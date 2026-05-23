Canlı altın fiyatları 23 Mayıs 2026: Gram, çeyrek, tam ne kadar oldu?
Altın fiyatları 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Küresel piyasalarda ons altındaki dalgalanma ve döviz kurundaki hareketlilik iç piyasaya da yansırken gram, çeyrek ve tam altın fiyatları dikkatle takip ediliyor. Gün sonuna doğru gram altın 6.600 TL seviyelerinde işlem görürken çeyrek altın 10.800 TL bandında, tam altın ise 43 bin TL’nin üzerinde alıcı buluyor. İşte 23 Mayıs 2026 canlı altın fiyatlarında son durum…
- 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü altın fiyatları yatırımcıların takibinde olmaya devam ediyor.
- Küresel piyasalarda ons altın fiyatındaki dalgalanma ve döviz kurlarındaki hareketlilik iç piyasada fiyatlamalara yansıyor.
Altın fiyatları 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü yatırımcıların yakın takibinde yer almayı sürdürüyor. Küresel piyasalarda ons altın fiyatında görülen dalgalanma ile birlikte döviz kurlarındaki hareketlilik iç piyasada da fiyatlamalara doğrudan yansıyor. İşte güncel fiyat tablosu.
23 MAYIS 2026 ALTIN FİYATLARI
- Has Altın: 6.632,91 TL
- 22 Ayar: 6.033,95 TL
- Gram Altın: 6.599,75 TL
- 14 Ayar: 3.624,43 TL
🪙 ZİYNET ALTINLARI
- Yeni Çeyrek: 10.812 TL
- Eski Çeyrek: 10.699 TL
- Yeni Yarım: 21.623 TL
- Eski Yarım: 21.225 TL
- Yeni Tam: 43.114 TL
- Eski Tam: 42.550 TL
- Yeni Ata: 44.242 TL
- Eski Ata: 43.877 TL
- Yeni Gremse: 107.453 TL
- Eski Gremse: 106.127 TL
🌍 ULUSLARARASI PİYASALAR
- Ons Altın: 4.506,7 $
- USD/KG: 144.460 $
- EUR/KG: 124.600 €
🥈 GÜMÜŞ
- Altın/Gümüş: 57,98
- Gümüş TL: 106,359 TL
- Gümüş Ons: 75,42 $
- Gümüş USD: 2.328,30 $
⚙️ DİĞER METALLER
- Platin Ons: 1.919,00 $
- Paladyum Ons: 1.340,50 $
Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Ekonomi