Tüketiciler, özellikle öğrenciler ve uzaktan çalışanlar, bu uygulamalara tepki göstererek son verilmesini talep ediyor.

Kafeler, müşteri hareketliliğini artırmak için minimum harcama limiti belirliyor ve her iki saatte bir sipariş verme zorunluluğu getiriyor.

İstanbul ve Ankara'da bazı kafeler, hafta sonları bilgisayar kullanımını sınırlandırarak prizden ücret alıyor ve Wi-Fi bağlantısını belirli bir süre sonra kesiyor.

İstanbul ve Ankara'da bazı kafeler, hafta sonları bilgisayar kullanımını sınırlandırarak prizden ücret alıyor ve Wi-Fi bağlantısını belirli bir süre sonra kesiyor. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)

Kira, personel ve enerji maliyetleri gibi gerekçeler sunan işletmeciler, müşteri hareketliliğini artırmak için bu uygulamalara başvurduklarını söylüyor. Ancak başta öğrenciler ve uzaktan çalışanlar olmak üzere tüketiciler, uygulamaya son verilmesini istiyor. İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki bir kafeye giden tüketici, "" sözleriyle yaşadıklarını anlattı. Ankara İncek'te yer alan bir kafeye giden tüketici de "" ifadesini kullandı.