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Türk dünyasından ekonomide dijital ortaklık! Resmi Gazete'de yayımlandı

Türk Devletleri Teşkilatına üye devletlerin hükümetleri arasında imzalanan Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması'nın onaylanmasına ilişkin kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle birlikte, üye ülkeler arasında dijital ticaret, teknoloji ve ekonomik iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik süreçlerin hız kazanması bekleniyor.

Giriş Tarihi:
Türk dünyasından ekonomide dijital ortaklık! Resmi Gazete'de yayımlandı

6 Kasım 2024'te Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te imzalanan anlaşma, üye ülkeler arasındaki dijital ekonomi entegrasyonunu artırmayı hedeflerken, "Türk Devletleri Teşkilatına Üye Devletlerin Hükümetleri Arasında Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması"nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kanunda, söz konusu anlaşmanın 6 Kasım 2024 tarihinde Bişkek'te imzalandığı hatırlatılarak, onaylanmasının uygun bulunduğu ifade edildi.

Türk Devletleri Teşkilatı Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması Resmi Gazete'de (Haberin görselleri Takvim Foto Arşiv'den alındı)Türk Devletleri Teşkilatı Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması Resmi Gazete'de (Haberin görselleri Takvim Foto Arşiv'den alındı)

Böylece Türk devletleri arasında dijital ekonomi alanındaki ortak çalışmalar için hukuki zemin daha da güçlendirildi.

KAPSAMLI İŞ BİRLİĞİ

Yayımlandığı tarihte yürürlüğe giren düzenlemeyle birlikte, üye ülkeler arasında dijital ticaret, teknoloji ve ekonomik iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik süreçlerin hız kazanması bekleniyor.

Türk dünyasından ekonomide dijital ortaklık! Resmi Gazete'de yayımlandı-3

Kanunda ayrıca, anlaşmaya ilişkin hükümlerin Başkan Erdoğan tarafından yürütüleceği belirtildi.

Bu adım, Türk dünyasının dijital dönüşüm vizyonunda kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor.



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