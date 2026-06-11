Altın fiyatları ne kadar oldu? 11 Haziran 2026 gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Altın piyasasında yaşanan son gelişmeler yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Küresel ekonomideki dalgalanmalar ve jeopolitik riskler değerli metal fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Peki altın fiyatlarında son durum ne? İşte 11 Haziran 2026 itibarıyla gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarındaki güncel tablo.
Hızlı Özet Göster
- Küresel piyasalardaki gelişmeler ve artan jeopolitik riskler altın fiyatlarının yönünü belirlemeye devam ediyor.
- ABD'de açıklanan enflasyon verileri ve Fed'in faiz adımlarına ilişkin belirsizlikler piyasalarda temkinli hava oluşturuyor.
- ABD ile İran arasında yükselen tansiyon yatırımcıların risk algısını etkiliyor.
- Has altın alış fiyatı 6.110,87 TL, satış fiyatı 6.160,32 TL olarak belirlendi.
- Ons altın alış fiyatı 4.079,8 dolar, satış fiyatı 4.080,4 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler ve artan jeopolitik riskler altın fiyatlarının yönünü belirlemeyi sürdürüyor. Yatırımcılar güvenli liman olarak görülen altındaki son hareketleri yakından izlerken ABD'de açıklanan enflasyon verileri ve Fed'in faiz adımlarına ilişkin belirsizlikler piyasalarda temkinli bir hava oluşturuyor. Öte yandan ABD ile İran arasında yükselen tansiyon da yatırımcıların risk algısını etkileyen önemli başlıklar arasında yer alıyor. Tüm bu gelişmelerin ardından gözler yeniden altın piyasasına çevrildi. İşte güncel altın fiyatları...
ALTININ GRAMI 6 BİN 70 LİRADAN İŞLEM GÖRÜYOR
Gram altın güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 70 liradan işlem görüyor. Dün ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 4,4 altında 6 bin 36 liradan tamamladı.
Güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 6 bin 70 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 120 liradan, Cumhuriyet altını 40 bin 340 liradan satılıyor.
Dün 4 bin 71 dolara gerileyerek 24 Kasım 2025'ten bu yana en düşük seviyesini gören altının onsu, bugün önceki kapanışın yüzde 0,4 üstünde 4 bin 88 dolardan işlem görüyor.
ANALİSTLER NE DİYOR?
Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin yeniden şiddetli çatışmalara dönüşebileceği endişeleri varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Orta Doğu'daki gerilimlerin enflasyon risklerini artırması ve ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar faiz artırımına gideceğine kesin gözüyle bakılmasına karşın aşırı düşüşlerden kaynaklı alım fırsatıyla altın fiyatlarında yükseliş eğilimi görüldü.
Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirtti. Ekonomistler, haziran ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.
HAS ALTIN
Alış: 6.110,87
Satış: 6.160,32
ONS ALTIN
Alış: 4.079,8
Satış: 4.080,4
USD/KG
Alış: 131.800
Satış: 132.650
EUR/KG
Alış: 114.220
Satış: 115.160
22 AYAR ALTIN
Alış: 5.558,89
Satış: 5.832,30
GRAM ALTIN
Alış: 6.081,32
Satış: 6.179,81
ALTIN GÜMÜŞ
Alış: 60,64
Satış: 65,95
YENİ ÇEYREK ALTIN
Alış: 9.962
Satış: 10.097
ESKİ ÇEYREK ALTIN
Alış: 9.913
Satış: 10.048
YENİ YARIM ALTIN
Alış: 19.937
Satış: 20.176
ESKİ YARIM ALTIN
Alış: 19.680
Satış: 19.893
YENİ TAM ALTIN
Alış: 39.746
Satış: 40.253
ESKİ TAM ALTIN
Alış: 39.422
Satış: 39.822
YENİ ATA ALTIN
Alış: 40.766
Satış: 41.301
ESKİ ATA ALTIN
Alış: 40.705
Satış: 41.178
YENİ ATA5 ALTIN
Alış: 202.914
Satış: 206.146
ESKİ ATA5 ALTIN
Alış: 202.609
Satış: 204.914
YENİ GREMSE ALTIN
Alış: 99.012
Satış: 100.480
ESKİ GREMSE ALTIN
Alış: 98.707
Satış: 99.864
14 AYAR ALTIN
Alış: 3.332,09
Satış: 4.504,21
GÜMÜŞ TL ALTIN
Alış: 92,773
Satış: 100,428
GÜMÜŞ ONS ALTIN
Alış: 63,56
Satış: 63,60
GÜMÜŞ USD ALTIN
Alış: 2.011,30
Satış: 2.173,30
PLATİN ONS ALTIN
Alış: 1.666,00
Satış: 1.668,20
PALADYUM ONS ALTIN
Alış: 1.244,50
Satış: 1.247,60
PLATİN/USD ALTIN
Alış: 48.560
Satış: 53.630
PALADYUM/USD ALTIN
Alış: 30.010
Satış: 40.110
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