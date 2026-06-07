Kafelerde yeni dönem: Laptop yasağı ve süreli wi-fi dönemi başladı
İstanbul ve Ankara'daki bazı kafelerden, öğrencileri ve uzaktan çalışanları üzecek hamle geldi. Müşterilere hafta sonu laptop yasağı, priz ve Wi-Fi sınırı gibi uygulamalar hayata geçirilirken, tüketicilerden şikayet yağdı...
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- İstanbul ve Ankara'da bazı kafeler, hafta sonları bilgisayar kullanımını sınırlandırarak prizden ücret alıyor ve Wi-Fi bağlantısını belirli bir süre sonra kesiyor.
- Kafeler, müşteri hareketliliğini artırmak için minimum harcama limiti belirliyor ve her iki saatte bir sipariş verme zorunluluğu getiriyor.
- Tüketiciler, özellikle öğrenciler ve uzaktan çalışanlar, bu uygulamalara tepki göstererek son verilmesini talep ediyor.
- İşletmeler, kira, personel ve enerji maliyetlerini gerekçe göstererek bu uygulamalara başvurduklarını belirtiyor.
- Sosyal medyada tartışma yaratan uygulamalar, tüketicilerden yoğun şikayet alıyor.
Kafelerin kuver, klima ya da sandalye ücreti gibi isimlerle talep ettiği ilave ödemelere bir yenisi daha eklendi. İstanbul ve Ankara'da bazı kafelerin hafta sonları bilgisayarla çalışmayı sınırlandırdığı, prizden ücret aldığı, belirli bir süre sonra Wi-Fi bağlantısını kestiği ve minimum harcama limiti belirlediği ortaya çıktı. Sosyal medyada tartışma yaratan bu uygulamaya, tüketicilerden şikayet yağdı.
ŞİKAYET YAĞDI
Kira, personel ve enerji maliyetleri gibi gerekçeler sunan işletmeciler, müşteri hareketliliğini artırmak için bu uygulamalara başvurduklarını söylüyor. Ancak başta öğrenciler ve uzaktan çalışanlar olmak üzere tüketiciler, uygulamaya son verilmesini istiyor. İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki bir kafeye giden tüketici, "Garson masaya gelerek 'iPad ya da bilgisayar açamazsınız' şeklinde sert bir dille beni uyardı" sözleriyle yaşadıklarını anlattı. Ankara İncek'te yer alan bir kafeye giden tüketici de "Masaya oturup bilgisayarımı açtım. Yanıma gelen çalışanlar, hafta sonları bilgisayar kullanımına izin verilmediğini sözlü olarak ilettiler ve masada bulunan bir sticker üzerinde de bu kuralın yazılı olduğunu belirttiler" ifadesini kullandı.
SÜRELİ Wİ-Fİ BAŞLADI
İşletmelerin en fazla başvurduğu yöntemlerin başında 'süreli Wi-Fi' uygulaması geliyor. Bu sistem kapsamında sipariş fişinin altına yalnızca 1.5 saat geçerli olan bir şifre basılıyor ve süresi dolan kullanıcı otomatik olarak ağdan çıkarılıyor.
BÜYÜKŞEHİRLERDE BAZI KAFELERDEKİ YENİ UYGULAMALAR ŞÖYLE;
Wi-fi kullanım süresine sınır getiriliyor.
Priz kullanımı ücretli hale geliyor veya tamamen kapatılıyor.
Uzun süre oturan müşteriler için minimum harcama limiti koyuluyor.
Her iki saatte bir sipariş vermek zorunlu tutuluyor.
Belirli gün ve saatlerde laptop kullanımına izin verilmiyor.
Laptop fark edilirse mekana alınamayacağı girişte belirtiliyor.
SİPARİŞ KOTASI DA VAR
İnternet sınırlandırmasına ek olarak fiziki 'priz kapatma' uygulamasına da geçilmiş durumda. Masaların altındaki prizler plastik kapaklarla köreltilirken, şarj alanları garsonların kontrolündeki ücretli istasyonlara devrediliyor. Ayrıca hafta sonu yoğunluğunda ciro kaybı yaşamak istemeyen mekanlar, masada belirli bir saati aşan müşterilerinden her iki saatte bir yeni sipariş verme mecburiyeti gibi minimum harcama kotaları talep ediyor.
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Dilek Demir Takvim.com.tr Ekonomi