Ünlü gemiler İstanbul’a demir attı: 5 ayda 455 bin yolcu
İstanbul, kruvaziyer turizminde yükselişini sürdürüyor. Son yıllarda ana liman olarak tercih edilme oranı yüzde 50 artan megakent, yüz binlerce kruvaziyer turistini ağırlarken, kişi başı 2 bin dolara varan harcamayla turizm ekonomisine de güçlü katkı sunuyor.
İstanbul, kruvaziyer turizminde ana liman konumunu her geçen yıl güçlendirirken, bu durum turizm gelirlerine de önemli katkı sağlıyor. Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün bu yılın mayıs ayı ile ocak-mayıs dönemine ilişkin kruvaziyer istatistiklerine göre, Türkiye limanlarına gelen kruvaziyer gemi sayısı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14.2 artarak 169'a yükselirken, kruvaziyer yolcu sayısı da yüzde 10.8 artışla 257 bin 897 oldu. Ocak-mayıs döneminde ise limanlara uğrayan gemi sayısı 324'e, yolcu sayısı da 455 bin 580'e ulaştı.
Bu dönemde Kuşadası'nın ardından en fazla kruvaziyer gemisini İstanbul limanları ağırladı. Bir limanın ana liman olarak seçilmesinde güçlü hava yolu bağlantıları, liman altyapısı, hızlı gümrük ve pasaport işlemleri, destinasyonun turistik çekiciliği belirleyici rol oynuyor.
ANA LİMAN OLDU
Son yıllarda uluslararası gemilerin İstanbul merkezli operasyonlarını genişletmesiyle İstanbul'u ana liman olarak kullanan kruvaziyerlerin sayısı yüzde 50 arttı. Bu durum kentin Doğu Akdeniz'deki ana liman rolünü güçlendirirken, bu gelişmenin turizm gelirlerine de önemli katkı sağlaması bekleniyor.
'TÜM ÖZELLİKLER VAR'
SUNORAMA Cruises Genel Müdür Yardımcısı Selami Pirçek, İstanbul'un ulaşım imkanları ve turizm çeşitliliği sayesinde kruvaziyer şirketlerinin radarına girdiğini söyledi. Pirçek, "Bir limanın ana liman olarak seçilmesindeki en önemli kriterler ulaşılabilirlik.
İstanbul bu konuda rakiplerinin önünde, kruvaziyer yolcusunun aradığı tüm özellikleri sunuyor" dedi.
KİŞİ BAŞI 2 BİN DOLAR HARCAMA
Sea Genesis Group Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yazıcı ise geçen yıl son 12 yılın en yüksek yolcu sayısına ulaşıldığını kaydederek, bu yıl da yüzde 20 artış beklediklerini söyledi. Ana liman yolcularının kişi başı harcamasının bin 500 ila 2 bin dolara ulaştığını belirten Yazıcı, "Bu, transit kruvaziyer yolcusunun yedi katı ekonomik katkı anlamına geliyor" şeklinde konuştu.