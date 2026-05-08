ÜÇ AYLIK DÖNEMDE DE LİDER BİST 100 OLDU

Üç aylık performans değerlendirmesinde de BIST 100 endeksi yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı olarak öne çıktı. Endeks, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,16, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 1 oranında reel kazanç sağladı.

Aynı dönemde külçe altın ise en fazla kaybettiren yatırım aracı oldu. Altın, Yİ-ÜFE'ye göre yüzde 6,58, TÜFE'ye göre ise yüzde 7,65 oranında reel kayıp yaşattı.