1758 cumhuriyet altınını dolandırıcılara kaptıran Dinçer Kazancı: Hipnotize oldum

HER YIL 10-15 DOLANDIRICI ARIYOR

Kazancı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl yaklaşık 10-15 dolandırıcı tarafından arandığını söyledi.

BENİ HİPNONETİZE ETTİ

Gelen aramaları usulüne uygun olarak reddettiğini belirten Kazancı, "Fakat bu son aramada 'Kara para aklama için sizin hesaplarınızı kullananlar var. Onun için yardımlarınızı rica ediyoruz.' deyince kafam döndü. Vatanımı çok severim, ona kötülük olmasını istemem. Onun üzerine beni bir nevi kendine mahkum etti ve onu dinlemeye başladım. Bana 50'ye yakın telefon etmek suretiyle beni hipnotize etti ve paralarımı aldı." dedi.