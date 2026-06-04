Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi’nde son aşama! Vatandaşlık maaşında şehirlere göre özel uygulamalar masada

AK Parti kamuoyunda 'vatandaşlık maaşı' olarak bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) için çalışmalarını sürdürüyor. Gelir düzeyi düşük ailelerin desteklenmesini öngören düzenleme merakla beklenirken, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, sisteme ilişkin teknik çalışmaların sürdüğünü belirterek, "İhtiyaçlar, gelir durumları ve bölgesel farklılıklar değerlendiriliyor. Teknik bilgiler önümüzdeki hafta netleşecek" açıklaması yaptı.



Destek modelinin bölgesel ihtiyaçlar dikkate alınarak kurgulandığını kaydeden Güler, her şehir için farklı uygulamaların gündeme gelebileceğine işaret etti. Güler, "Şehir şehir çalışma yapılıyor. Hangi şehrin neye ihtiyaç duyduğu değerlendiriliyor. Kimi yerde demir, gıda yardımıdır; kimi yerde enerjidir, ısınmadır. Soğuk iklimli şehirlerde farklı, Antalya gibi şehirlerde farklı destek modelleri gündeme gelebilir" diye konuştu.





AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)



HAFTAYA TAMAM



Düzenlemenin Meclis takvimine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Güler, teknik çalışmaların önümüzdeki hafta tamamlanmasının beklendiğini belirterek, ardından teklif metninin şekilleneceğini söyledi. Güler, teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından yaklaşık 15 günlük süreçte teklif metninin oluşturulacağını ve düzenlemenin kaç maddeden oluşacağının bu aşamada netleşeceğini ifade etti.



Sistem, ilk etapta belirli illerde pilot olarak uygulanacak ve ardından ülke geneline yayılması hedefleniyor.



ÖNCE PİLOT İLLERDE BAŞLAYACAK



Sistemin ilk etapta belirli illerde uygulanmasının planlandığını belirten Güler, "Her şehirde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız var. Ancak belli şehirler pilot olarak seçilsin, etkilerini görelim, ardından ülke genelinde yaygınlaştıralım" dedi.



Çalışmalar kapsamında tüm illerin değerlendirildiğini ifade eden Güler, pilot uygulamanın sonuçlarına göre sistemin ülke geneline yayılmasının hedeflendiğini söyledi. Güler, sistemin amacının ihtiyaç sahibi hanelerin gelir seviyesini desteklemek olduğunu vurgulayarak, "Bu maaş tamamlama değil, hane gelirini tamamlama modeli olarak değerlendirilmeli" ifadelerini kullandı.

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Dilek Demir Takvim.com.tr Ekonomi