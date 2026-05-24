Turizmde çifte bayram! 9 günde 250 milyar liralık hacim beklentisi
9 günlük Kurban Bayramı tatili başladı. 20 milyon kişi yollara düştü. Ege ve Akdeniz'de önemli doluluk oranları yakalanırken, 250 milyar liralık bir hacim bekleniyor...
Hızlı Özet Göster
- Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasıyla ekonomiye ekstra hareketlilik getirdi.
- Ege ve Akdeniz sahil şeridinde doluluk oranları zirveye çıktı, bayram hacminin 250 milyar lirayı aşacağı belirtildi.
- Otoyollarda araç, otogarlar ve havalimanlarında yolcu yoğunluğu yaşanırken bin 506 ilave uçuş planlandı.
- Antalya'da otel doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı, haziranın ilk haftasına kadar hareketlilik bekleniyor.
- Kapadokya ve Adalar'da rezervasyonlar yüzde 80 seviyelerine ulaştı, tam doluluk bekleniyor.
Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasıyla ekonomiye ekstra bir hareket getirdi. Başta Ege ve Akdeniz sahil şeridinde olmak üzere pek çok tatil destinasyonunda doluluk zirveye çıktı.
Bayram hacminin 250 milyar lirayı aşacağı belirtildi. Otoyollarda araç, otogarlar ve havalimanlarında yolcu yoğunluğu yaşanırken, ek seferler devreye alındı. Bin 506 ilave uçuş planladı.
Tüm Otobüsçüler Federasyonu da tatil süresince ek seferlerle birlikte 7 milyona yakın yolcu taşımayı hedeflediklerini belirtti.
ANTALYA DOLDU
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, tatil hareketliliğinin haziranın ilk haftasına kadar sürmesini beklediklerini söyledi.
Antalya Valisi Hulusi Şahin de "Otel doluluk oranlarımız çok iyi. Hemen hemen otellerimizin tamamı doldu. Antalya her yaz olduğu gibi bu yaz da yoğun bir sezon geçirecek. Otellerdeki doluluk oranlarımız yüzde 100 oldu" şeklinde konuştu.
'HAVA' DOPİNGİ
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkan Başdanışmanı ve turizmci Talip Aldemir, yağışlı havalar nedeniyle kültür turizmine yoğun ilgi olduğunu belirterek, "Kapadokya'da şu anda yüzde 80'lerin üzerinde bir doluluğumuz var" ifadelerini kullandı.
ADALAR DA GÖZDE
Gökçeada ve Bozcaada'da da rezervasyonlar yüzde 80 seviyelerine ulaştı.
Gökçeada İş Adamları ve Turizmcileri Derneği Başkanı Bülent Aylı, "Yüzde 100 doluluğa ulaşacağımızı tahmin ediyorum. Gecelik konaklama fiyatları şu anda 2 bin 500 ila 10 bin lira arasında" diye konuştu. Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Kemal Furuncu da tam doluluk beklediklerini söyledi.
2 KİŞİ 5 GÜNLÜK TATİL 30 BİN TL
TÜRSAB'ın verdiği bilgiye göre, yurt içinde otel fiyatları gecelik kişi başı bin 500 liradan başlıyor. Ortalama olarak 5 gece, 2 kişi her şey dahil konaklamalar 30 bin liradan başlayan fiyatlarla sunuluyor. Yurt dışında kişi başı paket fiyatları otobüslü turlarda 150, uçaklılarda 450 eurodan başlıyor.
Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, "Pansiyonlarda kişi başı fiyatlar 2 bin liradan başlıyor. Otellerde ise kişi başı günlük 4 bin liradan başlayan tatil olanağı var. Gecelik kişi başı 106 bin liraya da tatil imkanı sunuluyor" dedi.
SANATÇILI TARİFE
Antalya'da sanatçıların konser vereceği otellerde 2 kişilik en ucuz oda fiyatı 4 gece için 122 bin liradan başlıyor, 208 bin liraya kadar yükseliyor.
Seçilen odaya göre 500 bin lirayı da aşabiliyor. KKTC'deki otellerde ise 2 kişi 4 gece için en ucuz oda 97 bin liradan başlayıp 200 bin lirayı buluyor.
Fiyatlar 500 bin liraya kadar çıkabiliyor.