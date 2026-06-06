Kuraklık bitti, bereket başladı! TÜİK açıkladı: Tahılda yüzde 12, meyvede yüzde 57 üretim artışı bekleniyor
Tarımda bu yıl hava şartlarının beklentilere uygun gerçekleşmesiyle rekor beklentisi büyüdü. Tahılda yüzde 12.6, meyvede yüzde 57.8 artış bekleniyor. Don nedeniyle geçen yıl üretimin sınırlı olduğu meyveler de yüzleri güldürecek.
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- Türkiye'de bu yıl tarımsal üretimde hava koşullarının olumlu seyretmesiyle rekor artış bekleniyor.
- Tahıl ürünlerinde yüzde 21.7, meyvelerde yüzde 57.8 artış öngörülüyor.
- Buğday üretiminin yüzde 26.7 artarak 22.8 milyon ton, arpa üretiminin ise yüzde 50 artarak 9 milyon ton olması bekleniyor.
- Meyve üretiminde elma yüzde 93.6, kiraz yüzde 255.7 oranında artış gösterecek.
- TÜİK verilerine göre, toplam tahıl üretimi 75.4 milyon ton, sebze üretimi 33.3 milyon ton, meyve üretimi ise 31 milyon ton olarak tahmin ediliyor.
Hava koşullarının olumlu seyretmesi ve son yılların en yüksek miktardaki yağışlarının alınmasıyla tarımsal üretimde verimli bir döneme girildi. Son dönemde kış yağışlarının hem miktar hem de süreklilik açısından belirgin bir şekilde artmasıyla tarımsal üretim açısından geçen yıla kıyasla olumlu bir tablo ortaya çıktı. Bu durum su kaynaklarına da olumlu yansıdı. Kış yağışlarının etkili olması toprak nemi açısından avantaj sağlarken, ilkbahar yağışlarının normalinin ve geçen yılın üzerinde gerçekleşmesiyle, tarımsal kuraklık etkileri büyük ölçüde azaldı ve hububat başta olmak üzere bitkisel üretimde rekor beklentisi güçlendi. Hava koşullarındaki olumlu seyir, bu yılın bitkisel üretim tahminlerine de pozitif yansıdı.
VERİM ARTIYOR
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 'Bitkisel Üretim Birinci Tahmini' verilerine göre, üretim miktarlarında önemli ölçüde artış bekleniyor.
Üretim miktarlarının geçen yıla kıyasla tarla ürünleri olan tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 12.6, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 57.8 artması öngörülüyor. Yaklaşık üretim miktarlarının, tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 75.4 milyon ton, sebzede 33.3 milyon ton, meyve, içecek ve baharat bitkilerinde ise 31 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor.
HUBUBATTA ARTIŞ BEKLENİYOR
Tahıl ürünleri üretim miktarlarının, bu yıl geçen yıla kıyasla yüzde 21.7 artarak 41.6 milyon ton olacağı öngörülüyor. Buğdayın yüzde 26.7 artışla 22.8 milyon ton, arpa üretiminin yüzde 50 yükselişle 9 milyon ton olması bekleniyor. Özellikle arpa üretimindeki artışın, yem maliyetlerine olumlu yansıması, sektörün yıllık ihtiyacı bakımından rahatlama sağlaması, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta süt ve besi yemi maliyetleri üzerindeki baskıyı hafifletmesi beklentisi bulunuyor.
|Kategori
|Ürün
|Artış Tahmini (%)
|Bitkisel Ürünler
|Meyve
|57.8
|Tahıl Ürünleri
|21.7
|Bitkisel Ürünler
|12.6
|Tahıl Ürünleri
|Buğday
|26.7
|Arpa
|50
|Meyve
|Şeker Pancarı
|5.8
|Meyve
|Elma
|93.6
|Çilek
|1.4
|Şeftali
|88.6
|Nektarin
|107.7
|Kiraz
|255.7
|Üzüm
|53
|Mandalina
|46.3
|Portakal
|63.9
|Limon
|63.8
|Fındık
|62.2
|Ceviz
|95.1
|Antep Fıstığı
|113.6
|Ürün
|Üretim Tahmini
|Tahıl
|75.4 milyon ton
|Tahıl ürünleri
|41.6 milyon ton
|Sebze
|33.3 milyon ton
|Meyve
|31 milyon ton
|Buğday
|22.8 milyon ton
|Arpa
|9 milyon ton
|Nohut
|510 bin ton
|Kuru fasulye
|210 bin ton
|K. Mercimek
|385 bin ton
|Şeker pancarı
|22 milyon ton
Meyveler Sevindirecek
Geçen yıl dondan en çok etkilenen meyveler grubu da bu yıl bereketli olacak. Elmada yıllık yüzde 93.6, çilekte yüzde 1.4, şeftalide yüzde 88.6, nektarinde yüzde 107.7, kirazda yüzde 255.7, üzümde yüzde 53 üretim artışı bekleniyor.
Ayrıca mandalinada yüzde 46.3, portakalda yüzde 63.9, limonda yüzde 63.8 üretim artışı hesaplandı. Fındıkta yüzde 62.2, cevizde yüzde 95.1 ve Antep fıstığında yüzde 113.6 üretim artışı tahmin edildi.
Dilek Demir Takvim.com.tr Ekonomi