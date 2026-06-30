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KGM yeni tarifeyi açıkladı: Köprü ve otoyol geçiş ücretleri güncellendi

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerini 1 Temmuz itibarıyla güncelledi. Yeni tarifeye göre Osmangazi ve 1915 Çanakkale köprülerinde otomobil geçiş ücreti 1.170 TL olarak belirlenirken, devletin işlettiği 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin tarifesinde herhangi bir değişikliğe gidilmedi. İşte araç sınıflarına göre kalem kalem yeni geçiş ücretleri...

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KGM yeni tarifeyi açıkladı: Köprü ve otoyol geçiş ücretleri güncellendi

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), otoyol ve köprülerde uygulanacak yeni geçiş tarifelerini yayımladı. 1 Temmuz 2026 saat 00.00 itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemeyle Yap-İşlet-Devret modeli kapsamında işletilen otoyol ve köprülerde güncel ücretler uygulanmaya başlandı. DHA'nın haberine göre yeni tarifeler KGM'nin resmi internet sitesinden de erişime açıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğü yeni otoyol ve köprü geçiş tarifelerini duyurdu.Karayolları Genel Müdürlüğü yeni otoyol ve köprü geçiş tarifelerini duyurdu.

KGM GÜNCEL GEÇİŞ TARİFELERİNİ YAYIMLADI

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, hem KGM tarafından işletilen hem de Yap-İşlet-Devret modeli kapsamındaki otoyol ve köprülerde uygulanacak yeni ücret tarifelerinin 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girdiği bildirildi.

Yayımlanan tarifeler kapsamında Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Ankara-Niğde Otoyolu için güncel ücretler belirlendi.

KGM'NİN GÜNCEL GEÇİŞ TARİFELERİ 1 TEMMUZ İTİBARIYLA UYGULANIYOR.

KGM yeni tarifeyi açıkladı: Köprü ve otoyol geçiş ücretleri güncellendi-3

OTOMOBİLLER İÇİN GÜNCEL GEÇİŞ ÜCRETLERİ

Geçiş NoktasıÖnceki Tarife1 Temmuz Tarife
Osmangazi Köprüsü995 TL1.170 TL
1915 Çanakkale Köprüsü995 TL1.170 TL
Yavuz Sultan Selim Köprüsü95 TL110 TL
Ankara-Niğde Otoyolu740 TL925 TL

Yeni tarifelerle birlikte söz konusu geçiş noktalarında güncel ücretler uygulanmaya başlandı. KGM, tüm araç sınıflarına ilişkin ayrıntılı tarifeleri de resmi internet sitesinde paylaştı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş tarifeleri araç sınıflarına göre güncellendi.Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş tarifeleri araç sınıflarına göre güncellendi.

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ'NÜN YENİ TARİFESİ

Araç SınıfıGeçiş Ücreti
1. Sınıf110 TL
2. Sınıf145 TL
3. Sınıf270 TL
4. Sınıf690 TL
5. Sınıf860 TL
6. Sınıf75 TL

Resmi tarifeye göre Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde ücretler araç sınıflarına göre yeniden düzenlendi. KGM, yayımlanan tarifede ücretlere KDV'nin dahil olduğunu belirtti.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ'NDE GÜNCEL ÜCRETLER

Araç SınıfıGeçiş Ücreti
1. Sınıf1.170 TL
2. Sınıf1.870 TL
3. Sınıf2.225 TL
4. Sınıf2.950 TL
5. Sınıf3.720 TL
6. Sınıf820 TL

Osmangazi Köprüsü'nde de tüm araç sınıflarına ilişkin güncel geçiş ücretleri açıklandı. Tarife, 1 Temmuz 2026 saat 00.00'dan itibaren uygulanmaya başladı.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ TARİFESİ DE GÜNCELLENDİ

Araç SınıfıGeçiş Ücreti
1. Sınıf1.170 TL
2. Sınıf1.465 TL
3. Sınıf2.635 TL
4. Sınıf2.925 TL
5. Sınıf5.560 TL
6. Sınıf295 TL

1915 Çanakkale Köprüsü için yayımlanan tarifede tüm araç sınıflarının güncel geçiş ücretleri yer aldı. Açıklamada ücretlere KDV'nin dahil olduğu ifade edilirken, giriş bilgisinin bulunmaması halinde çıkış istasyonuna göre en uzak mesafe ücretinin uygulanacağı bilgisi de paylaşıldı.

FSM VE 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE TARİFE AYNI KALDI

Yapılan güncelleme Yap-İşlet-Devret modeli kapsamındaki otoyol ve köprüleri kapsarken, devlet tarafından işletilen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücretlerinde herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

KGM'NİN PAYLAŞTIĞI GÜNCEL TARİFEDE ÖNE ÇIKANLAR

  • Osmangazi Köprüsü otomobil geçişi 1.170 TL oldu.
  • 1915 Çanakkale Köprüsü otomobil geçişi 1.170 TL olarak belirlendi.
  • Yavuz Sultan Selim Köprüsü otomobil geçiş ücreti 110 TL oldu.
  • Ankara-Niğde Otoyolu otomobil geçiş ücreti 925 TL olarak uygulanacak.
  • 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri tarifesinde değişiklik yapılmadı.

KGM, yeni ücret tarifelerine ilişkin tüm ayrıntıları resmi internet sitesinde yayımlarken, sürücüler güncel fiyatlara kurumun internet adresi üzerinden ulaşabiliyor.

(Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşiv'e aittir)

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