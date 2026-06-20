Türk dünyasından ekonomide dijital ortaklık! Resmi Gazete'de yayımlandı
Türk Devletleri Teşkilatına üye devletlerin hükümetleri arasında imzalanan Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması'nın onaylanmasına ilişkin kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle birlikte, üye ülkeler arasında dijital ticaret, teknoloji ve ekonomik iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik süreçlerin hız kazanması bekleniyor.
6 Kasım 2024'te Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te imzalanan anlaşma, üye ülkeler arasındaki dijital ekonomi entegrasyonunu artırmayı hedeflerken, "Türk Devletleri Teşkilatına Üye Devletlerin Hükümetleri Arasında Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması"nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kanunda, söz konusu anlaşmanın 6 Kasım 2024 tarihinde Bişkek'te imzalandığı hatırlatılarak, onaylanmasının uygun bulunduğu ifade edildi.
Böylece Türk devletleri arasında dijital ekonomi alanındaki ortak çalışmalar için hukuki zemin daha da güçlendirildi.
KAPSAMLI İŞ BİRLİĞİ
Yayımlandığı tarihte yürürlüğe giren düzenlemeyle birlikte, üye ülkeler arasında dijital ticaret, teknoloji ve ekonomik iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik süreçlerin hız kazanması bekleniyor.
Kanunda ayrıca, anlaşmaya ilişkin hükümlerin Başkan Erdoğan tarafından yürütüleceği belirtildi.
Bu adım, Türk dünyasının dijital dönüşüm vizyonunda kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor.