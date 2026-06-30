ASELSAN'dan 40 milyon dolarlık yatırım! Yeni üretim merkezleri devrede
ASELSAN, artan sipariş hacmini karşılamak ve üretim altyapısını güçlendirmek amacıyla 40 milyon dolarlık yeni yatırımını hayata geçirdi. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre, toplam 17 bin 360 metrekare kapalı alana sahip Akıllı Mühimmat ve Sualtı Sistemleri İlave Üretim ve Test Merkezleri devreye alındı. Yeni tesislerle birlikte hava ve deniz savunma sistemlerinin üretiminde robotik ve otomasyon altyapısı güçlendirilirken, seri üretim, teslimat kapasitesi, hız ve kalite kabiliyetinin artırılması hedefleniyor.
Hızlı Özet Göster
- ASELSAN, 40 milyon dolar yatırımla Akıllı Mühimmat ve Sualtı Sistemleri İlave Üretim ve Test Merkezlerini devreye aldı.
- Yeni tesisler toplam 17 bin 360 metrekare kapalı alana sahip olup artan sipariş hacmini karşılamak amacıyla faaliyete başladı.
- Merkezlerle birlikte hava ve deniz savunma sistemlerinin üretiminde kullanılan robotik ve otomasyon altyapısı güçlendirildi.
- Yeni tesisler ASELSAN'ın teslimat kapasitesi ile üretim hızını ve kalite kabiliyetini artıracak.
- Yatırımın Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisinin gelişimi açısından stratejik öneme sahip olduğu belirtildi.
ASELSAN, artan sipariş hacmini karşılamak ve üretim altyapısını güçlendirmek amacıyla stratejik yatırımlarını sürdürmeye devam ediyor.
Şirket, 40 milyon dolarlık yatırımla tamamlanan ve toplam 17 bin 360 metrekare kapalı alana sahip Akıllı Mühimmat ve Sualtı Sistemleri İlave Üretim ve Test Merkezlerini devreye aldığını duyurdu.
40 MİLYON DOLARLIK STRATEJİK YATIRIM
ASELSAN'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, 40 milyon ABD doları yatırımla hayata geçirilen Akıllı Mühimmat ve Sualtı Sistemleri İlave Üretim ve Test Merkezlerinin faaliyete başladığı bildirildi.
Toplam 17 bin 360 metrekare kapalı alana sahip yeni tesislerin, şirketin artan sipariş hacmine cevap verebilmesi ve üretim kapasitesini güçlendirmesi amacıyla devreye alındığı belirtildi.
ÜRETİM ALTYAPISI GÜÇLENDİRİLDİ
Devreye alınan yeni merkezlerle birlikte hava ve deniz savunma sistemlerinin üretiminde kullanılan robotik ve otomasyon altyapısının önemli ölçüde güçlendirildiği ifade edildi.
Yeni tesislerin, seri üretim süreçlerine önemli katkı sağlayacağı, ASELSAN'ın teslimat kapasitesi ile hız ve kalite kabiliyetini de artıracağı kaydedildi.
YERLİ VE MİLLİ SAVUNMAYA KATKI
Açıklamada, ASELSAN'ın akıllı mühimmat ve sualtı sistemlerine yönelik üretim altyapısını güçlendiren yatırımlarının, Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisinin gelişimi açısından stratejik önem taşıdığı vurgulandı.