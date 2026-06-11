Ticaret Bakanlığı açıkladı: 2026 yılının ilk 5 ayında 40 il ihracatını artırdı
Türkiye'nin ihracatı yılın ilk beş ayında artışını sürdürürken, 40 il ihracatını yükseltmeyi başardı. Mayıs ayında ihracatın lokomotifi yine İstanbul olurken, en güçlü yıllık artış Ankara'dan geldi. 21 il ise 1 milyar dolar barajını aşarak dış ticaretteki gücünü korudu.
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- Türkiye'nin 2025 yılı ocak-mayıs dönemi ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 artarak 111 milyar 169 milyon dolara ulaştı.
- Mayıs ayında İstanbul 4 milyar 495 milyon dolarla ihracatta ilk sırada yer alırken, Kocaeli 3 milyar 60 milyon dolar ve İzmir 2 milyar 79 milyon dolarla takip etti.
- Ankara mayıs ayında ihracatını bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,5 artırarak 1 milyar 356 milyon dolara yükseltti.
- Ocak-mayıs döneminde 40 il ihracatını artırırken, 21 il 1 milyar dolar barajını aştı.
- İstanbul tek başına mayıs ayı ihracatının yüzde 20'sini gerçekleştirdi.
Ticaret Bakanlığı, 2026 yılının ocak-mayıs dönemine ilişkin il bazlı ihracat verilerini açıkladı. Buna göre yılın ilk 5 ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 artarak 111 milyar 169 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde 40 il ihracatını artırırken, 21 il 1 milyar dolar barajını aştı.
MAYISTA LİDER İSTANBUL
Mayıs ayı ihracat performansında İstanbul 4 milyar 495 milyon dolarlık dış satımla ilk sırada yer aldı. İstanbul'u 3 milyar 60 milyon dolarla Kocaeli, 2 milyar 79 milyon dolarla İzmir, 1 milyar 762 milyon dolarla Bursa ve 1 milyar 356 milyon dolarla Ankara takip etti.
İlk 10'da ayrıca Tekirdağ, Mersin, Sakarya, Gaziantep ve Manisa yer aldı.
Bakanlığın verilerine göre İstanbul tek başına mayıs ayı ihracatının yüzde 20'sini gerçekleştirirken, Kocaeli'nin payı yüzde 13,6, İzmir'in payı yüzde 9,2 oldu.
BAŞKENTTEN DİKKAT ÇEKEN SIÇRAMA
Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracatını en fazla artıran il Ankara oldu. Başkentin ihracatı 300 milyon dolar artarak 1 milyar 356 milyon dolara yükseldi. Böylece Ankara yıllık bazda yüzde 28,5'lik artış yakaladı.
Ankara'yı 29 milyon dolarlık artışla Osmaniye, 26 milyon dolarla Şırnak, 20 milyon dolarla İzmir ve 13 milyon dolarla Elazığ izledi.
HEDEF YÜKSEK KATMA DEĞERLİ İHRACAT
Bakanlık açıklamasında, yüksek katma değerli ve rekabetçi üretim anlayışıyla pazar ve ürün çeşitlendirmesine yönelik politikaların sürdürüldüğü belirtilerek ihracatın ülke geneline yayılması ve yerelde üretim ile istihdamın artırılmasının hedeflendiği vurgulandı.