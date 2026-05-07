Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Cezayir arasındaki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) anlaşmasının bu yıl yenilenebileceğini belirtti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, dün (7 Mayıs) Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısına katıldı.
Bakan Bayraktar, toplantıya ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bayraktar, Türkiye ile Cezayir arasında LNG ticareti ile petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri başta olmak üzere enerji alanındaki iş birliği konularının ele alındığını belirtti.
BU SENE İÇİNDE YENİ BİR ANLAŞMA YAPABİLİRİZ
Cezayir ile Türkiye arasında planlanan yeni projelere değinen Bayraktar, "'Bu sene içerisinde yeni bir anlaşma yapabiliriz' diye ümit ediyoruz. Mevcut anlaşmamız Eylül 2027'de bitiyor zaten. Dolayısıyla onu yenilemeyi hedefliyoruz. Şu anda yıllık 4,4 milyar metreküp bir anlaşmamız var. Onu eskiden olduğu gibi 6-6,5 milyar metreküplere çıkarabiliriz. Anlaşma süremizi 5-10 yıl yapabiliriz. Buna hazır olduğumuzu söyledik. Avrupa, kendilerine uzun dönemli bir taahhüt veremiyor. Dolayısıyla 'Rahat olun, biz verebiliriz' dedik" diye konuştu.
TÜRKİYE ÜZERİNDEN AVRUPA'YA
Bakan Bayraktar, Cezayir LNG'sinin Türkiye üzerinden özellikle Güneydoğu Avrupa'ya gidişiyle alakalı, iki ülkenin beraber çalışabileceğini söyledi. Bayraktar, "Önce LNG'nin Türkiye'ye gelmesi gerekiyor. İkinci aşama için gelen LNG'nin bir miktarının Türkiye'deki tesislerimizde gazlaştırılıp özellikle Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya gitmesiyle alakalı bir proje konuşuyoruz" ifadelerini kullandı.
Bayraktar, gündemdeki diğer konulara ilişkin ise "Önemli gündemlerden biri de özellikle milli şirketimiz Türkiye Petrollerinin Cezayir'in milli petrol ve doğal gaz şirketi Sonatrach ile bizim sismik ve sondaj gemilerimizle beraber Cezayir denizlerinde petrol ve doğal gaz arama konusunda birlikte çalışması konusuydu." ifadelerini kullandı.
"İŞ BİRLİĞİMİZİN İLERLEMESİNİ BEKLİYORUZ"
Bakan Bayraktar, Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına ilişkin sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Cezayir Cumhurbaşkanı Sayın Abdülmecid Tebbun'un riyasetlerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin ilk toplantısına katıldık. Cezayir ile enerji alanında, özellikle LNG ticareti çerçevesinde gelişen iş birliğimizin önümüzdeki dönemde petrol ve doğal gaz alanında ortak arama çalışmaları ile daha güçlü bir zeminde ilerlemesini bekliyoruz. Türkiye ile Cezayir arasındaki köklü ortaklığın, karşılıklı güven ve ortak vizyon temelinde daha da derinleşerek yoluna devam edeceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.