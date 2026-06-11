Emeklinin temmuz maaşı ve ek ödeme sınırı değişiyor: İşte kuruşu kuruşuna yeni hesap tablosu
Emeklilerin temmuz zammı için ipuçları birbiri ardına geliyor. Bu artış, kök aylıklara yansıtılırken, her ay verilen ek ödeme tutarını da yükseltecek. Yüzde 4-5 ek ödeme sınırı da değişecek. İşte detayları...
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- Emeklilerin temmuz zammı için son enflasyon verisi 3 Temmuz'da açıklanacak.
- Memur emeklileri için zam oranı yüzde 14.11, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 18.38 olarak hesaplanabilir.
- Yeni zam oranları kök aylıkları ve ek ödemeleri artıracak.
- Emekli maaşları, hesaplanan tutar taban aylığın altındaysa Hazine desteğiyle tamamlanacak.
- Kök aylık ve ek ödeme bilgileri e-Devlet üzerinden öğrenilebilir.
Yaklaşık 17 milyon emeklinin temmuz zammı için geri sayım başladı. 5 aylık enflasyona göre memur emeklilerine yüzde 12.41, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 16.61 zam oranı oluşurken, gözler son verinin açıklanacağı 3 Temmuz'a çevrildi. Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 1.52'lik enflasyon tahmini de zam oranının memur emeklilerinde yüzde 14.11'e, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 18.38'e ulaşabileceğini ortaya koydu. Bu zam kök aylıkları yükseltirken, bir artış da ek ödemede olacak. İşte detayları...
■ Kök aylıklar ne kadar artacak?
3 Temmuz tarihinde kesinleşecek zam oranı kök aylıklara ilave edilecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışını ilk 6 aylık enflasyon oranı gösterirken, memur emeklilerininki ise yüzde 7'lik zamma enflasyon farkı (yılın ilk yarısındaki TÜFE'nin yüzde 11'i aşan kısmı) eklenerek hesaplanacak.
■ Ek ödeme nasıl değişecek?
Emeklilerin her ay aldığı ve maaşın yüzde 4'ü, 5'i oranında olan ek ödemenin tutarı, yeni kök aylık üzerinden hesaplanacağı için artacak. Örneğin; kök aylığı 30 bin lira olan SSK ve Bağ-Kur emeklisi, halen bin 200 lira ek ödeme alıyor. Bu emekli, temmuz zammı yüzde 18.38 olursa, 35 bin 514 lira olacak yeni kök aylığı üzerinden bin 420 lira 56 kuruş ek ödeme almaya başlayacak. Ayrıca temmuz ayında yüzde 5 ek ödeme sınırı da yükselecek. Bu yılın ilk yarısında ek ödemenin oranı 13 bin 14 lira 96 kuruşun üstündeki aylıklarda maaşın yüzde 4'ü, altındakilerde ise yüzde 5'i olarak uygulandı.
Bu sınır memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek. Eğer memur maaş katsayısındaki artış yüzde 14.11 olursa 14 bin 851 lira 37 kuruşa çıkacak. Yeni kök aylıkları bu tutarın üstünde olanların ek ödemesi yüzde 4, altında olanlarınki ise yüzde 5 olarak hesaplanacak.
■ Ödeme nasıl yapılacak?
Emeklinin hem kök aylığı hem ek ödemesi temmuz zamlarına göre yeniden hesaplanacak. Yeni kök aylığın ve ek ödemenin toplamı, emeklinin yeni kazancı olacak. Ancak hesaplanan bu tutar taban aylığın altındaysa emekliye yapılacak ödeme Hazine desteğiyle taban aylığa tamamlanacak.
ÖRNEK HESAPLAMA
|Mevcut
|Artış %18.38
|Kök aylık
|30.000 TL
|35.514 TL
|Ek ödeme
|1.200 TL
|1.420,56 TL
|Aylık ödeme
|31.200 TL
|36.934,56 TL
■ Taban aylık da artacak mı?
Halen kök aylığıyla ek ödemesinin toplamı 20 bin liranın altında olanlara Hazine desteğiyle 20 bin lira yatırılıyor. Eğer bu tutarda artış yapılırsa, zamlı kök aylığı ve ek ödemesinin toplamı yeni taban aylığın altında kalanlara yeni taban aylık yatırılacak. Taban aylık; eğer 6 aylık enflasyon artışı yansıtılır ve bu da yüzde 18.38 olursa 23 bin 676 liraya çıkacak.
■ Kök aylık ve ek ödeme nasıl öğrenilebilir?
e-Devlet'teki 'Emekli Aylık Bilgisi' bölümünden görülebilir. Burada 'aylık tutarı' olarak görünen rakam, kök aylığı gösteriyor. 'Ek ödeme tutarı' da maaşın yüzde 4'ü-5'i oranındaki ek ödemeyi ortaya koyuyor. Kök aylık ve ek ödemenin toplamı taban aylıktan düşükse, ekrandaki '5510 Ek 19 Miktarı' bölümünde ise maaşı (kök aylık ve ek ödemenin toplamı) taban aylığa tamamlayan ilave ödeme yazıyor.
Dilek Demir Takvim.com.tr Ekonomi