TÜİK raporladı: Tarımsal girdi fiyat endeksi belli oldu

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TÜİK RAPORLADI

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık %38,97 arttı, aylık %5,61 arttı. Tarım-GFE'de (2020=100), 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %5,61 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %17,49 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %38,97 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %33,79 artış gerçekleşti.