Altın fiyatları ne kadar oldu? 12 Haziran 2026 gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Altın piyasasında yaşanan son gelişmeler yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Küresel ekonomideki dalgalanmalar ve jeopolitik riskler değerli metal fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Peki altın fiyatlarında son durum ne? İşte 12 Haziran 2026 itibarıyla gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarındaki güncel tablo.
Hızlı Özet Göster
- Küresel piyasalardaki gelişmeler ve artan jeopolitik riskler altın fiyatlarının yönünü belirlemeye devam ediyor.
- ABD'de açıklanan enflasyon verileri ve Fed'in faiz adımlarına ilişkin belirsizlikler piyasalarda temkinli hava oluşturuyor.
- ABD ile İran arasında yükselen tansiyon yatırımcıların risk algısını etkiliyor.
- Has altın satış fiyatı 6.322,37 TL, gram altın satış fiyatı 6.341,34 TL olarak gerçekleşti.
- Ons altın 4.191,7 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler ve artan jeopolitik riskler altın fiyatlarının yönünü belirlemeyi sürdürüyor. Yatırımcılar güvenli liman olarak görülen altındaki son hareketleri yakından izlerken ABD'de açıklanan enflasyon verileri ve Fed'in faiz adımlarına ilişkin belirsizlikler piyasalarda temkinli bir hava oluşturuyor. Öte yandan ABD ile İran arasında yükselen tansiyon da yatırımcıların risk algısını etkileyen önemli başlıklar arasında yer alıyor. Tüm bu gelişmelerin ardından gözler yeniden altın piyasasına çevrildi. İşte güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI
Dün ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 3,6 üstünde 6 bin 261 liradan tamamladı. Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 6 bin 214 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 290 liradan, Cumhuriyet altını 41 bin 20 liradan satılıyor.
ALTININ ONS FİYATI NE KADAR OLDU?
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile anlaşmanın birkaç gün içinde tamamlanacağını söylemesine ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırım beklentilerinin zayıflamasına karşın, bankanın faiz indirimlerine yakın zamanda başlamayacağına yönelik beklentilerle altın fiyatlarında düşüş eğilimi öne çıkıyor.
Elon Musk'ın kurucusu olduğu uzay ve havacılık şirketi Space Exploration Technologies Corp'un (SpaceX), 75 milyar dolar kaynak toplayarak küresel finans tarihinin en büyük halka arzını gerçekleştirecek olması da teknoloji hisselerine ilginin tekrar artacağına yönelik beklentileri güçlendirirken, bu gelişmelerle yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesi de altın fiyatlarındaki düşüşte etkili oldu.
ANALİSTLER NE DİYOR?
Analistler, bugün yurt içinde piyasa katılımcıları anketi ve ödemeler dengesi istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti. Ekonomistler, cari işlemler hesabının nisanda 5 milyar 437 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti. Ekonomistler, cari işlemler hesabının bu yıl ise 50 milyar 580 milyon dolar açık vereceğini öngördü.
12 HAZİRAN 2026 ALTIN FİYATLARI
|Ürün Adı
|Alış Fiyatı
|Satış Fiyatı
|Fark (%)
|HAS ALTIN
|6.282,92
|6.322,37
|%2.82
|ONS
|4.191,3
|4.191,7
|%-6.77
|USD/KG
|135.350
|135.900
|%2.67
|EUR/KG
|117.000
|117.720
|%-9.45
|22 AYAR
|5.715,46
|5.986,25
|%2.82
|GRAM ALTIN
|6.251,51
|6.341,34
|%-5.73
|ALTIN GÜMÜŞ
|59,78
|64,65
|%-4.94
|YENİ ÇEYREK
|10.241
|10.361
|%-14.04
|ESKİ ÇEYREK
|10.222
|10.329
|%-11.85
|YENİ YARIM
|20.495
|20.703
|%2.81
|ESKİ YARIM
|20.250
|20.444
|%2.97
|YENİ TAM
|40.858
|41.305
|%-7.93
|ESKİ TAM
|40.588
|40.926
|%2.97
|YENİ ATA
|41.907
|42.348
|%2.74
|ESKİ ATA
|41.895
|42.285
|%2.89
|YENİ ATA5
|208.593
|211.533
|%-7.61
|ESKİ ATA5
|208.279
|210.269
|%-8.16
|YENİ GREMSE
|101.783
|103.105
|%2.81
|ESKİ GREMSE
|101.469
|102.472
|%2.81
|14 AYAR
|3.428,44
|4.609,54
|%-4.97
|GÜMÜŞ TL
|97,076
|104,798
|%-1.11
|GÜMÜŞ ONS
|66,38
|66,42
|%4.73
|GÜMÜŞ USD
|2.102,10
|2.264,00
|%-4.55
|PLATİN ONS
|1.708,00
|1.710,90
|%-8.46
|PALADYUM ONS
|1.279,30
|1.283,10
|%-7.42
|PLATİN/USD
|49.910
|55.000
|%2.57
|PALADYUM/USD
|31.130
|41.250
|%4.94
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