Besiciye gelir garantili destek: Bakan Yumaklı detayları açıkladı
Küçük ölçekli besicileri merkeze alan Gelir Garantili Besicilik Projesi hayata geçirildi. Bu kapsamda ESK'ye tahsis edilen kontenjana göre, 108 bin baş besilik hayvanı, ahır kapasitesi 200 başın altında olan üreticilere dağıtılacak.
Giriş Tarihi:
Küçük ölçekli üreticilere destek müjdesi Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan geldi. Yumaklı, ESK ile Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği arasında imzalanan protokolle küçük ölçekli besicileri merkeze alan Gelir Garantili Besicilik Projesi'ni hayata geçirdiklerini duyurdu. Yumaklı, projenin detaylarını şöyle anlattı: "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yayımlanan kararla ESK'ye tahsis edilen tarife kontenjanı kapsamında bu yıl 108 bin baş besilik hayvanı, besi ahırı kapasitesi 200 başın altında olan küçük ölçekli üreticilerimize dağıtmak üzere ayırdık" dedi.
ESK SATIN ALACAK
Programla, üreticilere 30 baş besilik hayvan teslim edileceğini anlatan Yumaklı, "Projeden faydalanan üreticilerimiz, hayvanlarını, büyük işletmelere uygulanan fiyata kıyasla kilogram başına 110 lira yani yüzde 26 daha uygun koşullarda alacak" diye konuştu. Yumaklı, besicilerin, teslim aldıkları hayvanları en az 4 ay, en fazla 9 ay besledikten sonra ESK'ye satacağını ifade etti.
ESK SATIN ALACAK
Programla, üreticilere 30 baş besilik hayvan teslim edileceğini anlatan Yumaklı, "Projeden faydalanan üreticilerimiz, hayvanlarını, büyük işletmelere uygulanan fiyata kıyasla kilogram başına 110 lira yani yüzde 26 daha uygun koşullarda alacak" diye konuştu. Yumaklı, besicilerin, teslim aldıkları hayvanları en az 4 ay, en fazla 9 ay besledikten sonra ESK'ye satacağını ifade etti.
Dilek Demir Takvim.com.tr Ekonomi