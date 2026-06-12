Küresel piyasalardaki gelişmeler ve artan jeopolitik riskler altın fiyatlarının yönünü belirlemeye devam ediyor.

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler ve artan jeopolitik riskler altın fiyatlarının yönünü belirlemeyi sürdürüyor. Yatırımcılar güvenli liman olarak görülen altındaki son hareketleri yakından izlerken ABD'de açıklanan enflasyon verileri ve Fed'in faiz adımlarına ilişkin belirsizlikler piyasalarda temkinli bir hava oluşturuyor. Öte yandan ABD ile İran arasında yükselen tansiyon da yatırımcıların risk algısını etkileyen önemli başlıklar arasında yer alıyor. Tüm bu gelişmelerin ardından gözler yeniden altın piyasasına çevrildi. İşte güncel altın fiyatları...

Dün ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 3,6 üstünde 6 bin 261 liradan tamamladı. Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 6 bin 214 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 290 liradan, Cumhuriyet altını 41 bin 20 liradan satılıyor.

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ALTININ ONS FİYATI NE KADAR OLDU?

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile anlaşmanın birkaç gün içinde tamamlanacağını söylemesine ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırım beklentilerinin zayıflamasına karşın, bankanın faiz indirimlerine yakın zamanda başlamayacağına yönelik beklentilerle altın fiyatlarında düşüş eğilimi öne çıkıyor.

Elon Musk'ın kurucusu olduğu uzay ve havacılık şirketi Space Exploration Technologies Corp'un (SpaceX), 75 milyar dolar kaynak toplayarak küresel finans tarihinin en büyük halka arzını gerçekleştirecek olması da teknoloji hisselerine ilginin tekrar artacağına yönelik beklentileri güçlendirirken, bu gelişmelerle yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesi de altın fiyatlarındaki düşüşte etkili oldu.