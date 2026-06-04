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Merkez Bankası rezervleri belli oldu: 159,2 milyar dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 26 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 949 milyon dolar azalarak 159 milyar 226 milyon dolar oldu.

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Merkez Bankası rezervleri belli oldu: 159,2 milyar dolar
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  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 26 Mayıs haftasında 159 milyar 226 milyon dolar olarak kaydedildi.
  • Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri 990 milyon dolar azalarak 53 milyar 234 milyon dolara geriledi.
  • Altın rezervleri 41 milyon dolar artarak 105 milyar 992 milyon dolara yükseldi.
  • Toplam rezervler bir önceki haftaya göre 949 milyon dolar azaldı.
  • TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 26 Mayıs haftasında 159 milyar 226 milyon dolar oldu.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 26 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 990 milyon dolar azalışla 53 milyar 234 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 22 Mayıs'ta 54 milyar 224 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Merkez Bankası rezervleri belli oldu: 159,2 milyar dolar-2

ALTIN REZERVİ ARTTI

Bu dönemde altın rezervleri ise 41 milyon dolar artarak 105 milyar 951 milyon dolardan 105 milyar 992 milyon dolara çıktı.

Merkez Bankası rezervleri belli oldu: 159,2 milyar dolar-3

TOPLAM REZERV AZALDI
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri 26 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 949 milyon dolar azalarak 160 milyar 175 milyon dolardan 159 milyar 226 milyon dolara indi.

TCMB rezervleri Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
26.01.202448.00789.154137.161
23.02.202449.27182.479131.750
29.03.202454.37868.748123.126
26.04.202459.11364.967124.080
31.05.202459.74083.909143.648
28.06.202458.07784.833142.910
19.07.202459.21494.695153.910
29.08.202460.04389.329149.373
27.09.202463.56693.824157.390
25.10.202465.89493.504159.398
01.11.202466.61493.005159.619
13.12.202465.30798.175163.482
24.01.202568.23299.328167.560
14.02.202572.475100.677173.152
21.03.202574.78588.328163.114
04.04.202576.42277.838154.261
30.05.202583.16470.026153.190
13.06.202586.54372.744159.289
25.07.202585.22386.625171.848
29.08.202587.32691.031178.357
05.09.202590.93189.176180.107
17.10.2025111.16987.273198.442
14.11.2025107.38980.043187.432
26.12.2025116.89476.978193.872
30.01.2026133.75384.405218.158
13.02.2026132.19979.586211.784
06.03.2026134.70762.770197.478
27.03.2026100.04955.290155.339
17.04.2026112.64761.821174.467
01.05.2026108.88356.600165.483
08.05.2026110.96560.564171.529
15.05.2026107.33761.235168.572
22.05.2026105.95154.224160.175
26.05.2026105.99253.234159.226

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