Jeopolitik sakinleşme ve faiz beklentileri altın ile petrolü haftalık bazda eritti

PETROLDE MUTABAKAT SONRASI RİSK PRİMİ AZALDI Enerji piyasalarında haftanın en dikkat çeken gelişmesi ABD ile İran arasında sağlanan mutabakat oldu. Pakistan arabuluculuğunda gerçekleşen mutabakatın ardından Hürmüz Boğazı'nda tanker geçişlerinin yeniden başlaması, arz tarafındaki endişeleri azalttı.

Bu gelişmeyle Brent petrolün varil fiyatı haftalık bazda yüzde 6,7 geriledi. Ancak geçişlerin savaş öncesi seviyelerin altında kalması, izin süreçleri ve bölgedeki güvenlik başlıklarının sürmesi düşüşü sınırladı. Doğal gaz fiyatları ise mevsimsel talep ve ihracat beklentileriyle emtia piyasasında pozitif ayrıştı. Doğal gazda haftalık yükseliş yüzde 2,5 oldu.

Fed mesajları güçlenen dolar üzerinden değerli metallerde satış baskısı oluşturdu. SANAYİ METALLERİNDE TEMKİNLİ FİYATLAMA Baz metallerde Fed'in etkisinin yanı sıra Çin'den gelen veriler de fiyatlamalarda belirleyici oldu. Perakende satışlar ve sabit varlık yatırımlarına ilişkin veriler, talep görünümünde daha temkinli bir tablo oluşturdu. Sanayi metali Haftalık değişim Alüminyum Yüzde 4,4 düşüş Bakır Yüzde 2 düşüş Nikel Yüzde 1,2 düşüş Çinko Yüzde 0,6 düşüş Kurşun Yüzde 0,5 düşüş Sanayi metallerindeki hareket, küresel talep beklentilerinin ve doların seyrinin emtia fiyatları üzerindeki etkisini bir kez daha öne çıkardı.

Hürmüz Boğazı'nda tanker geçişlerinin başlaması petrol fiyatlarında risk primini azalttı. TARIM EMTİALARINDA HAVA KOŞULLARI ÖNE ÇIKTI Tarım emtialarında haftanın yönünü hava koşulları ve üretim beklentileri belirledi. ABD'de kışlık buğday üretimine ilişkin arz beklentileri buğday fiyatlarını destekledi. Chicago Ticaret Borsası'nda haftalık bazda buğday yüzde 2,9, pirinç yüzde 1,4, mısır yüzde 0,9 ve soya fasulyesi yüzde 0,9 yükseldi. Orta Batı'daki yağışlar ve üretim alanlarına ilişkin gelişmeler, tarım ürünlerinde alımların güçlenmesine zemin hazırladı.