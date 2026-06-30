ASELSAN'dan 40 milyon dolarlık yatırım! Yeni üretim merkezleri devrede

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster ASELSAN, 40 milyon dolar yatırımla Akıllı Mühimmat ve Sualtı Sistemleri İlave Üretim ve Test Merkezlerini devreye aldı.

Yeni tesisler toplam 17 bin 360 metrekare kapalı alana sahip olup artan sipariş hacmini karşılamak amacıyla faaliyete başladı.

Merkezlerle birlikte hava ve deniz savunma sistemlerinin üretiminde kullanılan robotik ve otomasyon altyapısı güçlendirildi.

Yeni tesisler ASELSAN'ın teslimat kapasitesi ile üretim hızını ve kalite kabiliyetini artıracak.

Yatırımın Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisinin gelişimi açısından stratejik öneme sahip olduğu belirtildi.

ASELSAN, artan sipariş hacmini karşılamak ve üretim altyapısını güçlendirmek amacıyla stratejik yatırımlarını sürdürmeye devam ediyor. Şirket, 40 milyon dolarlık yatırımla tamamlanan ve toplam 17 bin 360 metrekare kapalı alana sahip Akıllı Mühimmat ve Sualtı Sistemleri İlave Üretim ve Test Merkezlerini devreye aldığını duyurdu.

Yeni tesisler toplam 17 bin 360 metrekare kapalı alana sahip olup artan sipariş hacmini karşılamak amacıyla faaliyete başladı. 40 MİLYON DOLARLIK STRATEJİK YATIRIM ASELSAN'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, 40 milyon ABD doları yatırımla hayata geçirilen Akıllı Mühimmat ve Sualtı Sistemleri İlave Üretim ve Test Merkezlerinin faaliyete başladığı bildirildi. Toplam 17 bin 360 metrekare kapalı alana sahip yeni tesislerin, şirketin artan sipariş hacmine cevap verebilmesi ve üretim kapasitesini güçlendirmesi amacıyla devreye alındığı belirtildi.