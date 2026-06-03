Bakanlık adım attı: Esnafa vergi yapılandırmasında faiz indirimi geliyor! 1 milyon TL'nin altındaki borçlara kolay ödeme





YÜZDE 98.6'SI 1 MİLYONUN ALTINDA



Borç yapılandırması için istenen teminat şartları da değişti. Teminatsız tecil limiti 1 milyon liraya çıkarıldı. Buna göre, kamuya olan borcu 1 milyon liraya kadar olan vatandaşlardan ve esnaftan hiçbir şekilde teminat gösterme şartı aranmayacak. Borcun 1 milyon lirayı aşması durumunda ise sadece aşan kısmın yarısı kadar teminat gösterilmesi yeterli kabul edilecek. Örneğin, toplamda 2 milyon lira vergi borcu bulunan bir işletme, borcun ilk 1 milyon liralık kısmı için teminat vermeyecek. Kalan 1 milyon liranın ise yarısı olan 500 bin lira için vergi dairesine banka teminat mektubu sunabilecek ya da taşınmaz ipoteği gerçekleştirebilecek. Teminat aranmaksızın tecil uygulamasında her bir tahsil dairesindeki borç tutarına ayrı ayrı bakılıyor. Bir mükellefin iki ayrı vergi dairesine ve iki ayrı sosyal güvenlik müdürlüğüne 900'er bin lira vergi ve prim borcu varsa teminat alınmaksızın tüm borçları tecil edilebiliyor. Vergi borçlusu mükelleflerin yüzde 98.6'sının borcu 1 milyon liranın altında. Cumhurbaşkanı 1 milyon lira olan tutarı on katına kadar artırmaya yetkili bulunuyor.

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Dilek Demir Takvim.com.tr Ekonomi