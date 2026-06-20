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TÜİK raporladı: Tarımsal girdi fiyat endeksi belli oldu

Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi Nisan 2026’da artışını sürdürdü. Endeks aylık %5,61 ve yıllık %38,97 seviyesinde gerçekleşti. Tarımda kullanılan mal ve hizmet gruplarında farklı oranlarda değişimler kaydedildi. İşte güncel TÜİK raporu ve detaylar.

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TÜİK raporladı: Tarımsal girdi fiyat endeksi belli oldu
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  • TÜİK verilerine göre Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi Nisan 2026'da yıllık yüzde 38,97, aylık yüzde 5,61 arttı.
  • Tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksi aylık yüzde 6,19, yıllık yüzde 41,21 artış gösterdi.
  • Tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksi aylık yüzde 1,95, yıllık yüzde 25,80 yükseldi.
  • Yıllık değişimde en yüksek artış yüzde 62,77 ile gübre ve toprak geliştiriciler alt grubunda kaydedildi.
  • Aylık değişimde en yüksek artış yüzde 12,54 ile enerji ve yağlayıcılar alt grubunda gerçekleşti.

TÜİK raporuna göre Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE), Nisan 2026'da artış eğilimini sürdürdü. Endeks aylık %5,61, yıllık %38,97 seviyesinde gerçekleşirken ana gruplarda da farklı oranlarda değişimler kaydedildi.

Fotoğraf TÜİK'ten servis edilmiştir.Fotoğraf TÜİK'ten servis edilmiştir.

TÜİK RAPORLADI

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık %38,97 arttı, aylık %5,61 arttı. Tarım-GFE'de (2020=100), 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %5,61 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %17,49 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %38,97 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %33,79 artış gerçekleşti.

Fotoğraf TÜİK'ten servis edilmiştir.Fotoğraf TÜİK'ten servis edilmiştir.

TARIM-GFE'DE ANA GRUPLARDA AYLIK VE YILLIK DEĞİŞİMLER

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde %6,19 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde %1,95 artış gerçekleşti.

Fotoğraf TÜİK'ten servis edilmiştir.Fotoğraf TÜİK'ten servis edilmiştir.

Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde %41,21 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde %25,80 artış gerçekleşti.

Fotoğraf AA'dan servis edilmiştir.Fotoğraf AA'dan servis edilmiştir.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup %62,77 artış ile gübre ve toprak geliştiriciler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup %12,54 artış ile enerji ve yağlayıcılar oldu.

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