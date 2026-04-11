Benzine indirim var mı? 8 Mayıs 2026 İstanbul, İzmir, Ankara akaryakıt fiyatları...

Akaryakıt fiyatları 8 Mayıs 2026 Cuma günü yeniden sürücülerin en çok takip ettiği konular arasında yer aldı. Benzinin litre fiyatına bugün itibarıyla 2,74 lira indirim geldi. İşte il il güncel akaryakıt fiyatlarında son durum…

Benzine indirim var mı? 8 Mayıs 2026 İstanbul, İzmir, Ankara akaryakıt fiyatları...
  • 8 Mayıs 2026 itibarıyla benzinin litre fiyatında 2 lira 74 kuruşluk bir indirim yapıldı.
  • İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin litre fiyatı 63,94 TL olarak belirlendi.
  • Ankara'da benzin litre fiyatı 64,91 TL, motorin litre fiyatı 72,84 TL olarak açıklandı.
  • İzmir'de benzin litre fiyatı 65,19 TL'ye düştü.
  • Döviz kuru ve küresel petrol piyasalarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkiliyor.

Akaryakıt fiyatları 8 Mayıs 2026 Cuma günü araç sahiplerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Küresel petrol piyasalarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki değişim pompa fiyatlarını etkilerken benzinde indirim kaydedildi. 8 Mayıs itibarıyla benzinin litre fiyatına 2 lira 74 kuruşluk indirim geldi. Eşel Mobil Sistemi kapsamında bu indirimin yaklaşık 69 kuruşu pompa fiyatlarına yansıdı. Motorin ve LPG grubunda ise bugün için herhangi bir fiyat değişikliği kaydedilmedi. İşte sektör kaynaklarına göre şehir şehir güncel akaryakıt fiyatları…

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI (8 MAYIS 2026)

Avrupa Yakası

Benzin litre fiyatı: 63,94 TL
Motorin litre fiyatı: 71,72 TL
LPG litre fiyatı: 34,99 TL

Anadolu Yakası

Benzin litre fiyatı: 63,80 TL
Motorin litre fiyatı: 71,58 TL
LPG litre fiyatı: 34,39 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 64,91 TL
Motorin litre fiyatı: 72,84 TL
LPG litre fiyatı: 34,87 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 65,19 TL
Motorin litre fiyatı: 73,11 TL
LPG litre fiyatı: 34,79 TL

Fiyatlar neden değişiyor?

Akaryakıt fiyatları brent petrol fiyatları, döviz kuru ve rafineri çıkış fiyatlarına bağlı olarak sürekli güncelleniyor. Ayrıca piyasa koşulları da fiyatlar üzerinde etkili oluyor.

