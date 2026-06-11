Ticaret Bakanlığı açıkladı: 2026 yılının ilk 5 ayında 40 il ihracatını artırdı

BAŞKENTTEN DİKKAT ÇEKEN SIÇRAMA

Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracatını en fazla artıran il Ankara oldu. Başkentin ihracatı 300 milyon dolar artarak 1 milyar 356 milyon dolara yükseldi. Böylece Ankara yıllık bazda yüzde 28,5'lik artış yakaladı.

Ankara'yı 29 milyon dolarlık artışla Osmaniye, 26 milyon dolarla Şırnak, 20 milyon dolarla İzmir ve 13 milyon dolarla Elazığ izledi.