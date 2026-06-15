Yargıtay'dan tarihi yıllık izin kararı: Hafta tatili ve resmi tatiller yıllık izin süresinden düşülmeyecek



Hafta tatilleri ile Resmi tatiller yıllık izin kapsamında sayılır mı?



Hayır. Bu konuda Yargıtay kısa süre önce tarihi bir karara imza atarak bu konudaki tartışmalara nokta koydu.



Cumartesi günleri yıllık izin süresine dahil midir?



Bu konu soru işaretleri barındırmaktadır. İş Kanunu'na göre cumartesi günleri iş günüdür. Bu nedenle cumartesi günleri yıllık izin içinde değerlendirilebilir. Ancak çalışanlar için sadece cumartesi ve pazar günleri hafta tatili değildir. Çalışanların haftalık çalışma süresi 45 saattir. Tatil günü illa hafta sonu olacak diye bir zorunluluk bulunmamakta.



ÇALIŞAN ZORLA YILLIK İZNE ÇIKARILABİLİR Mİ?



Evet. Yıllık izni kullandırma yükümlülüğü işverendedir. Çalışan yıllık iznini kullanmak istemezse, işveren çalışanı yıllık izne çıkarabilir. Ancak işveren çalışanı ücretsiz izne çıkarmaya zorlayamaz. Çalışanın rızası dışında ücretsiz izne çıkarma girişimi haklı fesih doğurur.



YILLIK İZİN KULLANIRKEN RAPOR ALINIRSA İZİN SÜRESİ UZAR MI?



Yıllık iznin kullanıldığı sırada hastalık nedeniyle alınan rapor izni yıllık izin süresinden düşülemez. İşveren rapor izni nedeniyle, yıllık izin süresini ileri bir tarihte kullandırır. Hayır. Bu konuda Yargıtay kısa süre önce tarihi bir karara imza atarak bu konudaki tartışmalara nokta koydu.Bu konu soru işaretleri barındırmaktadır. İş Kanunu'na göre cumartesi günleri iş günüdür. Bu nedenle cumartesi günleri yıllık izin içinde değerlendirilebilir. Ancak çalışanlar için sadece cumartesi ve pazar günleri hafta tatili değildir. Çalışanların haftalık çalışma süresi 45 saattir. Tatil günü illa hafta sonu olacak diye bir zorunluluk bulunmamakta.Evet. Yıllık izni kullandırma yükümlülüğü işverendedir. Çalışan yıllık iznini kullanmak istemezse, işveren çalışanı yıllık izne çıkarabilir. Ancak işveren çalışanı ücretsiz izne çıkarmaya zorlayamaz. Çalışanın rızası dışında ücretsiz izne çıkarma girişimi haklı fesih doğurur.Yıllık iznin kullanıldığı sırada hastalık nedeniyle alınan rapor izni yıllık izin süresinden düşülemez. İşveren rapor izni nedeniyle, yıllık izin süresini ileri bir tarihte kullandırır.





İHBAR SÜRESİ BOYUNCA YILLIK İZİN KULLANDIRIR MI?



İş akdinin işveren tarafından sonlandırılması halinde ihbar süresinde yıllık izin süresi kullandırılamaz. Kullandırılırsa işveren ihbar tazminatı tazminatı ödemek zorunda kalır. İşverenin yıllık izine karşılık gelen parayı ödemek yerine yıllık izin kullandırmak istemesi halinde, izin süresi kadar ihbar süresi uzar.



MEVSİMLİK VE EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN İZİN HAKKI VAR MI?



Mevsimlik işçiler için en az 1 yıllık aynı işverene bağlı olarak çalışma koşulu sağlanamadığından yıllık izin hakkı doğmaz. Yıllık izin konusunda kısmı süreli çalışanların tam süreli olarak çalışanlardan farkı yoktur. Süresiz olarak ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışan geçici işçilerin başka bir iş kapsamında çalışması yok ise ödünç veren işveren olan özel istihdam büroları bir yıllık süre sonunda çalışanlara yıllık izin verilir. İş akdinin işveren tarafından sonlandırılması halinde ihbar süresinde yıllık izin süresi kullandırılamaz. Kullandırılırsa işveren ihbar tazminatı tazminatı ödemek zorunda kalır. İşverenin yıllık izine karşılık gelen parayı ödemek yerine yıllık izin kullandırmak istemesi halinde, izin süresi kadar ihbar süresi uzar.Mevsimlik işçiler için en az 1 yıllık aynı işverene bağlı olarak çalışma koşulu sağlanamadığından yıllık izin hakkı doğmaz. Yıllık izin konusunda kısmı süreli çalışanların tam süreli olarak çalışanlardan farkı yoktur. Süresiz olarak ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışan geçici işçilerin başka bir iş kapsamında çalışması yok ise ödünç veren işveren olan özel istihdam büroları bir yıllık süre sonunda çalışanlara yıllık izin verilir.