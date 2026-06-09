Yoklama kaçağı veya bakaya durumundaki yükümlülerden temel ücrete ek olarak günlük veya aylık esaslı ek bedeller de tahsil ediliyor.

Mevcut ücret üzerinden yararlanmak isteyen yükümlülerin başvuru ve ödeme işlemlerini 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor.

Mevcut bedelli askerlik ücreti 416 bin 361 lira 30 kuruş olarak uygulanıyor.

Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik ücretinin 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren memur aylık katsayısındaki değişikliğe göre güncelleneceğini duyurdu.

Açıklamaya göre, mevcut ücret üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşların hem müracaat hem de ödeme işlemlerini belirtilen tarihe kadar tamamlamaları gerekiyor. Yetkililer, son günlerde yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle işlemlerin son güne bırakılmaması konusunda uyarıda bulundu.

MSB'DEN BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU YAPACAKLARA UYARI

Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarlarının 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren güncelleneceğini duyurdu. Güncellemenin, Askeralma Kanunu hükümleri doğrultusunda memur aylık katsayısındaki değişiklik esas alınarak yapılacağı ifade edildi.

MEVCUT ÜCRET 416 BİN LİRAYI AŞTI

Bakanlığın paylaştığı bilgilere göre güncel bedelli askerlik ücreti 416 bin 361 lira 30 kuruş olarak uygulanıyor. Söz konusu tutarın, memur maaş katsayısındaki değişikliklere bağlı olarak her dönemde farklılık gösterebildiği belirtildi.

Bu nedenle mevcut ücret üzerinden bedelli askerlik hakkından yararlanmak isteyen yükümlülerin 30 Haziran 2026 tarihine kadar başvuru ve ödeme işlemlerini eksiksiz şekilde tamamlamaları gerekiyor.

YENİ TUTAR 1 TEMMUZ'DA NETLEŞECEK

Bedelli askerlik ücretinin yeni dönemde ne kadar olacağı, temmuz ayında açıklanacak memur maaş katsayısına göre belirlenecek. Ekonomik göstergeler ve maaş düzenlemeleri doğrultusunda bedelin artması beklenirken, kesin rakam ilgili katsayının ilan edilmesinin ardından netleşecek.

YOKLAMA KAÇAĞI VE BAKAYALARA EK ÜCRET UYGULAMASI

Öte yandan yoklama kaçağı veya bakaya durumunda bulunan yükümlüler için yalnızca temel bedelli askerlik ücreti uygulanmıyor. Mevzuat kapsamında bu kişilerden ayrıca günlük veya aylık esaslara göre hesaplanan ek bedeller de tahsil edilebiliyor.

Yetkililer, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına yükümlülerin askerlik durumlarını e-Devlet ve askerlik şubeleri üzerinden kontrol etmeleri ve gerekli işlemleri zamanında tamamlamaları gerektiğini vurguladı.

Sena Demiröz Takvim.com.tr Ekonomi