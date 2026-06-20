TÜİK raporladı: Tarımsal girdi fiyat endeksi belli oldu
Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi Nisan 2026’da artışını sürdürdü. Endeks aylık %5,61 ve yıllık %38,97 seviyesinde gerçekleşti. Tarımda kullanılan mal ve hizmet gruplarında farklı oranlarda değişimler kaydedildi. İşte güncel TÜİK raporu ve detaylar.
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- TÜİK verilerine göre Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi Nisan 2026'da yıllık yüzde 38,97, aylık yüzde 5,61 arttı.
- Tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksi aylık yüzde 6,19, yıllık yüzde 41,21 artış gösterdi.
- Tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksi aylık yüzde 1,95, yıllık yüzde 25,80 yükseldi.
- Yıllık değişimde en yüksek artış yüzde 62,77 ile gübre ve toprak geliştiriciler alt grubunda kaydedildi.
- Aylık değişimde en yüksek artış yüzde 12,54 ile enerji ve yağlayıcılar alt grubunda gerçekleşti.
TÜİK raporuna göre Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE), Nisan 2026'da artış eğilimini sürdürdü. Endeks aylık %5,61, yıllık %38,97 seviyesinde gerçekleşirken ana gruplarda da farklı oranlarda değişimler kaydedildi.
TÜİK RAPORLADI
Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık %38,97 arttı, aylık %5,61 arttı. Tarım-GFE'de (2020=100), 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %5,61 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %17,49 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %38,97 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %33,79 artış gerçekleşti.
TARIM-GFE'DE ANA GRUPLARDA AYLIK VE YILLIK DEĞİŞİMLER
Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde %6,19 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde %1,95 artış gerçekleşti.
Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde %41,21 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde %25,80 artış gerçekleşti.
Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup %62,77 artış ile gübre ve toprak geliştiriciler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup %12,54 artış ile enerji ve yağlayıcılar oldu.