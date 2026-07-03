Kendi işini kurmak isteyenlere 735 bin TL hibe! Kimler başvuru yapabilir, şartlar neler?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR aracılığıyla sunulan Engelli ve Eski Hükümlü Hibe Desteği'ne mayıs ve haziran aylarında 162 milyon lira kaynak sağladıklarını belirterek, "Şimdi devamını hayata geçiriyoruz. İstihdama, üretime katılmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülere hibe desteğinde yeni perde açıldı. Engellilere 735 bin, eski hükümlülere 550 bin liraya varan hibe destek için 2026 yılı dördüncü dönem proje başvuruları dün başladı.

NASIL BAŞVURULACAK?

İş fikri olan engelliler proje başvurularını, 10 Temmuz tarihi saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden online olarak yapabilecek.

Kendi işini kurmak isteyen eski hükümlülerin ise projelerini 10 Temmuz günü mesai bitimine kadar Adalet Bakanlığı'nın ilgili birimleri aracılığı ile bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri'ne iletmesi gerekiyor.

Engelli destekleri kuruluş işlemleri, işletme giderleri ve demirbaş desteği olmak üzere 3 başlıkta veriliyor. Kuruluş işlemleri desteği kapsamında, iş yeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere en fazla 40 bin lira hibe sağlanıyor.

Sözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süre ile su, elektrik, iletişim, ısınma, kira ve tanıtım gibi işletme giderleri için ise 145 bin liraya hibe imkanı sunuluyor. Bu destek, tarım ve hayvancılık sektörüne ait projelerde kira desteği sağlanmadığından en fazla 75 bin lira oluyor. Kuruluş yani demirbaş desteği kapsamında da tarım ve hayvancılık sektörüne ait projelerde 440 bin, diğer sektörlere ait projelerde 550 bin liraya varan hibe veriliyor. Eski hükümlülere ise kuruluş desteği veriliyor. Bu destek tarım ve hayvancılık sektörüne ait projelerde 440 bin, diğer sektörlere ait projelerde vergiler dahil 550 bin lirayı geçemiyor.