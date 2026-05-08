ALMANYA YENİDEN DARALMA BÖLGESİNDE

Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı olan Almanya'da ekonomik aktivite nisanda yeniden geriledi. Böylece ülkede yaklaşık bir yıl sonra ilk kez üretim daralma bölgesine geçmiş oldu.

Avro Bölgesi'nin diğer önemli ekonomilerinde de tablo genel olarak zayıf seyretti. Fransa ve İspanya'da üretim düşüş gösterirken, İtalya'da ekonomik aktivite yatay kaldı. Buna karşılık Hollanda'da imalat sanayi üretiminde güçlü artış dikkat çekti.

ORTA DOĞU'DA SAVAŞIN EKONOMİK ETKİLERİ HİSSEDİLDİ

Orta Doğu'daki gelişmeler bölge ekonomileri üzerinde baskı oluşturmaya devam etti. Birleşik Arap Emirlikleri'nde petrol dışı ekonomik faaliyet büyümesini sürdürse de ivme düşük kaldı. Suudi Arabistan yeniden genişleme bölgesine geçerken, Katar ve Lübnan'daki daralma ise hız kaybetti.

Kuveyt'te ise ekonomik aktivitedeki gerileme sürdü. Hava sahasının uzun süre kapalı kalmasının etkisiyle ülke, PMI kapsamında en sert daralma yaşayan ekonomi oldu.

EN GÜÇLÜ ÜRETİM ARTIŞI UGANDA'DA GÖRÜLDÜ

Nisan ayında üretim artışının en güçlü olduğu ülke Uganda olarak kayıtlara geçti. Uganda'yı Singapur ve Hindistan takip etti. Ancak söz konusu ülkelerin Türkiye'nin toplam imalat sanayi ihracatı içerisindeki payı sınırlı düzeyde bulunuyor.