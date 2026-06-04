Schengen vizesinde randevu karaborsası: Ticaret Bakanlığı 7 şirket hakkında inceleme başlattı

Schengen vizesi randevularının bot yazılımlarla kapatılıp satıldığı iddiaları üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Reklam Kurulu, 7 şirket hakkında inceleme başlattı. Vize aracı kurumlarının randevu ve hizmet bedeli adı altında vatandaşlardan IBAN bilgileri aracılığıyla şahsi hesaplara ödeme topladığı ve karşılığında fatura kesmediği yönündeki iddialar da incelemeye alındı. Ticaret Bakanlığı, söz konusu iddiaları Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı'na iletti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat

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Dilek Demir Takvim.com.tr Ekonomi

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6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 61. maddesi ticari reklamların uyacağı ilkelerini, 62. maddesi ise mesleki standartlara aykırı ve aldatıcı ticari uygulamaların yasaklanması ile ispat yükümlülüğü esaslarını düzenliyor. Her iki madde de piyasada tüketicinin korunmasını ve dürüst ticaretin sağlanmasını hedefliyor. Tüketiciyi aldatıcı veya onun tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, tüketicinin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, şiddet hareketlerini ve suç işlemeyi özendirici, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve engellileri istismar edici ticari reklam yapılması kanunen yasak. Kanuna göre, reklam verenler, ticari reklamlarında yer alan iddiaların doğruluğunu ispatla yükümlü. Reklam Kurulu, bu madde hükümlerine aykırı reklamları durdurma/ düzeltme ve para cezası/gerekli görülen hallerde de üç aya kadar tedbiren durdurma cezası verebiliyor.Tüketiciler tarafından son 5 yılda vize başvuru aracılığı hizmetlerine ilişkin 143 CİMER ve 10 e-Devlet başvurusu iletildi. Vize başvuru aracılığı hizmeti sunan kurumlara yönelik son 5 yılda tüketici hakem heyetlerine de 1.187 başvuru yapıldı. Ticaret Bakanlığı, 2023'te tüketicileri aldatıcı-yanıltıcı reklamlara yer verdiği değerlendirilen 1 şirket hakkında anılan reklamları durdurma, bir diğer şirket hakkında da anılan reklamları durdurmayla birlikte idari para cezaları uygulanmasına karar vermişti.