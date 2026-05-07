Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan (Fotoğraf DHA'dan alınmıştır)

Bakan Bayraktar, toplantıya ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bayraktar, Türkiye ile Cezayir arasında LNG ticareti ile petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri başta olmak üzere enerji alanındaki iş birliği konularının ele alındığını belirtti.

BU SENE İÇİNDE YENİ BİR ANLAŞMA YAPABİLİRİZ

Cezayir ile Türkiye arasında planlanan yeni projelere değinen Bayraktar, "'Bu sene içerisinde yeni bir anlaşma yapabiliriz' diye ümit ediyoruz. Mevcut anlaşmamız Eylül 2027'de bitiyor zaten. Dolayısıyla onu yenilemeyi hedefliyoruz. Şu anda yıllık 4,4 milyar metreküp bir anlaşmamız var. Onu eskiden olduğu gibi 6-6,5 milyar metreküplere çıkarabiliriz. Anlaşma süremizi 5-10 yıl yapabiliriz. Buna hazır olduğumuzu söyledik. Avrupa, kendilerine uzun dönemli bir taahhüt veremiyor. Dolayısıyla 'Rahat olun, biz verebiliriz' dedik" diye konuştu.