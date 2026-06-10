SpaceX’in halka arzı kriptoya darbe olabilir

Michael Saylor'ın şirketi Strategy, 2022'den bu yana ilk kez elindeki bitcoin'lerin bir kısmını sattığını duyurdu.

Analistler, perakende yatırımcıların SpaceX halka arzı için kripto pozisyonlarını kapattığını ve bunun bitcoin üzerinde baskı oluşturduğunu belirtiyor.

SpaceX bugün Nasdaq'ta 75 milyar dolarlık halka arz ile işlem görmeye başladı ve bunun 22,5 milyar doları perakende yatırımcılara ayrıldı.

Elon Musk'ın uzay ve yapay zeka şirketi SpaceX, bugün Nasdaq'ta halka açılıyor. Tarihinin en büyük halka arzı olması beklenen bu işlem, perakende yatırımcıları kripto piyasalarından uzaklaştırarak bitcoin üzerindeki baskıyı daha da artırıyor.

PERAKENDE YATIRIMCIYA AÇILAN 22,5 MİLYAR DOLARLIK KAPI

SpaceX'in beklenen değerlemesi 1,75 trilyon dolar. Şirket, 75 milyar dolarlık halka arzın yüzde 30'unu, yani 22,5 milyar dolarlık hisse payını perakende yatırımcılara ayırdı. Reuters'in haberine göre bu, kurumsal yatırımcıların tarihsel olarak egemen olduğu büyük ölçekli halka arzlarda oldukça nadir rastlanan bir uygulama.

Bu hamle, risk iştahı yüksek küçük yatırımcıların kripto pozisyonlarını kapatarak SpaceX hissesine yönelmesine zemin hazırlıyor. Analistler, yıl içinde halka açılması beklenen OpenAI ve Anthropic'in de bu sermaye çekişini derinleştireceğini öne sürerek uyarıda bulunuyor.

SpaceX bu yıl Musk'ın yapay zeka girişimi xAI ile birleşti. Şirket, halka arz izahnamesine göre henüz karlı değil; ancak yüksek değerleme, şirketi kurumsal yapay zeka alanı, Mars görevleri ve uzayda veri merkezi kurma gibi iddialı hedefler etrafında konumlandırıyor.