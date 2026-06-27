7 milyon kişi yollara düşecek: Otobüslerde yaz yoğunluğu

Yaklaşık 18 milyon öğrenci karnelerini aldı, yaz tatili sezonu başladı. Okulların tatil olmasıyla birlikte, şehirler arası otobüslerde yaz yoğunluğu başladı. TOBB Kara Yolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, okulların tatil olmasıyla birlikte iki hafta boyunca yaklaşık 7 milyona, yaz boyunca ise 30 milyona yakın yolcu taşımayı hedeflediklerini belirtti. Yıldırım, normal günlerde 22 bin olan otobüs sefer sayısının, bayram ve tatil dönemi ile haziran sonu temmuz başı gibi özel günlerde 27 bine kadar çıktığını söyledi.

Okulların kapanmasıyla birlikte şehirler arası otobüslerde yaz yoğunluğu başladı. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir) YOĞUN TALEP VAR Final sınavları biten üniversite öğrencilerinin memleketlerine gittiğini hatırlatan Yıldırım, karnelerin alınmasının ardından bugün itibarıyla otobüs biletlerine yoğun talep olduğunu dile getirerek, haziran ayının son günlerinde daha çok Anadolu'ya yapılacak seferlere talep olduğunu ifade etti.