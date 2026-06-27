Tapuda güvenli ödeme dönemi 3 ay ertelendi

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Takasbank işbirliğiyle 2015'ten beri hizmet veren Taputakas sistemi mevcut ancak zorunlu olmadığı için talep görmüyor.

‘Güvenli Ödeme Sistemi’ 1 Ekim’e ertelendi. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

ANLAŞMALI BANKA YA DA ÖDEME KURULUŞU

Yeni sistemin temelini, satış bedelinin taraflar arasında doğrudan aktarılması yerine güvenli bir hesapta tutulması oluşturuyor. Düzenleme ile 1 Ekim'den itibaren taşınmaz satışlarında ödemenin bir kısmının veya tamamının nakit, havale veya elektronik fon transferi ile yapılması halinde satış bedeli, taşınmaz mülkiyeti ile bedelin eş zamanlı el değiştirmesini sağlayan Güvenli Ödeme Sistemi'nde tutulacak. Buna göre alıcı tarafından yatırılan tutar, tapu devri tamamlanana kadar anlaşmalı banka veya yetkili ödeme kuruluşu tarafından bloke edilecek.