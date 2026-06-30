TÜİK raporladı | Mayıs 2026 hizmet üretici fiyat endeksi belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı mayıs ayına ilişkin Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre H-ÜFE, mayısta bir önceki aya göre yüzde 5,23, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 24,34 ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,37 artış gösterdi. Endekste on iki aylık ortalamalara göre artış ise yüzde 48,65 olarak kaydedildi.
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- TÜİK verilerine göre Hizmet Üretici Fiyat Endeksi mayıs ayında aylık yüzde 5,23, yıllık yüzde 38,37 arttı.
- Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 42,60 ile mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde gerçekleşti.
- Aylık bazda en yüksek artış yüzde 8,28 ile gayrimenkul hizmetlerinde kaydedildi.
- Ulaştırma ve depolama hizmetleri yıllık yüzde 41,27, aylık yüzde 3,38 arttı.
- H-ÜFE aralık ayına göre yüzde 24,34, 12 aylık ortalamalara göre yüzde 35,52 yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin H-ÜFE verilerini açıkladı. Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 5,23, yıllık bazda yüzde 38,37 artış gösterdi.
12 AYLIK ORTALAMALARA GÖRE YÜZDE 35,52 YÜKSELDİ
Buna göre H-ÜFE, geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 5,23, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 24,34, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 38,37 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 35,52 yükseldi.
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK HİZMETLERDE YÜZDE 42,60 ARTTI
Endeks, Mayıs 2025'e göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 41,27, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 31,97, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 38,63, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 32,85, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 42,60, idari ve destek hizmetlerde yüzde 36,18 arttı.
H-ÜFE'de, mayısta bir önceki aya göre ise ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 3,38, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 4,27, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 7,80, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 8,28, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 7,58, idari ve destek hizmetlerde yüzde 6,73 artış gerçekleşti.