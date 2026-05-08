Nisan ayında yatırım araçları arasında en yüksek reel kazanç BIST 100 endeksinden geldi. TÜİK'in yayımladığı verilere göre, BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE'ye göre yüzde 4,05, TÜFE'ye göre yüzde 3,04 oranında reel getiri sağlayarak yatırımcısının yüzünü güldürdü. Buna karşın külçe altın her iki enflasyon göstergesine göre de en fazla kaybettiren yatırım aracı olarak öne çıktı. Dolar, avro ve DİBS de aylık bazda reel kayıp yaşayan yatırım araçları arasında yer aldı.
AYLIK BAZDA EN YÜKSEK REEL GETİRİ BİST 100'DE
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan 2026 dönemine ilişkin "Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları" verilerini yayımladı. Açıklanan verilere göre, aylık bazda yatırımcısına en yüksek reel kazancı sağlayan yatırım aracı BIST 100 endeksi oldu.
BIST 100 endeksi, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 4,05, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 3,04 oranında reel getiri sağladı.
ALTIN, DOLAR VE AVRO YATIRIMCISINA KAYBETTİRDİ
Aylık değerlendirmede Yİ-ÜFE'ye göre mevduat faizi (brüt) yüzde 0,08, avro yüzde 0,73, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 1,60, Amerikan doları yüzde 1,80 ve külçe altın yüzde 6,85 oranında reel kayıp yaşattı.
TÜFE bazlı hesaplamada ise mevduat faizi yüzde 1,05, avro yüzde 1,69, DİBS yüzde 2,55, Amerikan doları yüzde 2,75 ve külçe altın yüzde 7,76 oranında yatırımcısına kaybettirdi.
ÜÇ AYLIK DÖNEMDE DE LİDER BİST 100 OLDU
Üç aylık performans değerlendirmesinde de BIST 100 endeksi yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı olarak öne çıktı. Endeks, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,16, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 1 oranında reel kazanç sağladı.
Aynı dönemde külçe altın ise en fazla kaybettiren yatırım aracı oldu. Altın, Yİ-ÜFE'ye göre yüzde 6,58, TÜFE'ye göre ise yüzde 7,65 oranında reel kayıp yaşattı.
ALTI AYLIK GETİRİ BIST 100 AÇIK ARA ÖNDE
Altı aylık değerlendirmede BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE bazında yüzde 15,58, TÜFE bazında ise yüzde 11,71 oranında reel getiri sağlayarak yatırım araçları arasında ilk sırada yer aldı.
Bu dönemde en fazla kaybettiren yatırım aracı ise Amerikan doları oldu. Dolar, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,07, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 8,25 oranında yatırımcısına kayıp yaşattı.
YILLIK BAZDA EN YÜKSEK REEL KAZANÇ KÜLÇE ALTINDA
Yıllık verilere göre ise yatırımcısına en yüksek reel getiriyi külçe altın sağladı. Külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 32,18, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 28,41 oranında reel kazanç sundu.
Yıllık değerlendirmede Yİ-ÜFE'ye göre BIST 100 endeksi yüzde 15,84, DİBS yüzde 9,40 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 3,26 oranında reel getiri sağladı. Aynı dönemde avro yüzde 5,09, Amerikan doları ise yüzde 8,69 oranında yatırımcısına kaybettirdi.
TÜFE bazlı yıllık hesaplamada ise BIST 100 endeksi yüzde 12,53, DİBS yüzde 6,28 ve mevduat faizi yüzde 0,31 oranında reel getiri sağladı. Buna karşılık avro yüzde 7,80, Amerikan doları ise yüzde 11,30 oranında reel kayıp oluşturdu.
