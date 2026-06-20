Türk dünyasından ekonomide dijital ortaklık! Resmi Gazete'de yayımlandı

Türk Devletleri Teşkilatı Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması Resmi Gazete'de (Haberin görselleri Takvim Foto Arşiv'den alındı)



Böylece Türk devletleri arasında dijital ekonomi alanındaki ortak çalışmalar için hukuki zemin daha da güçlendirildi.

KAPSAMLI İŞ BİRLİĞİ

Yayımlandığı tarihte yürürlüğe giren düzenlemeyle birlikte, üye ülkeler arasında dijital ticaret, teknoloji ve ekonomik iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik süreçlerin hız kazanması bekleniyor.