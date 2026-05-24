Turizmde çifte bayram! 9 günde 250 milyar liralık hacim beklentisi





2 KİŞİ 5 GÜNLÜK TATİL 30 BİN TL



TÜRSAB'ın verdiği bilgiye göre, yurt içinde otel fiyatları gecelik kişi başı bin 500 liradan başlıyor. Ortalama olarak 5 gece, 2 kişi her şey dahil konaklamalar 30 bin liradan başlayan fiyatlarla sunuluyor. Yurt dışında kişi başı paket fiyatları otobüslü turlarda 150, uçaklılarda 450 eurodan başlıyor.

Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, "Pansiyonlarda kişi başı fiyatlar 2 bin liradan başlıyor. Otellerde ise kişi başı günlük 4 bin liradan başlayan tatil olanağı var. Gecelik kişi başı 106 bin liraya da tatil imkanı sunuluyor" dedi.



SANATÇILI TARİFE



Antalya'da sanatçıların konser vereceği otellerde 2 kişilik en ucuz oda fiyatı 4 gece için 122 bin liradan başlıyor, 208 bin liraya kadar yükseliyor.

Seçilen odaya göre 500 bin lirayı da aşabiliyor. KKTC'deki otellerde ise 2 kişi 4 gece için en ucuz oda 97 bin liradan başlayıp 200 bin lirayı buluyor.

Fiyatlar 500 bin liraya kadar çıkabiliyor.

Dilek Demir Takvim.com.tr Ekonomi