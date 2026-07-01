Ünlü gemiler İstanbul’a demir attı: 5 ayda 455 bin yolcu

İstanbul, kruvaziyer turizminde ana liman konumunu her geçen yıl güçlendirirken, bu durum turizm gelirlerine de önemli katkı sağlıyor. Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün bu yılın mayıs ayı ile ocak-mayıs dönemine ilişkin kruvaziyer istatistiklerine göre, Türkiye limanlarına gelen kruvaziyer gemi sayısı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14.2 artarak 169'a yükselirken, kruvaziyer yolcu sayısı da yüzde 10.8 artışla 257 bin 897 oldu. Ocak-mayıs döneminde ise limanlara uğrayan gemi sayısı 324'e, yolcu sayısı da 455 bin 580'e ulaştı.

Bu dönemde Kuşadası'nın ardından en fazla kruvaziyer gemisini İstanbul limanları ağırladı. Bir limanın ana liman olarak seçilmesinde güçlü hava yolu bağlantıları, liman altyapısı, hızlı gümrük ve pasaport işlemleri, destinasyonun turistik çekiciliği belirleyici rol oynuyor.