İŞKUR mayıs verilerini açıkladı: Türkiye genelinde en çok eleman aranan meslekler ve şehirler belli oldu
Enflasyonla mücadele sürerken son 36 aydır tek hanede kalan işsizlik rakamlarının ardından, 2026 yılının ilk 5 ayında toplam açık iş sayısı 894 bin 137 olarak gerçekleşti. İŞKUR verilerine göre işverenlerin en çok talep ettiği meslek grubu toplam 64 bin 519 kişilik açıkla güvenlik görevlisi olurken, en fazla eleman ihtiyacı duyulan şehir 185 bin 537 ilanla İstanbul oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ocak-mayıs döneminde İŞKUR aracılığıyla 590 bine yakın vatandaşın işe yerleştirildiğini duyurdu.
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- Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) verilerine göre, 2023 yılının ilk 5 ayında açık iş sayısı 894 bin 137 olarak gerçekleşti.
- Açık işlerin 889 bin 727'si özel sektöre, 4 bin 410'u ise kamuya ait bulunuyor.
- İstanbul, 185 bin 537 açık iş ile en fazla açık iş olan il olarak öne çıktı.
- Hizmet sektöründe 485 bin 673 açık iş bulunurken, sanayi sektöründe bu sayı 401 bin 279 olarak kaydedildi.
- En fazla talep edilen elemanlar arasında 42 bin 211 özel güvenlik görevlisi ve 22 bin 308 güvenlik görevlisi yer alıyor.
Enflasyonla mücadele programından taviz vermezken işsizliği 36 aydır tek hanede tutarak istihdam yaratmaya devam eden Türkiye'de, işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan (açık iş) eleman profili de ortaya çıktı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından dün açıklanan mayıs ayı verilerine göre bu yılın ilk 5 ayında açık iş sayısı 894 bin 137 olarak gerçekleşti. Söz konusu rakamın 889 bin 727'si özel sektöre, 4 bin 410'u ise kamuya ait bulunuyor. Açık iş sayısının en fazla olduğu il sıralamasında İstanbul 185 bin 537 ile ilk sırada yer aldı. Açık iş sayısı Ankara'da 86 bin 523, Antalya'da 44 bin 676, Bursa'da 33 bin 677, İzmir'de 49 bin 771, Kayseri'de 25 bin 362, Kocaeli'de 32 bin 990 olarak gerçekleşti.
485 BİN HİZMET ELEMANI
Açık iş sayısının sektörel olarak dağılımında ise hizmetler öne çıktı. Söz konusu sektörde açık iş sayısı 485 bin 673 oldu. Bu rakamın alt kırılımında 146 bin 839 kişi ile idari ve destek hizmet faaliyetleri, 110 bin 504 ile toptan ve perakende ticaret, 94 bin 900 ile konaklama ve yiyecek hizmeti ilk sıralarda yer aldı. Sanayi sektöründeki 401 bin 279 kişilik açık işin 304 bin 752'si imalatta yer aldı. Tarım, avcılık, ormancılık ve balıkçılıkta ise 7 bin 185 elaman arandığı dikkat çekti.
GÜVENLİK İLK SIRADA
İşveren tarafından en fazla talep edilen elaman sıralamasında güvenlik görevlileri ilk sırada yer aldı. İŞKUR verilerine göre 42 bin 211 özel güvenlik görevlisi ve 22 bin 308 güvenlik görevlisi açığı bulunuyor. 36 bin 784 turizm ve otelcilik elemanı aranırken, 20 bin 928 reyon görevlisi, 21 bin 862 garson, 15 bin 424 market elamanı, 13 bin 729 konfeksiyon işçisi, 13 bin 876 satış elamanı ve 10 bin 959 kasiyer talebe olduğu gözlendi.
POMPACI ARANIYOR
İŞKUR verilerinde göze çarpan diğer sektörler arasında 9 bin 364 dikiş makinecisi, 6 bin 711 yük taşıma şoförü, 6 bin 28 ambar görevlisi, 5 bin 544 aşçı, 3 bin 418 elektrikçi, 2 bin 597 yolcu taşıma şoförü, bin 927 silahlı güvenlik görevlisi, bin 327, balık temizleme işçisi, bin 843 barista, 6 bin 471 ön muhasebeci, 3 bin 78 hemşire, 2 bin 584 kaynakçı, 3 bin 167 forklift operatörü, 2 bin 931 akaryakıt satış elamanı (pompacı), 2 bin 289 aşçı yardımcısı, 2 bin 396 figüran öne çıktı.
EN ÇOK BU SEKTÖRLER ELEMAN ARIYOR
|Sektör
|Açık iş sayısı
|Turizm ve otelcilik elamanı
|36.784
|Özel güvenlik görevlisi (silahsız)
|42.211
|Güvenlik görevlisi
|22.308
|Reyon görevlisi
|20.928
|Servis elamanı (garson)
|21.862
|Market elamanı
|15.424
|Konfeksiyon işçisi
|13.729
|Satış elamanı
|13.876
|Kasiyer
|10.959
|Makineci (dikiş)
|9.364
|Yük taşıma şoförü
|6.711
|Aşçı
|5.544
|Elektrikçi
|3.418
|Silahlı güvenlik
|1.927
|Yolcu taşıma şoförü
|2.597
|Balık temizleme işçisi
|1.327
|Hemşire
|3.078
|Barista
|1.843
|Ön muhasebeci
|6.471
|Kaynakçı
|2.584
|Forklift operatörü
|3.167
|Pompacı
|2.931
|Aşçı yardımcısı
|2.289
|Figüran
|2.396
EN FAZLA AÇIK İŞ İSTANBUL'DA
|İl
|Açık iş
|İstanbul
|185.537
|İzmir
|49.771
|Ankara
|86.523
|Antalya
|44.676
|Bursa
|33.677
|Kocaeli
|32.990
5 AYDA 590 BİN KİŞİ İŞE YERLEŞTİRİLDİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İnsanı ve emeği merkeze alan, nitelikli işgücünü üretimle buluşturan uygulamalarımızı sürdürüyoruz. Ocak-Mayıs ayları arasında 590 bine yakın işe yerleştirmeye aracılık ettik. 300 bine yakın iş yeri ziyareti ve 1.4 milyona yakın bireysel görüşme gerçekleştirdik. 894 bin 137 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. Ulusal İstihdam Stratejimiz ve Orta Vadeli Program hedeflerimiz doğrultusunda işgücümüzün ihtiyaçlarını tespit ederek gerekli adımlara atmaya, istihdamımızı artırmaya devam edeceğiz" dedi.
Haber: Metin Can
Dilek Demir Takvim.com.tr Ekonomi