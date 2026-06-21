Jeopolitik sakinleşme ve faiz beklentileri altın ile petrolü haftalık bazda eritti
Fed'in faiz beklentilerini yükseltmesi dolar talebini artırırken spot altın, gümüş ve sanayi metallerinde sert satış baskısı yarattı. Enerji tarafında ise Pakistan arabuluculuğunda sağlanan ABD-İran mutabakatı petrol fiyatlarında düşüşü tetiklerken, olumsuz hava koşullarından etkilenen kakao haftanın en çok kazandıran emtiası oldu.
Hızlı Özet Göster
- Fed'in faizleri yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tutması ve 2026 sonu faiz tahmininin yükselmesi sonrası dolar endeksi haftayı yüzde 1,1 artışla 100,8 puandan tamamladı.
- ABD ile İran arasında Pakistan arabuluculuğunda sağlanan mutabakat sonrası Hürmüz Boğazı'nda tanker geçişlerinin yeniden başlaması ile Brent petrolün varil fiyatı haftalık bazda yüzde 6,7 geriledi.
- Güçlenen dolar baskısıyla altın yüzde 1,3, gümüş yüzde 5, platin yüzde 3,2 ve paladyum yüzde 1,9 düşüş kaydetti.
- Batı Afrika'daki aşırı yağışların hastalık riskini artırabileceği beklentisiyle kakao fiyatları haftalık yüzde 10 yükseliş göstererek haftanın en çok kazandıran emtiası oldu.
- Sanayi metallerinde alüminyum yüzde 4,4, bakır yüzde 2 düşerken, tarım ürünlerinde buğday yüzde 2,9, pirinç yüzde 1,4 yükseldi.
Küresel emtia piyasalarında haftanın ana gündemi Fed'in para politikası mesajları ile ABD ve İran arasında sağlanan mutabakat oldu. Güçlenen dolar değerli metalleri baskılarken, Hürmüz Boğazı'nda tanker geçişlerinin başlaması petrol fiyatlarında risk primini azalttı.
FED MESAJLARI DOLARI DESTEKLEDİ
ABD Merkez Bankası'nın faizleri sabit tutmasına karşın sıkı para politikası duruşunu koruyabileceğine yönelik mesajlar, küresel piyasalarda dolar talebini artırdı.
Fed'in yeni Başkanı Kevin Warsh yönetimindeki ilk FOMC toplantısında politika faizi beklentilere paralel şekilde yüzde 3,5-3,75 aralığında bırakıldı.
Toplantı sonrası 2026 sonu faiz tahmininin yükselmesi ve üyelerin yarısının yıl sonuna kadar en az bir faiz artışı öngörmesi, dolar endeksini destekledi. Dolar endeksi haftayı yüzde 1,1 artışla 100,8 puandan tamamladı.
ALTIN VE GÜMÜŞTE GÜÇLÜ DOLAR BASKISI
Doların güç kazanması, faiz getirisi bulunmayan değerli metallerde satış baskısını öne çıkardı. Hafta genelinde altın, gümüş, platin ve paladyumda geri çekilme görüldü.
|Değerli metal
|Haftalık değişim
|Gümüş
|Yüzde 5 düşüş
|Platin
|Yüzde 3,2 düşüş
|Paladyum
|Yüzde 1,9 düşüş
|Altın
|Yüzde 1,3 düşüş
Spot altının ons fiyatı haftayı 4 bin 169 dolar civarında tamamladı. Böylece değerli metallerde haftanın ana belirleyicisi güçlü dolar ve faiz beklentileri oldu.
PETROLDE MUTABAKAT SONRASI RİSK PRİMİ AZALDI
Enerji piyasalarında haftanın en dikkat çeken gelişmesi ABD ile İran arasında sağlanan mutabakat oldu. Pakistan arabuluculuğunda gerçekleşen mutabakatın ardından Hürmüz Boğazı'nda tanker geçişlerinin yeniden başlaması, arz tarafındaki endişeleri azalttı.
Bu gelişmeyle Brent petrolün varil fiyatı haftalık bazda yüzde 6,7 geriledi. Ancak geçişlerin savaş öncesi seviyelerin altında kalması, izin süreçleri ve bölgedeki güvenlik başlıklarının sürmesi düşüşü sınırladı.
Doğal gaz fiyatları ise mevsimsel talep ve ihracat beklentileriyle emtia piyasasında pozitif ayrıştı. Doğal gazda haftalık yükseliş yüzde 2,5 oldu.
SANAYİ METALLERİNDE TEMKİNLİ FİYATLAMA
Baz metallerde Fed'in etkisinin yanı sıra Çin'den gelen veriler de fiyatlamalarda belirleyici oldu. Perakende satışlar ve sabit varlık yatırımlarına ilişkin veriler, talep görünümünde daha temkinli bir tablo oluşturdu.
|Sanayi metali
|Haftalık değişim
|Alüminyum
|Yüzde 4,4 düşüş
|Bakır
|Yüzde 2 düşüş
|Nikel
|Yüzde 1,2 düşüş
|Çinko
|Yüzde 0,6 düşüş
|Kurşun
|Yüzde 0,5 düşüş
Sanayi metallerindeki hareket, küresel talep beklentilerinin ve doların seyrinin emtia fiyatları üzerindeki etkisini bir kez daha öne çıkardı.
TARIM EMTİALARINDA HAVA KOŞULLARI ÖNE ÇIKTI
Tarım emtialarında haftanın yönünü hava koşulları ve üretim beklentileri belirledi. ABD'de kışlık buğday üretimine ilişkin arz beklentileri buğday fiyatlarını destekledi.
Chicago Ticaret Borsası'nda haftalık bazda buğday yüzde 2,9, pirinç yüzde 1,4, mısır yüzde 0,9 ve soya fasulyesi yüzde 0,9 yükseldi.
Orta Batı'daki yağışlar ve üretim alanlarına ilişkin gelişmeler, tarım ürünlerinde alımların güçlenmesine zemin hazırladı.
KAKAO HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRANI OLDU
Yumuşak emtia tarafında haftanın öne çıkan ürünü kakao oldu. Batı Afrika'daki aşırı yağışların üretim bölgelerinde hastalık riskini artırabileceğine yönelik beklentiler, kakao fiyatlarını destekledi.
|Yumuşak emtia
|Haftalık değişim
|Kakao
|Yüzde 10 yükseliş
|Kahve
|Yüzde 4,9 yükseliş
|Pamuk
|Yüzde 4,4 yükseliş
|Şeker
|Yüzde 0,6 düşüş
Böylece emtia piyasalarında hafta, değerli metaller ve petrolde düşüş; doğal gaz, tarım ürünleri ve kakaoda yükselişle tamamlandı.
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