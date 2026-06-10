İŞKUR mayıs verilerini açıkladı: Türkiye genelinde en çok eleman aranan meslekler ve şehirler belli oldu

En fazla talep edilen elemanlar arasında 42 bin 211 özel güvenlik görevlisi ve 22 bin 308 güvenlik görevlisi yer alıyor.

Hizmet sektöründe 485 bin 673 açık iş bulunurken, sanayi sektöründe bu sayı 401 bin 279 olarak kaydedildi.

İstanbul, 185 bin 537 açık iş ile en fazla açık iş olan il olarak öne çıktı.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) verilerine göre, 2023 yılının ilk 5 ayında açık iş sayısı 894 bin 137 olarak belirlendi. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv, AA ve İHA'dan alınmıştır.)

Açık iş sayısının sektörel olarak dağılımında ise hizmetler öne çıktı. Söz konusu sektörde açık iş sayısı 485 bin 673 oldu. Bu rakamın alt kırılımında 146 bin 839 kişi ile idari ve destek hizmet faaliyetleri, 110 bin 504 ile toptan ve perakende ticaret, 94 bin 900 ile konaklama ve yiyecek hizmeti ilk sıralarda yer aldı. Sanayi sektöründeki 401 bin 279 kişilik açık işin 304 bin 752'si imalatta yer aldı. Tarım, avcılık, ormancılık ve balıkçılıkta ise 7 bin 185 elaman arandığı dikkat çekti.