Tapuda güvenli ödeme dönemi 3 ay ertelendi
Tapu işlemlerinde elden nakit ödeme ve doğrudan banka hesabına havale yöntemini sona erdirecek ‘Güvenli Ödeme Sistemi’ 1 Ekim’e ertelendi. Yeni sistemle devir bitene kadar para hesapta bloke edilecek.
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- Gayrimenkul alım-satım işlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemi 1 Ekim 2026'da başlayacak ve tapu işlemlerinde elden nakit ödeme ile doğrudan banka hesabına havale yöntemi sona erecek.
- Ticaret Bakanlığı, Güvenli Ödeme Sistemi'nin uygulama tarihini kurumlar arası entegrasyonun henüz kurulamaması nedeniyle 1 Temmuz 2026'dan 1 Ekim 2026'ya erteledi.
- Yeni sistemde alıcı tarafından yatırılan satış bedeli, tapu devri tamamlanana kadar anlaşmalı banka veya yetkili ödeme kuruluşu tarafından bloke edilecek.
- Tapu tescil işleminin tamamlanmasının ardından bloke edilen tutar otomatik olarak satıcının hesabına aktarılacak, işlem gerçekleşmezse alıcıya iade edilecek.
- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Takasbank işbirliğiyle 2015'ten beri hizmet veren Taputakas sistemi mevcut ancak zorunlu olmadığı için talep görmüyor.
Gayrimenkul alım-satım işlemlerinde güvenli ödeme dönemi 1 Ekim 2026'da başlayacak. Ticaret Bakanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilecek Güvenli Ödeme Sistemi ile tapu işlemlerinde elden nakit ödeme ve doğrudan banka hesabına havale yöntemi sona erecek.
Ticaret Bakanlığı'nın gayrimenkul alımsatım işlemlerinde tarafların güvenliğini artırmayı hedefleyen yeni düzenlemesinin uygulama tarihinin 1 Temmuz 2026'dan 1 Ekim 2026'ya ertelendiği öğrenildi. Kurumlar arası entegrasyonun henüz kurulamadığı bu sebeple bakanlığın uygulamayı 3 ay erteleme yetkisini kullandığı belirtildi. Düzenleme hayata geçtiğinde tapu işlemlerinde elden nakit ödeme ve doğrudan banka hesabına havale yöntemi son bulacak.
ANLAŞMALI BANKA YA DA ÖDEME KURULUŞU
Yeni sistemin temelini, satış bedelinin taraflar arasında doğrudan aktarılması yerine güvenli bir hesapta tutulması oluşturuyor. Düzenleme ile 1 Ekim'den itibaren taşınmaz satışlarında ödemenin bir kısmının veya tamamının nakit, havale veya elektronik fon transferi ile yapılması halinde satış bedeli, taşınmaz mülkiyeti ile bedelin eş zamanlı el değiştirmesini sağlayan Güvenli Ödeme Sistemi'nde tutulacak. Buna göre alıcı tarafından yatırılan tutar, tapu devri tamamlanana kadar anlaşmalı banka veya yetkili ödeme kuruluşu tarafından bloke edilecek.
PARA OTOMATİK AKTARILACAK
Tapu tescil işleminin tamamlanmasının ardından, bloke edilen tutar otomatik olarak ve kısa süre içinde satıcının banka hesabına aktarılacak. İşlemin herhangi bir nedenle gerçekleşmemesi durumunda ise tutar doğrudan alıcının hesabına iade edilecek.
|GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ NASIL İŞLEYECEK?
|1. Adım
|Alıcı ve satıcı, anlaşmalı banka ya da ödeme kuruluşu üzerinden Güvenli Ödeme Sistemi'ne başvuru yapacak.
|2. Adım
|Alıcı, satış bedelini doğrudan satıcının hesabına değil, sistemde oluşturulan güvenli hesaba yatıracak.
|3. Adım
|Tapu devrinin tamamlanmasıyla birlikte blokede tutulan para otomatik olarak satıcıya aktarılacak.
|Hizmet Bedeli
|Sistem kapsamında cüzi miktarda hizmet bedeli alınacak.
MEVCUTTA BENZER UYGULAMALAR VAR
Sistem henüz devreye girmese de alımsatımda güvence isteyenler için farklı uygulamalar var. İlk olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve Takasbank işbirliği ile hayata geçirilen Taputakas devreye alınmıştı. 2015'ten bu yana hizmet veren sistemin kullanılması halinde satış bedeline bakılmaksızın 200 TL tahsil ediliyor. Benzer uygulamaları bankalar da yapıyor. Ancak bunlar zorunluluk değil tercih olduğu için talep görmüyor.
Haber: Barış ŞİMŞEK