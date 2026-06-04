Merkez Bankası rezervleri belli oldu: 159,2 milyar dolar
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 26 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 949 milyon dolar azalarak 159 milyar 226 milyon dolar oldu.
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- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 26 Mayıs haftasında 159 milyar 226 milyon dolar olarak kaydedildi.
- Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri 990 milyon dolar azalarak 53 milyar 234 milyon dolara geriledi.
- Altın rezervleri 41 milyon dolar artarak 105 milyar 992 milyon dolara yükseldi.
- Toplam rezervler bir önceki haftaya göre 949 milyon dolar azaldı.
- TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 26 Mayıs haftasında 159 milyar 226 milyon dolar oldu.
TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, 26 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 990 milyon dolar azalışla 53 milyar 234 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 22 Mayıs'ta 54 milyar 224 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
ALTIN REZERVİ ARTTI
Bu dönemde altın rezervleri ise 41 milyon dolar artarak 105 milyar 951 milyon dolardan 105 milyar 992 milyon dolara çıktı.
TOPLAM REZERV AZALDI
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri 26 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 949 milyon dolar azalarak 160 milyar 175 milyon dolardan 159 milyar 226 milyon dolara indi.
TCMB rezervleri Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):
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