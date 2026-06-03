Bakanlık adım attı: Esnafa vergi yapılandırmasında faiz indirimi geliyor! 1 milyon TL'nin altındaki borçlara kolay ödeme
Hazine ve Maliye Bakanlığı, zor durumdaki vergi mükellefleri ve esnafın taksit yükünü azaltmak amacıyla mevcut yüzde 39 seviyesindeki tecil faiz oranını düşürmek için harekete geçti. Bakan Mehmet Şimşek'in sinyalini verdiği düzenlemeyle, kamuya borcu olan vatandaşların ödemeleri güncel enflasyon koşullarına göre yeniden şekillenecek. Yeni modelde, borcu 1 milyon liranın altında olan mükelleflerden hiçbir teminat aranmadan kademeli taksit imkanı sunulacak.
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- Hazine ve Maliye Bakanlığı, zor durumdaki mükelleflerin tecil faiz oranını düşürmek için düzenleme yapacak.
- Yeni düzenleme, sadece zor durumda olan vergi mükelleflerini kapsayacak ve kademeli taksit ve faiz oranları uygulanacak.
- Tecil faizi oranı yüzde 39'dan daha düşük bir seviyeye çekilecek ve bu oran enflasyonun altında olmayacak.
- Teminatsız tecil limiti 1 milyon liraya çıkarıldı, bu tutarın üzerindeki borçlar için teminat şartı aranacak.
- Vergi borçlularının yüzde 98.6'sının borcu 1 milyon liranın altında ve Cumhurbaşkanı bu tutarı artırma yetkisine sahip.
Esnafın merakla beklediği yeniden yapılandırmada faizin indirilmesi için harekete geçildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, zor durumdaki mükelleflerin taksit yükünü azaltmak amacıyla mevcut yüzde 39 seviyesindeki tecil faiz oranını güncel enflasyon koşullarına göre aşağı çekmeye yönelik bir düzenleme yapacak. Böylece vergi borçluları daha az faizle taksitlendirmeden yararlanabilecek. Bakanlık yetkilileri, yapılacak çalışmanın tüm borçlu mükellefleri değil, zor durumda olan mükellefleri kapsayacağını belirtiyor. Zor durumda olan vergi mükellefleri için kademeli taksit ve faiz oranları uygulanacak. Kamu borcu olan herkes yapılandırmadan yararlanabiliyor.
YÜZDE 39 UYGULANIYOR
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun'da değişiklik yapan kanunla, milyonlarca kişiyi ilgilendiren vergi borçlarına ilişkin taksitlendirme süresi 36 aydan 72 aya yükseltilmişti. İşletmesi olup vergi borcu olanlar, yine işletmesi olup SGK prim borcu olanlar borçlarını yapılandırma imkânına kavuşmuştu. Mevcut mevzuata göre, vergi ya da prim borcu olan mükelleflere, her ay gecikme zammı uygulanıyor.
Gecikme zammı oranı yıllara göre değişiyor. Kasım 2025'ten bu yana gecikme zammı aylık yüzde 3.7, yıllık yüzde 44.4 olarak uygulanıyor.
Tecil başvurusunda bulunan mükellef, borcun anaparası ve gecikme zammının yanı sıra tecil süresinin bitimine kadar aylık yüzde 3.25, yıllık yüzde 39 oranında tecil faizi de ödüyor.
ENFLASYON ORANI MI?
Yeni faiz oranının ne kadar olacağı ilerleyen günlerde netleşecek. Ancak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, faiz oranlarında değişiklik yapılabileceğini, ancak hiçbir şekilde gerçekleşen enflasyonun altında olmayacağını söylemişti.
Sabah'ta yer alan habere göre, Şimşek, ödeme kabiliyeti zayıflamış, buna rağmen ödeme iradesi bulunan mükellefler için taksitlendirme, teminat ve faiz konusunda belirli imkânlar sunulabileceğini ifade etmişti. Faiz oranının enflasyon baz alınarak düşürülmesi durumda 1 milyon TL'lik borcu olan bir esnafın hem aylık taksitleri hem de yıllık ödeyeceği faiz daha düşük olacak. Örneğin, 1 milyon lira vergi borcu olan mükellef yüzde 39 tecil faiziyle yapılandırma yaptığında yıllık 390 bin lira faiz ödemesi gerekiyordu. Tecil faizinin yüzde 30'a düşürülmesi durumunda ödenecek faiz 90 bin TL azalarak, 300 bin TL'ye inecek.
Yüzde 39'la yapılandırıldığında 1 milyon liralık borç için 12 ayda aylık taksit 115 bin 833 lira olacakken, yüzde 30 faizle bu rakam 108 bin liraya düşecek.
YÜZDE 98.6'SI 1 MİLYONUN ALTINDA
Borç yapılandırması için istenen teminat şartları da değişti. Teminatsız tecil limiti 1 milyon liraya çıkarıldı. Buna göre, kamuya olan borcu 1 milyon liraya kadar olan vatandaşlardan ve esnaftan hiçbir şekilde teminat gösterme şartı aranmayacak. Borcun 1 milyon lirayı aşması durumunda ise sadece aşan kısmın yarısı kadar teminat gösterilmesi yeterli kabul edilecek. Örneğin, toplamda 2 milyon lira vergi borcu bulunan bir işletme, borcun ilk 1 milyon liralık kısmı için teminat vermeyecek. Kalan 1 milyon liranın ise yarısı olan 500 bin lira için vergi dairesine banka teminat mektubu sunabilecek ya da taşınmaz ipoteği gerçekleştirebilecek. Teminat aranmaksızın tecil uygulamasında her bir tahsil dairesindeki borç tutarına ayrı ayrı bakılıyor. Bir mükellefin iki ayrı vergi dairesine ve iki ayrı sosyal güvenlik müdürlüğüne 900'er bin lira vergi ve prim borcu varsa teminat alınmaksızın tüm borçları tecil edilebiliyor. Vergi borçlusu mükelleflerin yüzde 98.6'sının borcu 1 milyon liranın altında. Cumhurbaşkanı 1 milyon lira olan tutarı on katına kadar artırmaya yetkili bulunuyor.