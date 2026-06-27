İzmit'in eski fuar alanı FuarPark ile yeniden hayat buldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin eski fuar alanını kapsayan kapsamlı dönüşüm projesiyle kente kazandırılan FuarPark, modern bir yaşam merkezine dönüştü. Bir dönem yalnızca fuar etkinlikleriyle anılan alan, bugün yılın her günü yaşayan, binlerce kişiyi ağırlayan ve Kocaeli'nin yeni çekim merkezi olarak öne çıkan bir yaşam alanı haline geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, alanın vatandaşlara peşkeş çekildiğini vurgulayarak "Çünkü biz bu şehre hizmet etmeye odaklandık" ifadelerini kullandı. ESKi FUAR ALANI CANLANDI Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit'te hayata geçirdiği kapsamlı dönüşüm projesiyle eski fuar alanı, modern, nitelikli ve çok yönlü bir yaşam merkezi olarak kente kazandırıldı. Büyükşehir'in ortaya koyduğu vizyonla birlikte yeniden şekillenen FuarPark, Kocaeli başta olmak üzere bölgenin en güçlü kamusal alanlarından biri haline geldi. Uzun yıllar kentin sosyal hafızasında önemli yere sahip olan bölge, planlı düzenlemeler, altyapı yatırımları ve yeni yaşam alanlarıyla adeta küllerinden yeniden doğdu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin vizyon projesiyle atıl durumdan kurtarılan eski fuar alanı, FuarPark adıyla küllerinden doğdu. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir) YENİDEN HAYAT BULDU 1960'lı yıllarda Kocaeli sanayisini tanıtmak amacıyla kurulan ve uzun yıllar Kocaeli Fuarı olarak hizmet veren alan, zaman içerisinde eski işlevini büyük ölçüde yitirdi. Bir dönem kentin en önemli buluşma noktalarından biri olan bölge, son dönemlerde cazibesini yitirmiş ve atıl bit alana dönüşmüştü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen FuarPark projesi ise bu alanı yeniden şehrin kalbine taşıdı. Bir zamanlar yalnızca belirli dönemlerde kullanılan bölge, bugün her gün yaşayan ve her yaştan insana hitap eden bir yaşam merkezi kimliği kazandı. DÜNYA STANDARTLARINDA BIR PARK Dünyanın önemli metropollerinde yer alan büyük şehir parkları yalnızca yeşil alanlarıyla değil, kültür, sanat, eğitim ve sosyal yaşamı bir araya getiren yapılarıyla da dikkat çekiyor.

FuarPark da son yıllarda bünyesine kazandırılan yatırımlarla benzer bir dönüşüm süreci yaşadı. Akvaryumdan kütüphaneye, sanat galerisinden etkinlik alanlarına kadar uzanan çok yönlü yapısıyla bölge, günün her saatinde yaşayan bir kent merkezi kimliği kazandı.

Kocaeli'nin yeni vitrini olarak gösterilen alan, yalnızca şehir sakinlerinin değil çevre illerden gelen ziyaretçilerin de uğrak noktalarından biri haline geldi.