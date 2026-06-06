Kuraklık bitti, bereket başladı! TÜİK açıkladı: Tahılda yüzde 12, meyvede yüzde 57 üretim artışı bekleniyor

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Türkiye'de bu yıl tarımsal üretimde hava koşullarının olumlu seyretmesiyle rekor artış bekleniyor.

Tahıl ürünlerinde yüzde 21.7, meyvelerde yüzde 57.8 artış öngörülüyor.

Buğday üretiminin yüzde 26.7 artarak 22.8 milyon ton, arpa üretiminin ise yüzde 50 artarak 9 milyon ton olması bekleniyor.

Meyve üretiminde elma yüzde 93.6, kiraz yüzde 255.7 oranında artış gösterecek.

TÜİK verilerine göre, toplam tahıl üretimi 75.4 milyon ton, sebze üretimi 33.3 milyon ton, meyve üretimi ise 31 milyon ton olarak tahmin ediliyor.

Hava koşullarının olumlu seyretmesi ve son yılların en yüksek miktardaki yağışlarının alınmasıyla tarımsal üretimde verimli bir döneme girildi. Son dönemde kış yağışlarının hem miktar hem de süreklilik açısından belirgin bir şekilde artmasıyla tarımsal üretim açısından geçen yıla kıyasla olumlu bir tablo ortaya çıktı. Bu durum su kaynaklarına da olumlu yansıdı. Kış yağışlarının etkili olması toprak nemi açısından avantaj sağlarken, ilkbahar yağışlarının normalinin ve geçen yılın üzerinde gerçekleşmesiyle, tarımsal kuraklık etkileri büyük ölçüde azaldı ve hububat başta olmak üzere bitkisel üretimde rekor beklentisi güçlendi. Hava koşullarındaki olumlu seyir, bu yılın bitkisel üretim tahminlerine de pozitif yansıdı.

Türkiye'de bu yıl tarımsal üretimde hava koşullarının olumlu seyretmesiyle rekor artış bekleniyor.(Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)



VERİM ARTIYOR





Üretim miktarlarının geçen yıla kıyasla tarla ürünleri olan tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 12.6, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 57.8 artması öngörülüyor. Yaklaşık üretim miktarlarının, tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 75.4 milyon ton, sebzede 33.3 milyon ton, meyve, içecek ve baharat bitkilerinde ise 31 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu 'nun (TÜİK) açıkladığı 'Bitkisel Üretim Birinci Tahmini' verilerine göre, üretim miktarlarında önemli ölçüde artış bekleniyor.Üretim miktarlarının geçen yıla kıyasla tarla ürünleri olan tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 12.6, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 57.8 artması öngörülüyor. Yaklaşık üretim miktarlarının, tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 75.4 milyon ton, sebzede 33.3 milyon ton, meyve, içecek ve baharat bitkilerinde ise 31 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor.