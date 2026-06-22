Sahada hüsran borsada çöküş: Borsa İstanbul rekor kırarken son 1 yılda değer kaybeden tek sektör spor oldu

Borsada ana endeksin yüzde 960'a yakın yükseldiği son 5 yılık dönemde de spor hisselerindeki yükseliş sınırlı oldu. Trabzonspor hisseleri son 5 yılda yüzde 43.8 düşerken, Beşiktaş yüzde 47.5, Galatasaray yüzde 98.6, Fenerbahçe yüzde 157.7 prim yaptı. Spor endeksinin 5 yıllık artışı yüzde 67.7 ile ana endeksin çok gerisinde kaldı. 9 aylık bilançolara göre, kâr eden tek kulüp Galatarasay oldu. Cimbom'un kârı yüzde 16.5 azalarak 734.2 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu dönemde Beşiktaş'ın zararı yüzde 59 azalarak 146.1 milyon liraya, Trabzonspor'un zararı yüzde 60.4 azalarak 684.2 milyon gerilerken, Fenerbahçe 1 milyar 191 milyon TL ile zarar rekoru kırdı.