Emeklinin temmuz maaşı ve ek ödeme sınırı değişiyor: İşte kuruşu kuruşuna yeni hesap tablosu

Yaklaşık 17 milyon emeklinin temmuz zammı için geri sayım başladı ve son verinin açıklanacağı 3 Temmuz'a odaklanıldı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv, AA ve İHA'dan alınmıştır.)

3 Temmuz tarihinde kesinleşecek zam oranı kök aylıklara ilave edilecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışını ilk 6 aylık enflasyon oranı gösterirken, memur emeklilerininki ise yüzde 7'lik zamma enflasyon farkı (yılın ilk yarısındaki TÜFE'nin yüzde 11'i aşan kısmı) eklenerek hesaplanacak.Emeklilerin her ay aldığı ve maaşın yüzde 4'ü, 5'i oranında olan ek ödemenin tutarı, yeni kök aylık üzerinden hesaplanacağı için artacak. Örneğin; kök aylığı 30 bin lira olan SSK ve Bağ-Kur emeklisi, halen bin 200 lira ek ödeme alıyor. Bu emekli, temmuz zammı yüzde 18.38 olursa, 35 bin 514 lira olacak yeni kök aylığı üzerinden bin 420 lira 56 kuruş ek ödeme almaya başlayacak. Ayrıca temmuz ayında yüzde 5 ek ödeme sınırı da yükselecek. Bu yılın ilk yarısında ek ödemenin oranı 13 bin 14 lira 96 kuruşun üstündeki aylıklarda maaşın yüzde 4'ü, altındakilerde ise yüzde 5'i olarak uygulandı.Bu sınır memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek. Eğer memur maaş katsayısındaki artış yüzde 14.11 olursa 14 bin 851 lira 37 kuruşa çıkacak. Yeni kök aylıkları bu tutarın üstünde olanların ek ödemesi yüzde 4, altında olanlarınki ise yüzde 5 olarak hesaplanacak.