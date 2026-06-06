Besiciye gelir garantili destek: Bakan Yumaklı detayları açıkladı

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Dilek Demir Takvim.com.tr Ekonomi

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Küçük ölçekli üreticilere destek müjdesi Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan geldi. Yumaklı, ESK ile Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği arasında imzalanan protokolle küçük ölçekli besicileri merkeze alan Gelir Garantili Besicilik Projesi'ni hayata geçirdiklerini duyurdu. Yumaklı, projenin detaylarını şöyle anlattı: "" dedi.Programla, üreticilere 30 baş besilik hayvan teslim edileceğini anlatan Yumaklı, "" diye konuştu. Yumaklı, besicilerin, teslim aldıkları hayvanları en az 4 ay, en fazla 9 ay besledikten sonra ESK'ye satacağını ifade etti.