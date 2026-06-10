SpaceX’in halka arzı kriptoya darbe olabilir
Elon Musk’ın uzay ve yapay zeka devi SpaceX borsaya açılıyor. Analistlerin "kripto para piyasasını fon kaynağına dönüştürecek" dediği 75 milyar dolarlık dev arz, OpenAI ve Anthropic öncesi teknoloji yatırımlarında yeni bir dönemi başlatıyor.
Hızlı Özet Göster
- SpaceX bugün Nasdaq'ta 75 milyar dolarlık halka arz ile işlem görmeye başladı ve bunun 22,5 milyar doları perakende yatırımcılara ayrıldı.
- Bitcoin 61.852 dolar seviyesinde işlem görürken Ekim ayında gördüğü 126.223 dolarlık rekordan yüzde 52 uzaklaştı.
- Analistler, perakende yatırımcıların SpaceX halka arzı için kripto pozisyonlarını kapattığını ve bunun bitcoin üzerinde baskı oluşturduğunu belirtiyor.
- Kripto ETF'lerinden Mayıs ayında 2 milyar doları aşan çıkış yaşandı.
- Michael Saylor'ın şirketi Strategy, 2022'den bu yana ilk kez elindeki bitcoin'lerin bir kısmını sattığını duyurdu.
Elon Musk'ın uzay ve yapay zeka şirketi SpaceX, bugün Nasdaq'ta halka açılıyor. Tarihinin en büyük halka arzı olması beklenen bu işlem, perakende yatırımcıları kripto piyasalarından uzaklaştırarak bitcoin üzerindeki baskıyı daha da artırıyor.
PERAKENDE YATIRIMCIYA AÇILAN 22,5 MİLYAR DOLARLIK KAPI
SpaceX'in beklenen değerlemesi 1,75 trilyon dolar. Şirket, 75 milyar dolarlık halka arzın yüzde 30'unu, yani 22,5 milyar dolarlık hisse payını perakende yatırımcılara ayırdı. Reuters'in haberine göre bu, kurumsal yatırımcıların tarihsel olarak egemen olduğu büyük ölçekli halka arzlarda oldukça nadir rastlanan bir uygulama.
Bu hamle, risk iştahı yüksek küçük yatırımcıların kripto pozisyonlarını kapatarak SpaceX hissesine yönelmesine zemin hazırlıyor. Analistler, yıl içinde halka açılması beklenen OpenAI ve Anthropic'in de bu sermaye çekişini derinleştireceğini öne sürerek uyarıda bulunuyor.
SpaceX bu yıl Musk'ın yapay zeka girişimi xAI ile birleşti. Şirket, halka arz izahnamesine göre henüz karlı değil; ancak yüksek değerleme, şirketi kurumsal yapay zeka alanı, Mars görevleri ve uzayda veri merkezi kurma gibi iddialı hedefler etrafında konumlandırıyor.
BİTCOİN REKORDAN YÜZDE 52 UZAKTA
Kripto para piyasası zaten zorlu bir dönemden geçiyor. Bitcoin'in mevcut tablosu şu şekilde:
|Gösterge
|Değer
|Mevcut Fiyat
|61.852 dolar
|Tüm Zamanların Rekoru (Ekim)
|126.223 dolar
|Rekordan Uzaklık
|Yüzde 52
|Geçen Hafta Düşüş
|Yüzde 15
Geçen haftaki yüzde 15'lik gerileme, Kasım 2022'de kripto borsası FTX'in çöküşünden bu yana yaşanan en sert düşüş oldu.
Buna ek olarak yıllar boyunca bitcoin konusunda kararlı biçimde yükseliş öngören Michael Saylor'ın şirketi Strategy, 2022'den bu yana ilk kez elindeki bitcoin'lerin bir kısmını sattığını duyurdu. Bu gelişme piyasada sert yankı uyandırdı.
"KRİPTO, BU IPO İÇİN BİR FON KAYNAĞI"
Kripto işlem firması GSR'nin tezgah üstü işlemler başkanı Spencer Hallarn durumu açıkça ortaya koydu: "Kripto bu süreçte bir fonlama para birimi işlevi görüyor. 75 milyar dolarlık halka arz için para bulmak gerekiyor ve bu paranın bir yerden gelmesi şart."
INDIGO CEO'su Thomas Puech de benzer bir değerlendirme yaptı. SpaceX halka arzının başlangıçta kriptodan sermaye çekeceğini ve her iki varlığın aynı risk sermayesi havuzunda rekabet ettiğini vurgulayan Puech, yapay zekayı şu an için "çok daha cazip işlem" olarak nitelendirdi.
ETF ÇIKIŞLARI VE FAİZ BASKISI
Kripto ETF'lerinden çıkışlar da hızlanıyor. CF Benchmarks CEO'su Sui Chung, Mayıs ayında bu fonlardan yapılan çıkışların 2 milyar doları aştığını açıkladı. 2024'te ilk kez piyasaya sürüldüğünde kurumsal yatırımcı katılımını ve fiyatları yukarı taşıyan bu ürünler, artık tam ters yönde hareket ediyor.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl içinde faiz artırabileceğine yönelik beklentiler de kriptoyu ek baskı altına alıyor. Yüksek faiz ortamı, yatırımcıları getiri sağlayan güvenli varlıklara yönlendiriyor.
Trade Nation analisti David Morrison bu tabloda kriptonun yatırımcıların gözünde cazibesini ve yenilik heyecanını yitirdiğini vurguladı.
TRUMP'LA YÜKSELEN, TARİFELERLE DÜŞEN PİYASA
Kripto piyasaları, Trump yönetiminin iktidara gelmesiyle birlikte güçlü bir yükseliş yakalamıştı. Ancak Trump'ın Ekim'de Çin'e yönelik yeni tarife tehditlerini gündeme getirmesiyle fiyatlar sert biçimde aşağı çekildi ve piyasa o günden bu yana toparlanamadı. ABD yarı iletken hisseleri aynı dönemde yüzde 170 yukarı giderken kripto yatırımcıları bu ralliden nasibini alamadı.
Hallarn, "Ciddi bir itici güç görmek gerçekten çok zor" diyerek kripto için yakın vadede anlamlı bir toparlanma beklentisinin olmadığını vurguladı.