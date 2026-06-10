Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik riskler ve bölgeden gelen yeni haber akışı küresel finans piyasalarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Yatırımcıların güvenli liman arayışı sürerken altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketler dikkat çekiyor. Enerji piyasalarında ise petrol fiyatlarının seyri ve döviz kurlarındaki değişimler, akaryakıt fiyatları üzerinde etkisini koruyor. Küresel belirsizliklerin gölgesinde piyasalar anbean izlenirken yatırımcılar ve araç sahipleri güncel rakamları yakından takip ediyor. İşte piyasalardaki güncel görünüm ve son fiyatlar...