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Kuraklık bitti, bereket başladı! TÜİK açıkladı: Tahılda yüzde 12, meyvede yüzde 57 üretim artışı bekleniyor

Tarımda bu yıl hava şartlarının beklentilere uygun gerçekleşmesiyle rekor beklentisi büyüdü. Tahılda yüzde 12.6, meyvede yüzde 57.8 artış bekleniyor. Don nedeniyle geçen yıl üretimin sınırlı olduğu meyveler de yüzleri güldürecek.

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Kuraklık bitti, bereket başladı! TÜİK açıkladı: Tahılda yüzde 12, meyvede yüzde 57 üretim artışı bekleniyor
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  • Türkiye'de bu yıl tarımsal üretimde hava koşullarının olumlu seyretmesiyle rekor artış bekleniyor.
  • Tahıl ürünlerinde yüzde 21.7, meyvelerde yüzde 57.8 artış öngörülüyor.
  • Buğday üretiminin yüzde 26.7 artarak 22.8 milyon ton, arpa üretiminin ise yüzde 50 artarak 9 milyon ton olması bekleniyor.
  • Meyve üretiminde elma yüzde 93.6, kiraz yüzde 255.7 oranında artış gösterecek.
  • TÜİK verilerine göre, toplam tahıl üretimi 75.4 milyon ton, sebze üretimi 33.3 milyon ton, meyve üretimi ise 31 milyon ton olarak tahmin ediliyor.
Hava koşullarının olumlu seyretmesi ve son yılların en yüksek miktardaki yağışlarının alınmasıyla tarımsal üretimde verimli bir döneme girildi. Son dönemde kış yağışlarının hem miktar hem de süreklilik açısından belirgin bir şekilde artmasıyla tarımsal üretim açısından geçen yıla kıyasla olumlu bir tablo ortaya çıktı. Bu durum su kaynaklarına da olumlu yansıdı. Kış yağışlarının etkili olması toprak nemi açısından avantaj sağlarken, ilkbahar yağışlarının normalinin ve geçen yılın üzerinde gerçekleşmesiyle, tarımsal kuraklık etkileri büyük ölçüde azaldı ve hububat başta olmak üzere bitkisel üretimde rekor beklentisi güçlendi. Hava koşullarındaki olumlu seyir, bu yılın bitkisel üretim tahminlerine de pozitif yansıdı.
Türkiye'de bu yıl tarımsal üretimde hava koşullarının olumlu seyretmesiyle rekor artış bekleniyor.(Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)Türkiye'de bu yıl tarımsal üretimde hava koşullarının olumlu seyretmesiyle rekor artış bekleniyor.(Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)

VERİM ARTIYOR

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 'Bitkisel Üretim Birinci Tahmini' verilerine göre, üretim miktarlarında önemli ölçüde artış bekleniyor.
Üretim miktarlarının geçen yıla kıyasla tarla ürünleri olan tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 12.6, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 57.8 artması öngörülüyor. Yaklaşık üretim miktarlarının, tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 75.4 milyon ton, sebzede 33.3 milyon ton, meyve, içecek ve baharat bitkilerinde ise 31 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor.
Kuraklık bitti, bereket başladı! TÜİK açıkladı: Tahılda yüzde 12, meyvede yüzde 57 üretim artışı bekleniyor-3

HUBUBATTA ARTIŞ BEKLENİYOR

Tahıl ürünleri üretim miktarlarının, bu yıl geçen yıla kıyasla yüzde 21.7 artarak 41.6 milyon ton olacağı öngörülüyor. Buğdayın yüzde 26.7 artışla 22.8 milyon ton, arpa üretiminin yüzde 50 yükselişle 9 milyon ton olması bekleniyor. Özellikle arpa üretimindeki artışın, yem maliyetlerine olumlu yansıması, sektörün yıllık ihtiyacı bakımından rahatlama sağlaması, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta süt ve besi yemi maliyetleri üzerindeki baskıyı hafifletmesi beklentisi bulunuyor.
KategoriÜrünArtış Tahmini (%)
Bitkisel ÜrünlerMeyve57.8
Tahıl Ürünleri21.7
Bitkisel Ürünler12.6
Tahıl ÜrünleriBuğday26.7
Arpa50
MeyveŞeker Pancarı5.8
MeyveElma93.6
Çilek1.4
Şeftali88.6
Nektarin107.7
Kiraz255.7
Üzüm53
Mandalina46.3
Portakal63.9
Limon63.8
Fındık62.2
Ceviz95.1
Antep Fıstığı113.6
Kuraklık bitti, bereket başladı! TÜİK açıkladı: Tahılda yüzde 12, meyvede yüzde 57 üretim artışı bekleniyor-4
ÜrünÜretim Tahmini
Tahıl75.4 milyon ton
Tahıl ürünleri41.6 milyon ton
Sebze33.3 milyon ton
Meyve31 milyon ton
Buğday22.8 milyon ton
Arpa9 milyon ton
Nohut510 bin ton
Kuru fasulye210 bin ton
K. Mercimek385 bin ton
Kuraklık bitti, bereket başladı! TÜİK açıkladı: Tahılda yüzde 12, meyvede yüzde 57 üretim artışı bekleniyor-5Şeker pancarı22 milyon ton

Meyveler Sevindirecek

Geçen yıl dondan en çok etkilenen meyveler grubu da bu yıl bereketli olacak. Elmada yıllık yüzde 93.6, çilekte yüzde 1.4, şeftalide yüzde 88.6, nektarinde yüzde 107.7, kirazda yüzde 255.7, üzümde yüzde 53 üretim artışı bekleniyor.
Ayrıca mandalinada yüzde 46.3, portakalda yüzde 63.9, limonda yüzde 63.8 üretim artışı hesaplandı. Fındıkta yüzde 62.2, cevizde yüzde 95.1 ve Antep fıstığında yüzde 113.6 üretim artışı tahmin edildi.

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Kuraklık bitti, bereket başladı! TÜİK açıkladı: Tahılda yüzde 12, meyvede yüzde 57 üretim artışı bekleniyor-7 Kuraklık bitti, bereket başladı! TÜİK açıkladı: Tahılda yüzde 12, meyvede yüzde 57 üretim artışı bekleniyor-8 Kuraklık bitti, bereket başladı! TÜİK açıkladı: Tahılda yüzde 12, meyvede yüzde 57 üretim artışı bekleniyor-9
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