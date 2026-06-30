KGM yeni tarifeyi açıkladı: Köprü ve otoyol geçiş ücretleri güncellendi

Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş tarifeleri araç sınıflarına göre güncellendi.

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ'NÜN YENİ TARİFESİ

Araç Sınıfı Geçiş Ücreti 1. Sınıf 110 TL 2. Sınıf 145 TL 3. Sınıf 270 TL 4. Sınıf 690 TL 5. Sınıf 860 TL 6. Sınıf 75 TL

Resmi tarifeye göre Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde ücretler araç sınıflarına göre yeniden düzenlendi. KGM, yayımlanan tarifede ücretlere KDV'nin dahil olduğunu belirtti.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ'NDE GÜNCEL ÜCRETLER

Araç Sınıfı Geçiş Ücreti 1. Sınıf 1.170 TL 2. Sınıf 1.870 TL 3. Sınıf 2.225 TL 4. Sınıf 2.950 TL 5. Sınıf 3.720 TL 6. Sınıf 820 TL

Osmangazi Köprüsü'nde de tüm araç sınıflarına ilişkin güncel geçiş ücretleri açıklandı. Tarife, 1 Temmuz 2026 saat 00.00'dan itibaren uygulanmaya başladı.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ TARİFESİ DE GÜNCELLENDİ

Araç Sınıfı Geçiş Ücreti 1. Sınıf 1.170 TL 2. Sınıf 1.465 TL 3. Sınıf 2.635 TL 4. Sınıf 2.925 TL 5. Sınıf 5.560 TL 6. Sınıf 295 TL

1915 Çanakkale Köprüsü için yayımlanan tarifede tüm araç sınıflarının güncel geçiş ücretleri yer aldı. Açıklamada ücretlere KDV'nin dahil olduğu ifade edilirken, giriş bilgisinin bulunmaması halinde çıkış istasyonuna göre en uzak mesafe ücretinin uygulanacağı bilgisi de paylaşıldı.

FSM VE 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE TARİFE AYNI KALDI

Yapılan güncelleme Yap-İşlet-Devret modeli kapsamındaki otoyol ve köprüleri kapsarken, devlet tarafından işletilen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücretlerinde herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

KGM'NİN PAYLAŞTIĞI GÜNCEL TARİFEDE ÖNE ÇIKANLAR Osmangazi Köprüsü otomobil geçişi 1.170 TL oldu.

oldu. 1915 Çanakkale Köprüsü otomobil geçişi 1.170 TL olarak belirlendi.

olarak belirlendi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü otomobil geçiş ücreti 110 TL oldu.

oldu. Ankara-Niğde Otoyolu otomobil geçiş ücreti 925 TL olarak uygulanacak.

olarak uygulanacak. 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri tarifesinde değişiklik yapılmadı.

KGM, yeni ücret tarifelerine ilişkin tüm ayrıntıları resmi internet sitesinde yayımlarken, sürücüler güncel fiyatlara kurumun internet adresi üzerinden ulaşabiliyor.

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Diyar Oktuay Takvim.com.tr Ekonomi