İllere göre kurbanlık fiyatları belli oldu: Büyükbaş ve küçükbaş ücret tablosu

Büyükbaş hayvanlarda kesim, yüzme ve dörde bölme işlemleri için 10 bin-15 bin lira, küçükbaş hayvanlarda ise bin 500-2 bin 500 lira arasında ücret alınıyor.

Kasaplık hizmetleri için ödenecek toplam tutarın 8,2 milyar liraya ulaşacağı tahmin ediliyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, bayramda 750 bin büyükbaş ve 2 milyon 550 bin küçükbaş olmak üzere 3.3 milyon kurbanlık kesilmesinin öngörüldüğünü söyledi. Ziraat odalarından aldıkları verilere göre, büyükbaş kurbanlıkların 120 bin-450 bin, küçükbaşların ise 15 bin-45 bin lira civarında olduğunu aktaran Bayraktar, hisse bedellerinin de ortalama 25 bin-60 bin lira arasında değiştiğini belirtti.

Bayram süresince 3,3 milyon kurbanlık kesilmesi öngörülüyor. (Fotoğraflar AA Arşiv'e aittir.) ORTALAMA 26.900 TL Bayraktar, kurbanlıkların ekonomik değerine ilişkin de bilgi verdi: "Ortalama 400 kilogram canlı ağırlığa sahip bir büyükbaşın canlı kilogram fiyatının 411,19 lira olacağı dikkate alındığında, bayram süresince kesilecek 750 bin hayvan için ödenecek tutarın 123 milyar 357 milyon liraya ulaşacağı tahmin ediliyor. Küçükbaşlarda ise ortalama fiyatın 26 bin 900 lira olacağı varsayımıyla, yaklaşık 2 milyon 550 bin hayvan için ödenecek tutarın 68 milyar 595 milyon lirayı bulacağı öngörülüyor. 3.3 milyon kurbanlık için 192 milyar liraya yakın harcama yapılacağı tahmin ediliyor."