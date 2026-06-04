İslamı finansta hedef ilk 5'e girmek! Bakan Şimşek Türkiye'nin yol haritasını açıkladı: Çeşitlendirilmiş ürün yelpazesine ihtiyacımız var

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin İslami finansta dünyada 9. sırada olduğunu belirterek ilk 5'e girmek için ürün çeşitliliği, yenilikçilik ve likidite artışı gerektiğini vurguladı.

Şimşek, küresel sermayenin gelişmiş ülkelere yoğunlaşması ve jeo-ekonomik parçalanmanın Müslüman ülkelerde zorluk yarattığını, İslami finansın bu nedenle daha kritik hale geldiğini ifade etti.

Türkiye'nin enflasyonla mücadele, mali disiplin ve cari fazla hedefi doğrultusunda ekonomi programını sürdüreceğini açıklayan Şimşek, yıl sonu enflasyon beklentisini petrol fiyatlarına bağlı olarak yüzde 20'lerin ortalarına revize etti.

İmalat sanayi ve tarım üreticileri için yüzde 12,5'e düşürülen kurumlar vergisi oranının gelişmekte olan ülkeler arasında en rekabetçi seviyelerden biri olduğu vurgulandı.

İstanbul Finans Merkezi'nde çok uluslu şirketlere sağlanan yüzde 100 kurumlar vergisi muafiyeti ve gelir vergisi avantajlarıyla küresel finans merkezleriyle rekabet hedeflendiği açıklandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin İslami finansta piyasa büyüklüğü açısından 9. sırada yer aldığını ancak ilk 5 ülke arasına girme hedefi için yapılması gereken birçok ödev olduğunu belirterek, "Şoklara açık bir dünyada yaşıyoruz. Bu nedenle dayanıklılığa yatırım yapmamız ve güçlü tamponlar oluşturmamız gerekiyor. Bu da İslami finans ürünlerine daha fazla ağırlık vermeyi gerekli kılıyor." dedi. Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve AlBaraka Zirve Serisi kapsamında İstanbul Finans Merkezi Halkbank Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen 3. Küresel İslami Ekonomi Zirvesi'nin ikinci günü gerçekleştiriliyor. Şimşek, burada yaptığı konuşmada, kalkınma için sermayenin vazgeçilmez olduğunu ancak son dönemde küresel doğrudan yabancı yatırımlarda görülen artışın büyük ölçüde finans merkezleri üzerinden gerçekleştiğini ve reel yatırımlara işaret etmediğini ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Anadolu Ajansının 'Global İletişim Ortağı' olduğu Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve AlBaraka Zirve Serisi kapsamında İstanbul Finans Merkezi Halkbank Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen 3. Küresel İslami Ekonomi Zirvesi'ne katılarak konuşma yaptı. (Haberin fotoğrafları Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır.) Verimlilik ve üretim artışını destekleyen projelere yönelen sermaye akımlarında belirgin bir azalma yaşandığını aktaran Şimşek, Müslüman nüfusun da yoğun olarak yaşadığı gelişmekte olan ülkelerin küresel doğrudan yabancı yatırımlardan aldığı payın son üç yılda yüzde 67'den yüzde 54'e gerilediğini söyledi. Şimşek, bu noktada "geçici bir eğilimden ziyade yapısal bir değişim" görüldüğüne dikkati çekerek, sermayenin Batı ülkelerinde yoğunlaştığını ve dünyada jeo-ekonomik bir parçalanma yaşandığını belirtti. Sermayenin yeniden kalkınma öncelikleriyle buluşturulması gerektiğini vurgulayan Şimşek, yatırımlara yönelen küresel sermayenin büyük ölçüde veri merkezleri ve yapay zeka gibi alanlarda, ağırlıklı olarak da gelişmiş ekonomilerde yoğunlaştığını dile getirdi. Şimşek, bu tablonun özellikle gelişmekte olan ve Müslüman ülkeler açısından önemli zorluklar doğurduğunu belirterek, dünyanın, Türkiye'nin ve İslam dünyasının da İslami finansa her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğunu vurguladı. "İSLAMİ FİNANS VARLIKLARI AÇISINDAN TÜRKİYE DAHİL BİRÇOK ÜLKEDE HENÜZ KULLANILMAMIŞ FIRSATLAR VAR" Şimşek, İslami finans varlıkları açısından Türkiye dahil birçok ülkede henüz kullanılmamış fırsatlar bulunduğunu söyledi.