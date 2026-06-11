Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Küresel piyasalardaki gelişmeler ve artan jeopolitik riskler altın fiyatlarının yönünü belirlemeye devam ediyor.

ABD'de açıklanan enflasyon verileri ve Fed'in faiz adımlarına ilişkin belirsizlikler piyasalarda temkinli hava oluşturuyor.

ABD ile İran arasında yükselen tansiyon yatırımcıların risk algısını etkiliyor.

Has altın alış fiyatı 6.110,87 TL, satış fiyatı 6.160,32 TL olarak belirlendi.

Ons altın alış fiyatı 4.079,8 dolar, satış fiyatı 4.080,4 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler ve artan jeopolitik riskler altın fiyatlarının yönünü belirlemeyi sürdürüyor. Yatırımcılar güvenli liman olarak görülen altındaki son hareketleri yakından izlerken ABD'de açıklanan enflasyon verileri ve Fed'in faiz adımlarına ilişkin belirsizlikler piyasalarda temkinli bir hava oluşturuyor. Öte yandan ABD ile İran arasında yükselen tansiyon da yatırımcıların risk algısını etkileyen önemli başlıklar arasında yer alıyor. Tüm bu gelişmelerin ardından gözler yeniden altın piyasasına çevrildi. İşte güncel altın fiyatları...

Fotoğraf İHA'dan servis edilmiştir. ALTININ GRAMI 6 BİN 70 LİRADAN İŞLEM GÖRÜYOR Gram altın güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 70 liradan işlem görüyor. Dün ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 4,4 altında 6 bin 36 liradan tamamladı. Güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 6 bin 70 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 120 liradan, Cumhuriyet altını 40 bin 340 liradan satılıyor. Dün 4 bin 71 dolara gerileyerek 24 Kasım 2025'ten bu yana en düşük seviyesini gören altının onsu, bugün önceki kapanışın yüzde 0,4 üstünde 4 bin 88 dolardan işlem görüyor.