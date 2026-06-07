Limit 30 milyon TL’ye çıktı! 36 ay vadeli KOSGEB 2. dönem başvuruları başladı

Yeni düzenlemeyle KOBİ’lerin yatırım ve üretim kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

BİNLERCE KOBİ DESTEKTEN YARARLANDI

KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı ilk olarak 2025 yılında uygulamaya alındı. Programın başladığı tarihten bu yana binlerce işletme finansmana erişim fırsatı elde etti.

Bakan Kacır, bugüne kadar toplam 3 bin 395 KOBİ'ye 54,7 milyar liralık finansman imkanı sağlandığını açıkladı. Kacır, KOBİ'lerin büyüme ve yatırım süreçlerinde desteklenmeye devam edeceğini vurguladı.