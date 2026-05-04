Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster TBMM'ye gelecek yasama yılında sunulacak kanun taslağına göre tam buğday oranı yüzde 40'ın altında olan ekmeklik buğday unlarına Sağlık Bakanlığı'nca belirlenecek vitamin ve mineral takviyesi zorunlu hale gelecek.

Okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda sadece Sağlık Bakanlığı'nın onay verdiği kriterlere uygun ve üzerinde 'Okul Gıdası' logosu bulunan ürünlerin satışına izin verilecek.

Ambalajlı gıdaların üzerinde ürünün nişasta bazlı şeker ve toplam yağ içeriğini gösteren renkli uyarı ibareleri yer alacak.

Unu zenginleştirmeyen üreticiye 500 bin TL, ambalaja uyarı koymayana 200 bin TL para cezası uygulanacak.

Kurallara aykırı üretilen gıdalara el konulabilecek ve bu ürünlerin mülkiyeti kamuya geçebilecek.

Hükümet, toplum sağlığını korumak ve çocukluk çağı obezitesiyle mücadele etmek için düğmeye bastı. Meclise sunulacak yeni kanun taslağına göre, beyaz ekmeğe vitamin zorunluluğu gelecek. Okullarda sağlıksız ürün satışı sınırlandırılacak. Kurallara uymayan üreticiyi ise yarım milyon TL'ye varan ağır cezalar bekliyor.



VİTAMİN TAKVİYESİ ZORUNLU HALE GELECEK



TBMM'ye gelecek yasama yılında sunulması beklenen kanun teklifi taslağına göre, ekmeklik unlara vitamin takviyesi zorunlu hale gelecek. Tam buğday oranı yüzde 40'ın altında olan ekmeklik buğday unları, Sağlık Bakanlığı'nca belirlenecek vitamin ve minerallerle zenginleştirilecek. Bu hamleyle, toplumun genel beslenme kalitesinin artırılması ve vitamin eksikliklerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

TBMM'ye gelecek yasama yılında sunulacak kanun taslağına göre tam buğday oranı yüzde 40'ın altında olan ekmeklik buğday unlarına Sağlık Bakanlığı'nca belirlenecek vitamin ve mineral takviyesi zorunlu hale gelecek. (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)



RENKLİ UYARI SİSTEMİ



Tüketicinin karmaşık tablolar arasında kaybolmasına son verilecek. Ambalajlı gıdaların üzerinde ürünün ne kadar nişasta bazlı şeker ve toplam yağ içerdiğini gösteren renkli uyarı ibareleri yer alacak. Sağlıklı ve sağlıksız ürün arasındaki fark bir bakışta görülebilecek.



Okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda satılan ürünler için kriterler en üst seviyeye çıkarılacak. Kantinlerde sadece Sağlık Bakanlığı'nın onay verdiği kriterlere uygun ürünler yer alabilecek. Üzerinde "Okul Gıdası" logosu bulunmayan hiçbir paketli ürünün okul sınırları içerisinde satışına izin verilmeyecek.