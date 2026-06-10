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Altın, döviz ve petrol fiyatları: 10 Haziran 2026 benzin ve altın ne kadar?

Orta Doğu'da devam eden gerilim ve bölgedeki çatışmalara ilişkin gelişmeler küresel piyasalarda fiyatlamaları etkilemeyi sürdürüyor. Petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik hem altın hem de akaryakıt piyasasında yakından takip ediliyor. Güvenli liman talebinin etkisiyle altın fiyatlarında yükseliş görülürken enerji piyasalarında dalgalanmalar devam ediyor. Peki 10 Haziran 2026 itibarıyla altın fiyatları ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG litre fiyatları kaç TL'den satılıyor? İşte altın, döviz piyasasındaki son rakamlar ve güncel akaryakıt fiyatları...

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Altın, döviz ve petrol fiyatları: 10 Haziran 2026 benzin ve altın ne kadar?
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  • Orta Doğu'daki jeopolitik riskler nedeniyle yatırımcılar güvenli liman arayışına yönelirken altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketler yaşanıyor.
  • 10 Haziran 2025 tarihinde gram altın 6.262,22 TL alış ve 6.358,79 TL satış fiyatından işlem görüyor.
  • Ons altın 4.213,6 dolar alış ve 4.214,1 dolar satış fiyatından işlem görüyor.
  • Benzin fiyatları İstanbul Avrupa Yakası'nda 62,97 TL, Ankara'da 63,92 TL ve İzmir'de 64,20 TL seviyesinde bulunuyor.
  • Motorin fiyatları İstanbul Avrupa Yakası'nda 66,33 TL, Ankara'da 67,45 TL ve İzmir'de 67,72 TL olarak gerçekleşiyor.

Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik riskler ve bölgeden gelen yeni haber akışı küresel finans piyasalarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Yatırımcıların güvenli liman arayışı sürerken altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketler dikkat çekiyor. Enerji piyasalarında ise petrol fiyatlarının seyri ve döviz kurlarındaki değişimler, akaryakıt fiyatları üzerinde etkisini koruyor. Küresel belirsizliklerin gölgesinde piyasalar anbean izlenirken yatırımcılar ve araç sahipleri güncel rakamları yakından takip ediyor. İşte piyasalardaki güncel görünüm ve son fiyatlar...

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10 HAZİRAN ALTIN FİYATLARI

Alış / Satış

  • Has Altın: 6.293,52 / 6.339,60
  • Ons Altın: 4.213,6 / 4.214,1
  • USD/KG: 135.750 / 136.550
  • EUR/KG: 117.530 / 118.430
  • 22 Ayar: 5.725,10 / 6.002,62
  • Gram Altın: 6.262,22 / 6.358,79
  • Altın Gümüş: 61,70 / 66,47

Fotoğraf AA'dan servis edilmiştir.Fotoğraf AA'dan servis edilmiştir.

  • Yeni Çeyrek: 10.259 / 10.371
  • Eski Çeyrek: 10.196 / 10.320
  • Yeni Yarım: 20.530 / 20.716
  • Eski Yarım: 20.234 / 20.456
  • Yeni Tam: 40.928 / 41.387
  • Eski Tam: 40.594 / 40.975

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  • Yeni Ata: 41.947 / 42.370
  • Eski Ata: 41.853 / 42.243
  • Yeni Ata5: 208.951 / 212.115
  • Eski Ata5: 208.636 / 210.847
  • Yeni Gremse: 101.958 / 103.388
  • Eski Gremse: 101.643 / 102.754
  • 14 Ayar: 3.434,37 / 4.620,74

Fotoğraf AA'dan servis edilmiştir.Fotoğraf AA'dan servis edilmiştir.

  • Gümüş TL: 94,753 / 101,643
  • Gümüş Ons: 64,90 / 64,94
  • Gümüş USD: 2.054,40 / 2.200,40
  • Platin Ons: 1.680,10 / 1.683,80
  • Paladyum Ons: 1.211,40 / 1.215,30
  • Platin/USD: 49.020 / 54.130
  • Paladyum/USD: 28.950 / 39.070

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DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

Fotoğraf AA'dan servis edilmiştir.Fotoğraf AA'dan servis edilmiştir.

10 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Şehir / BölgeBenzin (TL/L)Motorin (TL/L)LPG (TL/L)
İstanbul Avrupa Yakası62,9766,3331,99
İstanbul Anadolu Yakası62,8266,2031,39
Ankara63,9267,4531,97
İzmir64,2067,7231,79
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