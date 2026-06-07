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Limit 30 milyon TL’ye çıktı! 36 ay vadeli KOSGEB 2. dönem başvuruları başladı

KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı 2026 yılı 2. dönem başvuruları resmen başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOBİ'lere yönelik destek üst limitinin 30 milyon TL'ye çıkarıldığını ve 36 ay vadeli kredi imkanı sunulacağını müjdeledi. Peki KOSGEB 30 milyon TL destek başvuru şartları neler, kimler başvurabilir? İşte proje türlerine göre destek limitleri, son başvuru tarihi ve KOSGEB başvuru ekranı.

Giriş Tarihi:
Limit 30 milyon TL’ye çıktı! 36 ay vadeli KOSGEB 2. dönem başvuruları başladı
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  • Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nın 2026 yılı ikinci dönem başvurularının başladığını duyurdu.
  • Program kapsamında sağlanan destek üst limiti 30 milyon liraya çıkarıldı ve 36 ay vadeli kredi imkanı sunulacak.
  • KOBİ'lerin üretim gücünü artırmayı ve rekabet kapasitesini güçlendirmeyi amaçlayan programda, proje türüne göre değişen finansman desteği sağlanacak.
  • Bakan Kacır, bugüne kadar 3 bin 395 KOBİ'ye 54,7 milyar liralık finansman sağlandığını açıkladı.
  • Başvurular, 30 Haziran 2026 tarihine kadar KOSGEB'in resmi internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nın 2026 yılı ikinci dönem başvurularının başladığını duyurdu. Program kapsamında sağlanan destek üst limiti 30 milyon liraya çıkarıldı.

Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada düzenlemenin KOBİ'lerin üretim gücünü artırmayı, yatırım süreçlerini hızlandırmayı ve rekabet kapasitesini güçlendirmeyi amaçladığını belirtti.

KOSGEB’in yeni destek programıyla KOBİ’ler 30 milyon liraya kadar finansman desteğine erişebilecek. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir)KOSGEB’in yeni destek programıyla KOBİ’ler 30 milyon liraya kadar finansman desteğine erişebilecek. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir)

36 AY VADELİ KREDİ İMKANI SUNULACAK

Program kapsamında işletmeler, 36 ay vadeli krediler için finansman desteğinden yararlanabilecek. Destek tutarı proje türüne göre değişiklik gösterecek.

Bakan Kacır'ın verdiği bilgilere göre işletmelere finansman desteğinin yanı sıra 20 puanlık faiz veya kar payı desteği ile kefalet desteği de sağlanacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, programın ikinci dönem başvurularının başladığını açıkladı.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, programın ikinci dönem başvurularının başladığını açıkladı.

DESTEK LİMİTLERİ

Proje TürüDestek Üst Limiti
Savunma, uzay ve havacılık projeleri30 milyon TL
Diğer sektörlerdeki projeler20 milyon TL

Yeni düzenlemeyle KOBİ’lerin yatırım ve üretim kapasitesinin artırılması hedefleniyor.Yeni düzenlemeyle KOBİ’lerin yatırım ve üretim kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

BİNLERCE KOBİ DESTEKTEN YARARLANDI

KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı ilk olarak 2025 yılında uygulamaya alındı. Programın başladığı tarihten bu yana binlerce işletme finansmana erişim fırsatı elde etti.

Bakan Kacır, bugüne kadar toplam 3 bin 395 KOBİ'ye 54,7 milyar liralık finansman imkanı sağlandığını açıkladı. Kacır, KOBİ'lerin büyüme ve yatırım süreçlerinde desteklenmeye devam edeceğini vurguladı.

Program kapsamında işletmelere 36 aya varan vadelerle kredi imkanı sunulacak.Program kapsamında işletmelere 36 aya varan vadelerle kredi imkanı sunulacak.

PROGRAMIN MEVCUT SONUÇLARI

GöstergeVeri
Desteklenen KOBİ sayısı3.395
Sağlanan finansman54,7 milyar TL
Kredi vadesi36 ay
Yeni üst limit30 milyon TL

BAŞVURULAR 30 HAZİRAN'A KADAR SÜRECEK

2026 yılı ikinci dönem başvuruları resmen başladı. Programa başvurmak isteyen işletmeler, işlemlerini KOSGEB'in resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek.

Başvurular 30 Haziran 2026 tarihine kadar devam edecek. Yetkililer, destekten yararlanmak isteyen işletmelerin başvuru şartlarını ve proje kriterlerini dikkatle incelemesi gerektiğini belirtiyor.

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