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Jeopolitik sakinleşme ve faiz beklentileri altın ile petrolü haftalık bazda eritti

Fed'in faiz beklentilerini yükseltmesi dolar talebini artırırken spot altın, gümüş ve sanayi metallerinde sert satış baskısı yarattı. Enerji tarafında ise Pakistan arabuluculuğunda sağlanan ABD-İran mutabakatı petrol fiyatlarında düşüşü tetiklerken, olumsuz hava koşullarından etkilenen kakao haftanın en çok kazandıran emtiası oldu.

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Jeopolitik sakinleşme ve faiz beklentileri altın ile petrolü haftalık bazda eritti
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  • Fed'in faizleri yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tutması ve 2026 sonu faiz tahmininin yükselmesi sonrası dolar endeksi haftayı yüzde 1,1 artışla 100,8 puandan tamamladı.
  • ABD ile İran arasında Pakistan arabuluculuğunda sağlanan mutabakat sonrası Hürmüz Boğazı'nda tanker geçişlerinin yeniden başlaması ile Brent petrolün varil fiyatı haftalık bazda yüzde 6,7 geriledi.
  • Güçlenen dolar baskısıyla altın yüzde 1,3, gümüş yüzde 5, platin yüzde 3,2 ve paladyum yüzde 1,9 düşüş kaydetti.
  • Batı Afrika'daki aşırı yağışların hastalık riskini artırabileceği beklentisiyle kakao fiyatları haftalık yüzde 10 yükseliş göstererek haftanın en çok kazandıran emtiası oldu.
  • Sanayi metallerinde alüminyum yüzde 4,4, bakır yüzde 2 düşerken, tarım ürünlerinde buğday yüzde 2,9, pirinç yüzde 1,4 yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında haftanın ana gündemi Fed'in para politikası mesajları ile ABD ve İran arasında sağlanan mutabakat oldu. Güçlenen dolar değerli metalleri baskılarken, Hürmüz Boğazı'nda tanker geçişlerinin başlaması petrol fiyatlarında risk primini azalttı.

Jeopolitik sakinleşme ve faiz beklentileri altın ile petrolü haftalık bazda eritti-2

FED MESAJLARI DOLARI DESTEKLEDİ

ABD Merkez Bankası'nın faizleri sabit tutmasına karşın sıkı para politikası duruşunu koruyabileceğine yönelik mesajlar, küresel piyasalarda dolar talebini artırdı.

Fed'in yeni Başkanı Kevin Warsh yönetimindeki ilk FOMC toplantısında politika faizi beklentilere paralel şekilde yüzde 3,5-3,75 aralığında bırakıldı.

Toplantı sonrası 2026 sonu faiz tahmininin yükselmesi ve üyelerin yarısının yıl sonuna kadar en az bir faiz artışı öngörmesi, dolar endeksini destekledi. Dolar endeksi haftayı yüzde 1,1 artışla 100,8 puandan tamamladı.

Jeopolitik sakinleşme ve faiz beklentileri altın ile petrolü haftalık bazda eritti-3

ALTIN VE GÜMÜŞTE GÜÇLÜ DOLAR BASKISI

Doların güç kazanması, faiz getirisi bulunmayan değerli metallerde satış baskısını öne çıkardı. Hafta genelinde altın, gümüş, platin ve paladyumda geri çekilme görüldü.

Değerli metalHaftalık değişim
GümüşYüzde 5 düşüş
PlatinYüzde 3,2 düşüş
PaladyumYüzde 1,9 düşüş
AltınYüzde 1,3 düşüş

Spot altının ons fiyatı haftayı 4 bin 169 dolar civarında tamamladı. Böylece değerli metallerde haftanın ana belirleyicisi güçlü dolar ve faiz beklentileri oldu.

Jeopolitik sakinleşme ve faiz beklentileri altın ile petrolü haftalık bazda eritti-4

PETROLDE MUTABAKAT SONRASI RİSK PRİMİ AZALDI

Enerji piyasalarında haftanın en dikkat çeken gelişmesi ABD ile İran arasında sağlanan mutabakat oldu. Pakistan arabuluculuğunda gerçekleşen mutabakatın ardından Hürmüz Boğazı'nda tanker geçişlerinin yeniden başlaması, arz tarafındaki endişeleri azalttı.

Jeopolitik sakinleşme ve faiz beklentileri altın ile petrolü haftalık bazda eritti-5

Bu gelişmeyle Brent petrolün varil fiyatı haftalık bazda yüzde 6,7 geriledi. Ancak geçişlerin savaş öncesi seviyelerin altında kalması, izin süreçleri ve bölgedeki güvenlik başlıklarının sürmesi düşüşü sınırladı.

Doğal gaz fiyatları ise mevsimsel talep ve ihracat beklentileriyle emtia piyasasında pozitif ayrıştı. Doğal gazda haftalık yükseliş yüzde 2,5 oldu.

Fed mesajları güçlenen dolar üzerinden değerli metallerde satış baskısı oluşturdu.Fed mesajları güçlenen dolar üzerinden değerli metallerde satış baskısı oluşturdu.

SANAYİ METALLERİNDE TEMKİNLİ FİYATLAMA

Baz metallerde Fed'in etkisinin yanı sıra Çin'den gelen veriler de fiyatlamalarda belirleyici oldu. Perakende satışlar ve sabit varlık yatırımlarına ilişkin veriler, talep görünümünde daha temkinli bir tablo oluşturdu.

Sanayi metaliHaftalık değişim
AlüminyumYüzde 4,4 düşüş
BakırYüzde 2 düşüş
NikelYüzde 1,2 düşüş
ÇinkoYüzde 0,6 düşüş
KurşunYüzde 0,5 düşüş

Sanayi metallerindeki hareket, küresel talep beklentilerinin ve doların seyrinin emtia fiyatları üzerindeki etkisini bir kez daha öne çıkardı.

Hürmüz Boğazı'nda tanker geçişlerinin başlaması petrol fiyatlarında risk primini azalttı.Hürmüz Boğazı'nda tanker geçişlerinin başlaması petrol fiyatlarında risk primini azalttı.

TARIM EMTİALARINDA HAVA KOŞULLARI ÖNE ÇIKTI

Tarım emtialarında haftanın yönünü hava koşulları ve üretim beklentileri belirledi. ABD'de kışlık buğday üretimine ilişkin arz beklentileri buğday fiyatlarını destekledi.

Chicago Ticaret Borsası'nda haftalık bazda buğday yüzde 2,9, pirinç yüzde 1,4, mısır yüzde 0,9 ve soya fasulyesi yüzde 0,9 yükseldi.

Orta Batı'daki yağışlar ve üretim alanlarına ilişkin gelişmeler, tarım ürünlerinde alımların güçlenmesine zemin hazırladı.

Kakao, Batı Afrika'daki yağışların etkisiyle haftanın en çok kazandıranı oldu.Kakao, Batı Afrika'daki yağışların etkisiyle haftanın en çok kazandıranı oldu.

KAKAO HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRANI OLDU

Yumuşak emtia tarafında haftanın öne çıkan ürünü kakao oldu. Batı Afrika'daki aşırı yağışların üretim bölgelerinde hastalık riskini artırabileceğine yönelik beklentiler, kakao fiyatlarını destekledi.

Yumuşak emtiaHaftalık değişim
KakaoYüzde 10 yükseliş
KahveYüzde 4,9 yükseliş
PamukYüzde 4,4 yükseliş
ŞekerYüzde 0,6 düşüş

Böylece emtia piyasalarında hafta, değerli metaller ve petrolde düşüş; doğal gaz, tarım ürünleri ve kakaoda yükselişle tamamlandı.

(Haberde yer alan görseller takvim.com.tr grafik servisine aittir)

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