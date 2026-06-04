Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi’nde son aşama! Vatandaşlık maaşında şehirlere göre özel uygulamalar masada
Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'ne ilişkin teknik çalışmaların haftaya tamamlanmasının beklendiğini belirten AK Parti Grup Başkanı Güler, modelin bölgesel ihtiyaçlar dikkate alınarak kurgulandığını, her şehir için farklı uygulamalar olabileceğini söyledi...
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- AK Parti, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) için çalışmalarını sürdürüyor.
- AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, düzenlemenin teknik çalışmalarının önümüzdeki hafta tamamlanmasının beklendiğini açıkladı.
- Destek modeli, bölgesel ihtiyaçlar dikkate alınarak kurgulanmakta ve her şehir için farklı uygulamalar gündeme gelebilir.
- Sistem, ilk etapta belirli illerde pilot olarak uygulanacak ve ardından ülke geneline yayılması hedefleniyor.
- Güler, sistemin amacının ihtiyaç sahibi hanelerin gelir seviyesini desteklemek olduğunu vurguladı.
AK Parti kamuoyunda 'vatandaşlık maaşı' olarak bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) için çalışmalarını sürdürüyor. Gelir düzeyi düşük ailelerin desteklenmesini öngören düzenleme merakla beklenirken, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, sisteme ilişkin teknik çalışmaların sürdüğünü belirterek, "İhtiyaçlar, gelir durumları ve bölgesel farklılıklar değerlendiriliyor. Teknik bilgiler önümüzdeki hafta netleşecek" açıklaması yaptı.
Destek modelinin bölgesel ihtiyaçlar dikkate alınarak kurgulandığını kaydeden Güler, her şehir için farklı uygulamaların gündeme gelebileceğine işaret etti. Güler, "Şehir şehir çalışma yapılıyor. Hangi şehrin neye ihtiyaç duyduğu değerlendiriliyor. Kimi yerde demir, gıda yardımıdır; kimi yerde enerjidir, ısınmadır. Soğuk iklimli şehirlerde farklı, Antalya gibi şehirlerde farklı destek modelleri gündeme gelebilir" diye konuştu.
HAFTAYA TAMAM
Düzenlemenin Meclis takvimine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Güler, teknik çalışmaların önümüzdeki hafta tamamlanmasının beklendiğini belirterek, ardından teklif metninin şekilleneceğini söyledi. Güler, teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından yaklaşık 15 günlük süreçte teklif metninin oluşturulacağını ve düzenlemenin kaç maddeden oluşacağının bu aşamada netleşeceğini ifade etti.
ÖNCE PİLOT İLLERDE BAŞLAYACAK
Sistemin ilk etapta belirli illerde uygulanmasının planlandığını belirten Güler, "Her şehirde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız var. Ancak belli şehirler pilot olarak seçilsin, etkilerini görelim, ardından ülke genelinde yaygınlaştıralım" dedi.
Çalışmalar kapsamında tüm illerin değerlendirildiğini ifade eden Güler, pilot uygulamanın sonuçlarına göre sistemin ülke geneline yayılmasının hedeflendiğini söyledi. Güler, sistemin amacının ihtiyaç sahibi hanelerin gelir seviyesini desteklemek olduğunu vurgulayarak, "Bu maaş tamamlama değil, hane gelirini tamamlama modeli olarak değerlendirilmeli" ifadelerini kullandı.