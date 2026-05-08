Küresel fırtınada Türk imzası: İhracat pazarlarında 28 ayın rekor istikrarı

Küresel ekonomide dalgalanmaların sürdüğü bir dönemde, Türk imalat sanayisinin büyüme sinyali vermeyi sürdürüyor. İstanbul Sanayi Odası’nın yayımladığı verilere göre, ihracat pazarlarındaki talep koşulları nisan ayında üst üste 28’inci kez iyileşme gösterdi.

  • İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye İmalat Sektörü İhracat Pazarları İklim Endeksi nisanda 50,2'ye gerileyerek 28 aydır büyüme bölgesinde kalmayı sürdürdü.
  • Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı olan Almanya'da ekonomik aktivite nisanda yaklaşık bir yıl sonra ilk kez daralma bölgesine geçti.
  • ABD ve Birleşik Krallık'ta üretim artışı kaydedilerek Türk imalat sanayi ihracatının büyümesini destekledi.
  • Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler bölge ekonomileri üzerinde baskı oluştururken Kuveyt hava sahasının kapalı kalması nedeniyle en sert daralma yaşayan ülke oldu.
  • Fransa ve İspanya'da üretim düşüş gösterirken İtalya'da ekonomik aktivite yatay kaldı ve Hollanda'da imalat sanayi üretiminde güçlü artış kaydedildi.

Özellikle Avrupa pazarındaki yavaşlama ve Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler, Türk ihracatçısının faaliyet ortamını baskılamaya devam ediyor. Buna rağmen ABD ve Birleşik Krallık gibi önemli pazarlarda gözlenen toparlanma, endeksin eşik değerin üzerinde kalmasını sağladı.

İHRACAT İKLİM ENDEKSİ 50,2'YE GERİLEDİ

İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye İmalat Sektörü İhracat Pazarları İklim Endeksi, nisanda 50,2 olarak kaydedildi. Mart ayında 50,3 seviyesinde bulunan endeks, hafif gerilemesine rağmen büyüme bölgesindeki konumunu korudu.

Endekste 50 seviyesinin üzerindeki veriler ihracat pazarlarında iyileşmeye işaret ederken, 50'nin altındaki değerler ise daralmayı gösteriyor. Böylece Türk imalat sanayisinin dış talep koşullarındaki iyileşme süreci 28 ay boyunca kesintisiz devam etmiş oldu.

BÜYÜME DEVAM ETTİ

Nisan ayında kaydedilen artış oldukça sınırlı kaldı. Veriler, mevcut büyüme döneminin yaklaşık son iki buçuk yıl içerisindeki en düşük performansına işaret etti.

Türk imalat sanayi ihracatının yüzde 12,5'ini oluşturan ABD ve Birleşik Krallık, büyümenin temel sürükleyicileri arasında yer aldı. ABD'de üretim artışı önceki aya göre hafif hız kazanırken, Birleşik Krallık ekonomisi mart ayındaki durağan görünümün ardından yeniden genişleme sürecine girdi.

ALMANYA YENİDEN DARALMA BÖLGESİNDE

Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı olan Almanya'da ekonomik aktivite nisanda yeniden geriledi. Böylece ülkede yaklaşık bir yıl sonra ilk kez üretim daralma bölgesine geçmiş oldu.

Avro Bölgesi'nin diğer önemli ekonomilerinde de tablo genel olarak zayıf seyretti. Fransa ve İspanya'da üretim düşüş gösterirken, İtalya'da ekonomik aktivite yatay kaldı. Buna karşılık Hollanda'da imalat sanayi üretiminde güçlü artış dikkat çekti.

ORTA DOĞU'DA SAVAŞIN EKONOMİK ETKİLERİ HİSSEDİLDİ

Orta Doğu'daki gelişmeler bölge ekonomileri üzerinde baskı oluşturmaya devam etti. Birleşik Arap Emirlikleri'nde petrol dışı ekonomik faaliyet büyümesini sürdürse de ivme düşük kaldı. Suudi Arabistan yeniden genişleme bölgesine geçerken, Katar ve Lübnan'daki daralma ise hız kaybetti.

Kuveyt'te ise ekonomik aktivitedeki gerileme sürdü. Hava sahasının uzun süre kapalı kalmasının etkisiyle ülke, PMI kapsamında en sert daralma yaşayan ekonomi oldu.

EN GÜÇLÜ ÜRETİM ARTIŞI UGANDA'DA GÖRÜLDÜ

Nisan ayında üretim artışının en güçlü olduğu ülke Uganda olarak kayıtlara geçti. Uganda'yı Singapur ve Hindistan takip etti. Ancak söz konusu ülkelerin Türkiye'nin toplam imalat sanayi ihracatı içerisindeki payı sınırlı düzeyde bulunuyor.

"ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇ ZORLU GEÇEBİLİR"

S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, Orta Doğu'daki savaşın ekonomik etkilerinin dünya genelinde hissedildiğini belirtti.

Harker, Orta Doğu'daki savaşın ekonomik etkilerinin nisan ayında dünya genelinde hissedildiğini belirterek, "Buna bağlı olarak ihracat pazarlarında talep artışı yaklaşık iki buçuk yılın en düşük oranında kaydedildi. Savaşın hızlı bir şekilde sona ermesi durumunda dahi önümüzdeki ayların Türk imalat sanayi ihracatçıları açısından zorlu geçmesi bekleniyor." dedi.

(AA)

