında bu kayıtlar emniyet güçlerine fikir veriyor.

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Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Ekonomi